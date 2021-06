Oraux de rattrapage du bac 2021 : conseils et astuces pour avoir son diplôme

RATTRAPAGE DU BAC. Quelques candidats au baccalauréat 2021 risquent de se retrouver aux rattrapages. Les oraux du bac se déroulent entre le 7 et le 9 juillet. De l'optimisation des révisions au choix de la matière, voici des conseils pour réussir l'épreuve.

[Mis à jour le 29 juin 2021 à 15h34] Beaucoup de candidats, les premiers à avoir passé le grand oral notamment, sont libérés de la période d'examens. Les autres en auront fini avec cette première session le vendredi 2 juillet au plus tard. Mais, certains devront dès la tombée des résultats du bac, attendue au matin du mardi 6 juillet, se remettre au travail pour réussir les épreuves de rattrapage organisées en le 7 et le 9 juillet. Seuls les candidats ayant obtenu entre 8 et 9,99/20 de moyenne pourront prétendre à cette seconde chance pour avoir le diplôme du "deuxième coup". Les candidats convoqués au lendemain des résultats auront tout juste une journée pour réviser la matière sur laquelle ils essayeront de gagner quelques points. Inutile de dire qu'il est important d'avoir bien étudié avant pour avoir une chance d'améliorer sa note, mais une grande partie de la stratégie consiste à choisir correctement la matière sur laquelle on veut jouer le deuxième round. Pour ceux à qui l'importance et la subtilité des coefficients auraient échappé, Linternaute.com donne quelques conseils pour obtenir le bac aux rattrapages.

L'oral de rattrapage, comment cela se passe ?

Rien n'est perdu ! Si les notes des premières épreuves écrites ou du contrôle continu ne vous permettent pas d'obtenir le bac, les épreuves de rattrapage sont là pour offrir une seconde chance. Le repêchage permet aux candidats d'être de nouveau évaluer sur deux matières au choix mais à l'oral. Les deux épreuves durent 40 minutes et sont divisées en deux parties, comme souvent pour les oraux : la préparation du sujet pendant les vingt premières minutes puis le passage devant le membre du jury. Cette étape est elle-même divisée en deux, le candidat a d'abord dix minutes pour présenter son exposé, sa réponse à la question posée puis les dix dernières minutes seront consacrées à l'échange entre l'enseignant et le candidat. Le jury pourra alors demander des précisions sur le sujet et sur la réponse de l'élève, poser de nouvelles questions en rapport avec le programme pour poursuivre l'évaluation ou alors demander au candidat d'expliquer son projet professionnel et ses perspectives d'avenir pour sa poursuite d'études par exemple.

Cette année, les épreuves du rattrapage se tiennent entre le mercredi 7 juillet et le vendredi 9 juillet 2021 partout en France. Chaque candidat concerné se voit délivrer une date de convocation dans son centre d'examen, après avoir pris connaissance de ses notes.

Avant toute chose le candidat doit calculer le nombre de points qu'il lui manque pour obtenir au moins 10 de moyenne générale au bac, plus le retard de point est important plus il est préférable de choisir des épreuves avec un fort coefficient. Il faut également garder à l'esprit que le candidat ne peut repasser que deux épreuves maximum lors de la session de rattrapage. Et quel que soit le choix de la matière, la meilleure note entre celle de la première session et celle du repêchage sera retenue comme note finale.

En plus de s'orienter vers les matières avec des coefficients importants, il est intéressant pour le candidat de retenter sa chance dans des matières où les notes obtenues lors de la première session sont basses, en améliorant son score le candidat gagnera le nombre de points de différence multiplié par le coefficient de la matière. Par exemple avoir 13/20 à la place de 8/20 sur un coefficient 4 permet de gagner 20 points en une seule épreuve. Les enseignants recommandent donc en général d'opter pour les matières dans laquelle la note obtenue est vraiment faible, mais dans laquelle le candidat se sent malgré tout un peu à l'aise. Enfin, si le candidat a peu de points à rattraper, il est préférable de se concentrer sur la ou les matières dont la note est la moins bonne.

