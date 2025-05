Sujet du bac de maths 2025 : ces sujets et exercices qui pourraient tomber

BAC 2025. Les épreuves du bac approchent. Pour la spécialité maths, elles auront lieu le mardi 17 et le mercredi 18 juin. Voici les sujets probables.

Le baccalauréat approche. L'épreuve de mathématiques, pour les élèves qui ont choisi cette spécialité, fait souvent peur. Elle nécessite beaucoup de préparation et de révisions car les exercices y sont nombreux et variés. L'épreuve sera écrite et communiquée le jour-J. Elle est composée de quatre exercices, notés entre 3 et 6 points chacun. Cela peut être un problème, un questionnaire, une démonstration ou encore du calcul. L'épreuve dure 4 heures avec un coefficient 16.

Pour réussir, il est conseillé de faire des fiches de synthèse, qui peuvent être constituées par chapitre. Vous pouvez y répertorier les définitions, les formules, les théorèmes, les méthodes de démonstrations ou encore les algorithmes. Il faut aussi s'appliquer sur les notions où des difficultés sont rencontrées. S'entrainer à faire des exercices est aussi primordial, que ce soit ceux déjà faits en classe ou de nouveaux.

Quels sont les sujets jugés probables pour le bac de maths 2025 ?

Aucune partie du programme ne doit être négligée, il ne faut pas faire d'impasse. Certains sujets tombent cependant régulièrement au bac de spé maths, c'est le cas de la géométrie, des probabilités, des études de fonction et des études de suite. Selon Diplomeo, les sujets très probables pour cette édition 2025 sont les primitives, les sommes de variables aléatoires, la combinatoire et dénombrement, les équations différentielles et le schéma de Bernouilli.

Le calcul intégral, l'orthogonalité dans l'espace, les vecteurs pourraient aussi tomber. Les équations de droites et de plans ou encore les compléments sur les fonctions auraient, à l'inverse, moins de chances de tomber cette année.

Certaines consignes reviennent aussi souvent comme : calculer une dérivée, déterminer l'équation d'une tangente, déterminer les limites d'une fonction ou d'une suite, calculer les coordonnées d'un vecteur ou encore faire un arbre de probabilité.

Les sujets et corrigés de 2024

Pour se préparer au mieux, il est intéressant de s'exercer sur les sujets des années précédentes. L'année dernière, les fonctions exponentielles et logarithmiques sont tombées, les probabilités aussi ou encore de la géométrie dans l'espace.

Voici les sujets et les corrigés tombés en 2024 grâce à notre partenaire Studyrama. Il y a deux exemplaires car les épreuves de maths se déroulent en deux sessions. De nombreux élèves choisissent cette spécialité, ils ne la passent donc pas tous en même temps et tombent sur des sujets évidemment différents selon la session.

Pour cette édition 2025 du bac de maths, voici les dates à connaître et à cocher dans votre calendrier.