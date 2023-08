Juan Branco : expulsé vers la France, quelles sont les poursuites contre l'avocat ?

L'avocat médiatique, inculpé et écroué à Dakar est désormais placé sous contrôle judiciaire et renvoyé en France.

Fatigué, mais soulagé, voila comment est qualifié l'état de Juan Branco, avocat franco-espagnol. Ce lundi 7 août, ses avocats Mes Robin Binsard et Yassine Bouzrou ont annoncé sa remise en liberté sous contrôle judiciaire. Arrêté, inculpé et incarcéré dimanche 6 août à Dakar après avoir été poursuivi au niveau de la frontière mauritanienne pendant plusieurs jours, l'homme va être expulsé vers la France dans les prochaines heures. En guise de contestation, Juan Branco avait entamé une grève de la faim. "Il a été extrait de prison ce matin et présenté au juge qui lui a signifié son placement sous contrôle judiciaire. Il est dans un poste de police en vue d'être conduit à l'aéroport. Il est épuisé mais soulagé d'être remis en liberté", a expliqué Me Robin Binsard.

Pourquoi l'avocat a été arrêté ?

Juan Branco était venu au Sénégal participer à la défense de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, férocement engagé dans une lutte avec le pouvoir et la justice qui a donné lieu à plusieurs épisodes de violences. En juin dernier, il avait déposé une plainte en France et une saisine de la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye contre le président Macky Sall pour "crimes contre l'humanité". Des actes répréhensibles pour la justice sénégalaise qui a inculpé l'avocat ce dimanche pour attentat, complot, diffusion de fausses nouvelles et actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves. Face à de telles charges, les avocats français de Me Branco ont dénoncé une manoeuvre visant à faire taire leur client annonçant la saisine immédiate du groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire, invoquant une atteinte grave aux libertés individuelles.

En juillet dernier, un mandat d'arrêt international avait été émis à l'encontre de l'avocat. "Après avoir reçu la compilation des déclarations, écrits et posts" de l'avocat, "il a été relevé des éléments qui, manifestement, sont de nature à engager sa responsabilité pénale", indiquait un communiqué à l'époque du parquet transmis à l'AFP, annonçant "l'ouverture d'une information judiciaire".

Juan Branco, 31 ans, est un avocat médiatique, notamment connu pour avoir défendu l'artiste russe Piotr Pavlenski dans l'affaire de la diffusion en 2020 de la vidéo à caractère sexuel de l'ex-porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, alors candidat à la mairie de Paris. Il défend également Christophe Dettinger, le boxeur filmé en train de frapper deux gendarmes lors de l'acte 8 des "gilets jaunes", ou encore le gilet jaune Maxime Nicolle, que l'on surnomme Fly Rider. Il est également l'auteur d'un pamphlet anti-Macron "Crépuscule", paru en ligne fin 2018 puis Au Diable Vauvert/Massot en 2019.