Les candidats admis au rattrapage ont peu de temps pour réviser entre la publication des résultats du premier tour et la session de rattrapage. La première chose à faire est de définir sur quelle épreuve on souhaite être réévalué - en tenant compte du choix "stratégique" pour gagner le plus de points possibles - et cibler les révisions sur ces deux matières. Le délai sera certainement trop juste pour maîtriser le programme sur le bout des doigts mais pas de panique, les professeurs s'accordent à dire qu'il faut se concentrer sur les points essentiels du programme de la matière choisie. Mais pour optimiser ses chances de réussite, surtout si vous n'êtes pas certains d'avoir la moyenne au bac du premier coup, il est préférable de commencer à réviser, ou du moins garder la tête dans les bouquins et les fiches de révisions, avant la tombée des résultats.

L'épreuve de rattrapage est un oral, un exercice pas évident pour tout le monde. La meilleure façon pour apprendre à gérer son stress et à travailler son argumentation et son élocution est encore de s'entrainer face à quelqu'un, les parents, les frères et sœurs ou encore les collègues de révisions. Ces simulations permettront aux candidats d'aborder l'épreuve plus sereinement.

Enfin, les révisions sont importantes mais pour qu'elles soient efficaces il faut avoir un rythme de vie sain, le sommeil et l'alimentation font partie des clefs pour optimiser ses chances et accessoirement arriver en forme le jour de l'épreuve. Exit donc les nuits blanches de bachotage la veille de l'examen.

Lors de son passage devant l'examinateur, il est primordial que le candidat montre un intérêt pour la matière sur laquelle il planche oralement. L'important est de prouver à l'examinateur qui est en face de vous que si vous avez accidentellement raté cette épreuve, vous êtes prêt à lui montrer l'ensemble de vos connaissances sur le sujet le jour-J. Un intérêt marqué pour la matière donnera confiance à l'examinateur quant à votre implication dans vos études. Par ailleurs, il faut comprendre que l'examinateur est là pour vous donner une seconde chance. Une révision de l'ensemble des notions clés rendra ainsi compte de votre volonté de réussite. La deuxième parti de l'oral peut prendre la forme d'une discussion entre le jury et le candidat, c'est l'occasion pour l'élève de montrer sa motivation et pourquoi pas d'indiquer ce qu'il envisage pour la suite de ces études notamment s'il a déjà reçu des réponses positives sur ParcoursSup.

Outre la volonté de réussir, la présentation du candidat doit être correcte. Malgré l'arrivée de l'été les vacances ne débutent qu'après les épreuves de rattrapage, les tenues de plage et les claquettes sont donc à éviter le jour de l'oral. Ponctualité et organisation sont les mots-clés pour se présenter devant le jury, le candidat doit notamment s'assurer de se rendre à l'épreuve avec tous les outils nécessaires, calculatrice pour une épreuve scientifique, œuvres ou textes étudiés pour une épreuve de français ou de langue par exemple.

Pour se préparer au mieux à cet exercice stressant, Linternaute.com vous livre trois bons conseils pour réussir les épreuves de rattrapages :

La clé de la réussite se trouve dans le discours du candidat. Pour capter l'attention de l'auditoire, il faut directement aller à l'essentiel, et ce, sans se répéter .

. Ne percevez pas l'oral de rattrapage comme une confrontation mais comme une conversation.

Une bonne gestion du stress passe par une bonne respiration. En effet, la technique de l'inspiration/expiration réduit de manière mécanique l'anxiété.

Les résultats de l'oral de rattrapage seront fournis au candidat dans la foulée de l'épreuve, ce qui lui permet de savoir s'il a récupéré suffisamment de points pour être lui aussi bachelier. Ils sont ensuite communiqués au rectorat au cours de la journée ou au plus tard le lendemain. Les résultats sont également intégrés et consultables sur Linternaute.com dès leur communication par les académies. Pour cela, rendez vous sur notre page des résultats du bac.