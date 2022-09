François Durpaire accusé de viol : des "indices graves ou concordants" selon la justice

L'historien François Durpaire a été mis en examen pour viol, il a été placé sous contrôle judiciaire le 1er septembre.

L'historien et consultant média François Durpaire, accusé de viol par une ancienne compagne, a été mis en examen le 1er septembre 2022. Cela signifie qu'un juge d'instruction a considéré qu'il existait dans ce dossier des "indices graves ou concordants" de son implication dans les faits reprochés. L'information, rendue publique par Le Parisien, a été confirmée par le parquet de Paris le 4 septembre. François Durpaire a été interrogé par les magistrats en charge de l'instruction, mais le mis en cause a préféré faire valoir son droit au silence lors de la première comparution, tout en indiquant, selon son avocate, que les accusations étaient pour lui "infondées".

Les juges ont décidé, en plus de la mise en examen, de limiter les libertés de l'historien par une mesure de contrôle judiciaire, sans pour autant l'assortir d'une caution. Dorothée Bisaccia-Bernstein, l'avocate de François Durpaire, a réagi auprès de l'AFP, faisait valoir que l'ouverture de l'information judiciaire allait permettre à l'historien de "s'exprimer de façon contradictoire face à ces accusations". Selon elle, les juges d'instruction ont estimé que son client "était suffisamment digne de confiance pour lui imposer un contrôle judiciaire assez léger".

Quelles sont les accusations de viol ciblant François Durpaire ?

Selon les informations du Parisien, François Durpaire est accusé par une ancienne compagne, avec qui il a eu une brève relation, de viol. Selon le récit de la plaignante, les faits remonteraient à 2011, alors qu'elle avait 28 ans : elle indique être venue dans l'appartement de François Dupaire, située rue de la Roquette à Paris, et avoir été agressée sexuellement et violée. Le Parisien ajoute qu'en 2020, soit 9 ans après les faits présumés, la jeune femme aurait convenu avec l'historien d'une transaction financière pour qu'elle ne porte pas plainte et garde le silence. Une somme de 60 000 euros est évoquée. Manifestement, la jeune femme a finalement considéré qu'il était préférable de porter plainte.

Auprès du Parisien, l'avocate de François Durpaire indique qu'il s'exprimerait en temps voulu sur cette affaire. "Cela faisait quelques mois qu'il entendait parler d'accusations, cette ouverture d'information judiciaire l'a rassuré, cela lui permet de connaître les accusations qui sont portées contre lui. Cela permettra la manifestation de la vérité. M. Durpaire livrera ses explications lors de l'interrogatoire sur le fond qui interviendra dans quelques semaines", a-t-elle répondu au Parisien.