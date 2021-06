"Bac de philo 2021 : quels sont les sujets probables ? Les conseils"

SUJET BAC PHILOSOPHIE. Dans deux semaines, les élèves de terminale se confronteront à la tant redoutée épreuve de philosophie. Si c'est bien la meilleure note entre le contrôle continu et l'épreuve qui sera retenue pour cette matière, il faudra toutefois rendre une copie, annonce le ministère de l'Éducation nationale, ce mercredi.

[Mis à jour le 4 juin 2021 à 11:28] Au bac philo, qui se déroulera le jeudi 17 juin prochain, pas question de rendre copie blanche ! Mercredi 2 juin, le ministère de l'Éducation nationale a tenu une nouvelle conférence de presse où les conditions d'organisation de l'examen ont été précisées. Pour cette redoutable épreuve, le ministère a prévu de retenir seulement la meilleure note entre l'épreuve du Jour-J et celle du contrôle continu dans cette matière. Mais pour cela, le lycéen devra quand même rendre une copie... sinon ça sera 0 !

Annoncée début mai par le ministre Jean-Michel Blanquer, la décision de garder uniquement la meilleure note fait couler beaucoup d'encre chez les syndicats. "Depuis cette annonce, les profs de philo sont un peu désabusés, car ils vont se retrouver à corriger des copies qui seront pour la plupart bâclées", s'inquiète Sophie Vénétitay, secrétaire générale adjointe du Snes-FSU. Elle, aurait plutôt opté pour des sujets aménagés.

Les candidats entrent désormais dans la dernière ligne droite de leurs révisions, ils savent à quoi s'attendre et se sont parfois entraînés sur les sujets des sessions précédentes, bien que cette année l'épreuve peut être abordée avec moins de stress. "Il s'agit plus d'une formalité", estime un professeur de philosophie du lycée Sud-Médoc (33). Toutefois pour les candidats qui seraient en proie au stress à quelques jours du bac, Linternaute a recueilli les meilleurs conseils d'un enseignant pour se préparer à la dissertation ou au commentaire de texte et réussir l'épreuve de philosophie.

La date est fixée pour le jeudi 17 juin. Chaque année, l'épreuve de philosophie donne le top départ de la semaine d'examen pour les candidats. Pour la session 2021, elle sera la seule épreuve à convoquer les lycéens de terminale devant leur copie pour quatre heures de réflexion.

D'ordinaire, lors de l'épreuve du bac de philo, les candidats ont la possibilité de choisir entre deux sujets de dissertation et une explication de texte. Cette année, une troisième question de dissertation sera proposée portant le nombre de sujets possibles à quatre, tous sur une notion différente du programme.

Le principal aménagement concerne la notation de l'épreuve. La copie produite et rendue lors de l'examen final sera notée et comparée avec la moyenne annuelle appréciée sur contrôle continu, la meilleure de deux notes sera retenue pour évaluer le candidat en philosophie. Le dispositif - exceptionnel - est une façon de valoriser le travail des candidats et de leur donner une chance de réussir après une année scolaire mouvementée, selon le ministère de l'Education.

Fini les séries L, ES et S, depuis la réforme du bac l'épreuve de philosophie est commune à tous les candidats. La seule distinction s'observe entre les sujets des candidats de la voie générale et ceux de la voie technologique. Impossible alors d'orienter les révisions et de favoriser certaines notions en fonction de la filière. Heureusement, chaque année, certains professeurs partagent leurs avis et dressent une liste des "sujets probables". Attention ces indications ne doivent pas être un prétexte pour faire l'impasse sur une partie du programme.

Selon les pronostics d'un enseignant certifié interrogé par le site Super Bac, pour la filière générale les sujets pourraient tourner autour des notions de bonheur, de liberté, de nature, de technique, de vérité et de devoir. Les thèmes de l'inconscient, du langage, de la religion, du temps et du travail auraient moins de chance de tomber. Du côté de la voie technologique, le même professeur mise sur la liberté, la nature ou la technique, un peu moins sur les notions d'art et de justice. La religion et la vérité seraient quant à eux des "sujets froids".

Se fiant au raisonnement du ministère de proposer quatre sujets aux candidats, un professeur de philosophie du lycée Sud-Médoc, en Gironde, estime que les sujets seront choisis de sorte à couvrir tous les grands thèmes du programme. Un sujet pourrait se rapprocher des notions du savoir : la connaissance, la science, la vérité ; un second pourrait tourner autour de l'action avec des sujets comme la liberté et la morale ; pour le troisième sujet pourquoi pas une question plus générale et anthropologique sur le bonheur, le langage ou la religion et enfin l'art pourrait être au cœur d'un quatrième sujet.

