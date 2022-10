Sergueï Sourovikine : nouveau chef de guerre russe, qui est à la tête de l'armée de Poutine ?

SOUROVIKINE. Le général russe Sergueï Sourovikine a été nommé commandant en chef de l'"opération militaire spéciale" russe en Ukraine. Honoré du titre de "héros de guerre" il collectionne les états de service et a une réputation d'homme très dur. Portrait.

Il a été nommé commandant en chef de l'"opération militaire spéciale" le samedi 8 octobre 2022. Contrairement à son prédécesseur son nom est connu et il fait froid dans le dos : Sergueï Sourovikine. A 55 ans, le général d'armée -grade obtenu le 16 août 2021- qui était jusqu'à présent en charge des groupes Sud mobilisés dans la guerre en Ukraine s'élève à un rôle central dans le conflit. Cette nomination est un message que veut envoyer Vladimir Poutine à ses troupes mais aussi à l'Occident car Sergueï Sourovikine a la réputation d'un homme "impitoyable" pour qui la "volonté d'exécuter vigoureusement tous les ordres l'emporte" sur tout le reste selon un rapport de la Jamestown Foundation, groupe de réflexion américain sur les politiques de défense consulté par Franceinfo. Avec le général à la tête des opérations, la guerre en Ukraine s'apprête à entrer dans une nouvelle phase certainement plus violente.

Du côté russe, l'arrivée de Sergueï Sourovikine est censée remotiver les soldats dans les rangs à l'heure où tous les renseignements notent des problèmes de ravitaillement et un manque d'engagement parmi les troupes russes qui piétinent depuis le début de l'été et accusent les contre-offensives ukrainiennes depuis le mois de septembre. Vis-à-vis de l'Occident en revanche le nouveau chef de guerre russe n'a rien de rassurant. Les états de service du militaire de carrière font craindre des débordements et des frappes dévastatrices. Les frappes aériennes lancées sur Kiev et toutes les grandes villes d'Ukraine le lundi 10 octobre, soit les heures suivant la nomination de Sergueï Sourovikine à la tête de l'opération, sont le premier signe de la brutalité du militaire et de sa stratégie de guerre.

Qui est Sergueï Sourovikine ?

À 55 ans, Sergueï Sourovikine a passé plus de 30 ans au service de l'armée russe. Diplômé en 1987, à 21 ans, de l'école supérieure de commandement interarmes Frounzé d'Omsk, il commande ses premiers bataillons de fusiliers motorisés dès sa sortie. Il devient rapidement capitaine en 1991 et intègre successivement l'Académie militaire Frounzé et l'Académie militaire de l'état-major général des forces armées de la Fédération de Russie, deux établissements dont il sortira avec les honneurs. Ces passages dans les académies militaires lui valent de gravir les échelons jusqu'à devenir lieutenant général en 2010, colonel général en 2013 et général d'armée en 2021.

Outre ses grades, Sergueï Sourovikine a été placé à la tête de formations prestigieuses comme la Direction opérationnelle principale de l'état-major général des forces armées de la Fédération de Russie de 2008 à 2010, et est même nommé en 2017 par décret présidentiel commandant des forces aérospatiales de la Fédération de Russie, un groupe interarmées très puissant. Le militaire est aussi décoré de la médaille d'or du Héros de la Fédération de Russie qui lui a été remise par Vladimir Poutine en personne le 28 décembre 2017.

Les faits d'armes de Sergueï Sourovikine

Après 30 ans dans les rangs de l'armée russe, le natif de l'URSS a eu le temps de prendre part à de grandes opérations. Parmi les interventions les plus marquantes de Sergueï Sourovikine on compte, la guerre d'Afghanistan, la seconde guerre Tchétchénie ou encore la Syrie, conflit pendant lequel il a commandé les forces d'interventions russes de mars à décembre 2017. Selon Sourovikine, les opérations menées sous son égide ont été des réussites et ont conduit à la libération d'une large partie du pays pourtant lors des assauts le militaire aurait ordonné des bombardements sans faire de distinctions entre les militaires, les groupes armés et les civils d'après le rapport de 2020 de l'ONG Human Rights Watch.

Servez Sourovikine a aussi pris par à la guerre en Ukraine en commandant les troupes des groupes Sud. Selon le ministère de la Défense russe, c'est lui qui a dirigé l'opération d'encerclement des villes de Gorskoïe et de Zolotoïe dans le Donbass avant qu'elles entrent dans la République populaire de Lougansk. Dans le camp ukrainien, Sourovikine est tenu responsable des bombardements sur Odessa, notamment ceux ayant pris pour cible des immeubles d'habitations et des camps de vacances.

Servez Sourovikine et le putsch de Moscou

Sergueï Sourovikine n'a pas servi son pays qu'à l'étranger, il a aussi défendu le Kremlin sur le territoire russe lors du putsch de Moscou en 1991. Le militaire était à la tête des unités militaires envoyées contre les manifestants pro-démocratie. L'homme a ouvert le feu pour disperser la foule et a roulé sur les barrages avec sa colonne militaire faisant trois morts. Arrêté et condamné après la défaite de la tentative de coup d'Etat, Sergueï Sourovikine est libéré par le président de l'époque, Boris Eltsine. Le chef d'Etat a également ordonné l'élévation en grade pour féliciter le militaire pour son exécution parfaite des ordres. Ces rapports apparemment privilégiés entre Sourovikine et les hautes sphères du pouvoir russe ont alimenté des affaires de corruption selon un rapport des renseignements britanniques consulté par The Guardian qui rapporte que "pendant plus de 30 ans, la carrière de Sourovikine a été entachée d'allégations de corruption et de brutalité"

Sourovikine, premier chef des opérations russes connu

Nommé commandant en chef des opérations russes sur la guerre en Ukraine, Sergueï Sourovikine, est le premier homme à occuper ce poste et dont l'identité est connue. Le nom de son prédécesseur n'a jamais été confirmé même si les médias russes mentionnent un Alexandre Dvornikov. La décision, très rare, de rendre l'information publique n'est pas anodine elle permet au Kremlin de répondre aux attentes des politiques russes : elle doit donner l'impression de mettre fin aux secrets qui entourent la guerre en Ukraine, le Parlement russe ayant appelé l'armée et le Kremlin à "arrêter de mentir". Le choix du général est aussi une façon d'assurer aux politiques que la situation en Ukraine va redevenir favorable à la Russie grâce à une stratégie de guerre plus dure. La nomination de Sergueï Sourivikine est en quelque sorte une réponse à l'explosion du pont de Crimée et doit permettre à la Russie de ne plus accuser de défaites face à l'Ukraine.