"DIRECT. Bac de philo 2022 : les sujets (et corrigés) dévoilés ce mercredi"

La philosophie, qui reste l'épreuve reine du baccalauréat général et technologique, est à l'honneur ce mercredi pour des milliers de lycéens.

06:30 - Quelles sont les 17 notions au programme de la philosophie pour le bac général? Art, conscience, langage, liberté, nature... Tout un programme ! Les 17 notions suivantes, ici classées dans l'ordre alphabétique, sont traitées au sein du programme de philosophie de terminale pour les candidats au bac général : L’art

Le bonheur

La conscience

Le devoir

L’État

L’inconscient

La justice

Le langage

La liberté

La nature

La raison

La religion

La science

La technique

Le temps

Le travail

La vérité 06:15 - Quels sujets de philo sont tombés en Amérique du Nord en mai dernier ? Dans les centres d'examens dédiés aux lycées français d'Amérique du Nord, les candidats au bac 2022 ont pu opter entre les deux sujets de dissertation ou l'extrait de texte suivants : Sujet 1 : La conscience fait-elle obstacle au bonheur ?

: La conscience fait-elle obstacle au bonheur ? Sujet 2 : La technique permet-elle de ne plus avoir peur de la nature ?

: La technique permet-elle de ne plus avoir peur de la nature ? Sujet 3 : Expliquer l'extrait d'un texte tiré de l'œuvre Les Essais, livre II, de Montaigne. L'extrait en question s'intéressent aux notions de temps, de réalité et de nature. 06:00 - L'emblématique épreuve de philosophie du bac démarre dès 8 heures ce mercredi ! Bienvenue dans ce live consacré au sujet de philosophie du bac général et technologique 2022 ! Découvrez les sujets de cette discipline reine du bac en temps réel et dans leur intégralité au fil de la matinée, et leurs corrigés au fil de la journée, grâce à notre partenariat avec le site spécialisé Studyrama.

Quand a lieu l'épreuve de philosophie ?

L'épreuve de philosophie avait pour habitude de lancer les hostilités du baccalauréat en étant la première épreuve pour les centaines de milliers de candidats chaque année. Depuis la réforme du bac, la donne a changé et cet honneur revient aux épreuves de spécialité, qui ont cette année eu lieu mi-mai. Les candidats du bac 2022 sont évalués en philosophie au début de la deuxième vague d'épreuves finales, ce mercredi 15 juin de 8h à 12h. La philo sera suivie des épreuves anticipées de français pour les première puis du grand oral, autre grande nouveauté du bac nouvelle version.

Malgré la réforme du bac, l'épreuve de philosophie a gardé sa formule traditionnelle. Les candidats ont donc quatre heures pour noircir leur copie lors de l'examen écrit de philosophie. Trois sujets sont proposés : deux de dissertation et un portant sur une étude de texte. Les candidats qui optent pour une dissertation n'ont pour sujet qu'une simple question à laquelle ils doivent répondre par un argumentaire détaillé et justifié par des références et connaissances personnelles. Pour l'étude de texte, les candidats doivent rendre compte du sens et de la portée philosophique d'un texte signé d'un auteur présent au programme de philosophie. Attention au plus grand piège de cet exercice, considéré par certains comme plus simple que la dissertation : paraphraser le propos du texte ne suffira pas à réussir l'épreuve.

Quand seront connus les résultats de l'épreuve de philosophie du bac 2022 ?

Chaque année, les résultats des candidats au bac sont publiés à une date unique et en 2022 ils tomberont le 5 juillet. Après l'épreuve de philosophie, les lycéens de terminale devront patienter une vingtaine de jours avant de connaître leur note. Heureusement la publication des corrigés, généralement le jour J de l'épreuve, permet d'avoir une idée de la qualité du travail rendu et donc de la note obtenue. Vous pouvez retrouver les corrigés de l'épreuve dès leur publication sur Linternaute.com. A noter qu'en philosophie, le travail de l'argumentation est aussi, si ce n'est plus, important que la réponse en elle-même.