Beaucoup comptent sur la chance et passent l'épreuve de philosophie "au talent" mais il s'agit d'une stratégie risquée et désapprouvée par les professeurs. Le meilleur conseil pour se donner toutes les chances de réussir l'examen reste de réviser, de relire les cours et les textes étudiés en classe pour comprendre et maîtriser les différentes notions. L'examen évalue avant tout la capacité du lycéen à mener une réflexion construite, à confronter des idées et à argumenter ses pensées en s'appuyant sur ses connaissances et des références philosophiques. Attention alors à ne pas "recracher son cours" comme l'explique un des professeurs de philosophie du lycée du Taillan-Médoc. "Certains élèves se réfugient derrière le contenu de leur cours et exposent la totalité d'un chapitre quitte à en oublier le sujet. Il faut se concentrer et comprendre l'énoncé" prévient-il. D'autant plus que certaines questions peuvent mobiliser plusieurs notions. Le choix du sujet est d'ailleurs une étape cruciale selon l'enseignant. "Certains sujets sont techniques, comme les questions autour de la science ou de l'inconscient par exemple. Il faut les éviter si l'on ne maitrise pas entièrement son cours" souligne-t-il. Deuxième conseil pour choisir sa problématique : prendre un sujet sur lequel le candidat aura du plaisir à composer et qui suscite son intérêt, la rédaction et les idées n'en seront que plus riches.

Il faut garder à l'esprit qu'en plus du fond, la forme compte beaucoup en philosophie et le candidat doit connaître et maîtriser la méthodologie de la dissertation et celle du commentaire de texte. "Les élèves apprennent et appliquent ces méthodes tout au long de l'année il faut les respecter le jour de l'épreuve. Elles permettent de ne pas perdre de temps et surtout d'assurer une note correcte. Les correcteurs sont plus sensibles quand ils voient que la forme est respectée", précise le professeur de lycée avant de poursuivre : "Si le candidat fait le choix de ne pas se fier à la méthodologie il doit être très bon". Sur la forme les examinateurs sont également intransigeants sur la rédaction, orthographe, grammaire et conjugaison doivent être irréprochables. Il est donc vivement conseillé de se réserver jusqu'à un quart d'heure à la fin de l'épreuve pour relire sa copie.

En résumé, il veut mieux une dissertation ou un commentaire construit en respectant la méthodologie et mettant en avant les connaissances personnelles du candidat, acquises durant l'année, quitte à ne pas renvoyer vers des œuvres ou des citations, plutôt qu'une copie truffée de références philosophiques mais dénuée de réflexion personnelle. Toutefois, que les moins bons en philo se rassurent : ressortir des connaissances et employer un français irréprochable peuvent permettre d'assurer une note minimale selon le professeur interrogé. Puis, "sur les quatre sujets il y en aura bien qui fera tilt chez chacun des candidats".

Les candidats français d'Amérique du Nord ont été les premiers à se confronter à l'épreuve de philosophie le mardi 25 mai. Les élèves avaient le choix entre les thèmes de la vérité, de la nature et de l'art pour la dissertation, avec notamment un sujet très ancré dans l'actualité : "Les vérités scientifiques sont-elles définitives ?" L'explication de texte portait sur un extrait de La Condition ouvrière de Simone Veil et tournait autour des notions de travail et d'existence humaine. Le site Sujetdebac a communiqué les sujets de l'épreuve.

Le jour de l'examen, les candidats pourront choisir entre une explication de texte philosophique et trois sujets de dissertation, des exercices auxquels se sont frottés les étudiants au cours de l'année. Mais pour offrir une idée concrète de ce à quoi ressemblera le bac de philosophie, le ministère a publié des exemples de sujets, nommés "sujets zéro". Les questions et le texte qui y figurent ne seront pas ceux proposés lors de l'épreuve mais permettent aux candidats de savoir à quoi s'attendre.

Le ministère de l'Education a publié sur son site deux "sujets zéro" propres aux parcours de la voie générale, voici l'un d'entre eux. Un corrigé de chaque sujet a été rédigé et publié par notre partenaire Studyrama, voilà un bon moyen de s'exercer et de comprendre ce qui est attendu du candidat le jour de l'épreuve.

Deux "sujets zéro" pour l'épreuve de philosophie des candidats issus de parcours de la voix technologique ont également était mis au point et publiés sur le site du ministère.

Sujets du bac de philosophie : annales