Ramadan 2026 : date de début, de fin et calendrier du mois du jeûne

RAMADAN 2026. La date officielle du début du ramadan a été annoncée par la Grande Mosquée de Paris, qui organisait sa Nuit du doute ce mardi. Le mois du jeûne vient de débuter.

08:35 - Quelle est la signification de la fête de l'Aïd al-Fitr qui clôture le ramadan ? L'Aïd al-Fitr est la fête de la rupture. En 2026, elle devrait avoir lieu autour du 20 mars. C'est un jour de joie, de gratitude et de célébration. La journée commence par une prière spéciale en plein air ou à la mosquée. On s'habille de ses plus beaux vêtements, on rend visite à la famille et on s'échange des cadeaux. Pédagogiquement, cette fête n'est pas seulement une récompense pour avoir faim, mais une célébration de la réussite spirituelle et de la force morale. C'est aussi un moment où l'on doit s'assurer que personne dans la communauté n'est oublié, d'où l'obligation de verser l'aumône de fin de Ramadan avant la prière. L'Aïd marque la fin d'une épreuve et le début d'un nouveau cycle, avec l'espoir de conserver la pureté acquise durant le mois écoulé.

08:30 - Pourquoi rompt-on traditionnellement le jeûne avec une datte ? Bonne question ! Rompre le jeûne avec une ou trois dattes est une tradition héritée de l'époque du Prophète, mais elle repose aussi sur une logique nutritionnelle remarquable. Après une journée de jeûne, le corps a besoin d'une source d'énergie rapide et facilement digestible. La datte est riche en sucres naturels (fructose et glucose) qui redonnent immédiatement de l'énergie au cerveau et aux muscles. Elle contient également des fibres qui préparent le système digestif à recevoir un repas plus complet. Accompagnée d'un verre d'eau, elle permet une transition douce pour l'organisme. En 2026, à 18h19, ce petit rituel apporte un réconfort immédiat avant de passer à la soupe chaude, indispensable pour se réchauffer en fin de journée d'hiver.

08:29 - Qui sont les personnes dispensées de jeûne du ramadan ? La pratique du jeûne est encadrée par des règles de bienveillance pour la santé. Sont officiellement dispensés les enfants pré-pubères, les personnes âgées dont la santé pourrait décliner, les femmes enceintes ou allaitantes si le jeûne présente un risque, ainsi que les malades chroniques (diabète insulino-dépendant, pathologies rénales, etc.). En hiver, les personnes souffrant de troubles circulatoires ou de fragilités respiratoires doivent être particulièrement vigilantes, car le froid demande un effort supplémentaire au cœur. Pour ceux dont l'incapacité est permanente, il existe "la Fidya" : une compensation consistant à nourrir une personne dans le besoin pour chaque jour non jeûné. La priorité absolue reste la préservation de l'intégrité physique, et l'avis d'un médecin traitant est toujours recommandé avant de débuter le mois.

08:28 - Peut-on écouter de la musique ou regarder la télévision pendant le ramadan ? Rien n'interdit formellement ces activités, mais le Ramadan est traditionnellement un mois de retrait par rapport aux distractions futiles. L'objectif est de libérer du temps pour la réflexion, la lecture du Coran ou les actions caritatives. Beaucoup de pratiquants choisissent de réduire leur consommation de divertissements pour se concentrer sur l'aspect spirituel du mois. Il ne s'agit pas d'une interdiction légale qui annulerait le jeûne, mais plutôt d'une recommandation éthique pour profiter pleinement de l'atmosphère de calme et de discipline. En 2026, avec les soirées plus longues dues au coucher du soleil précoce à 18h20, il est plus facile de consacrer du temps à la famille ou à la lecture après la rupture.

08:27 - Les femmes enceintes peuvent-elles jeûner ? Les femmes enceintes ou allaitantes peuvent être exemptées si le jeûne présente un risque pour leur santé ou celle de l’enfant. Elles peuvent rattraper les jours plus tard ou, selon les cas, verser une fidya. Il est conseillé de demander l’avis d’un médecin.

08:26 - Peut-on faire du sport tout en jeûnant en 2026 ? Le sport n'est pas interdit pendant le ramadan, mais il doit être adapté. En 2026, avec les journées de fin d'hiver, la température est propice à une activité physique modérée. Le meilleur moment pour s'entraîner est soit juste avant l'Iftar, pour pouvoir s'hydrater immédiatement après l'effort, soit deux à trois heures après le repas du soir. Il est déconseillé de pratiquer des sports de haute intensité en plein milieu de la journée pour éviter la déshydratation et l'hypoglycémie. La marche rapide, le yoga ou des étirements sont d'excellentes options pour maintenir le corps en mouvement sans l'épuiser. Le sport aide d'ailleurs à réguler le sommeil et à mieux gérer le stress. C'est une question de dosage et d'écoute de soi, illustrant que le Ramadan est aussi une école de la connaissance de ses propres limites physiques.

08:25 - Pourquoi la fin du mois du ramadan est-elle aussi importante ? La fin du mois de Ramadan contient les dix dernières nuits, considérées comme les plus sacrées, notamment parce qu'elles abritent la Nuit du Destin. C'est une période où la ferveur augmente et où les efforts de prière et de générosité sont redoublés. Spirituellement, c'est le moment de faire le bilan du mois écoulé et de consolider les bonnes habitudes prises. Socialement, c'est aussi le temps de préparer l'Aïd al-Fitr, la fête de la rupture, qui aura lieu autour du 20 mars 2026. Cette fin de mois coïncide avec le passage à l'équinoxe de printemps, offrant une transition symbolique entre la rigueur de l'hiver et le renouveau de la nature, tout comme le Ramadan vise à renouveler la foi et le comportement du fidèle.

08:24 - Les personnes âgées doivent-elles obligatoirement jeûner ? Non, l'islam prévoit des dispenses claires pour ne pas mettre la santé en danger. Le Ramadan est un acte d'adoration, pas une souffrance inutile. Les personnes âgées dont la santé est fragile, les malades chroniques (comme les diabétiques nécessitant des injections régulières), les femmes enceintes ou allaitantes si elles craignent pour leur santé, ainsi que les personnes sous traitement médical strict sont exemptées. Si l'état de santé est temporaire, la personne peut rattraper ses jours plus tard dans l'année. Si la maladie est permanente, elle peut compenser en offrant un repas à une personne nécessiteuse pour chaque jour non jeûné. En 2026, il est essentiel que les fidèles consultent leur médecin avant le début du mois pour s'assurer que leur pratique reste sécuritaire et saine.

08:23 - Pourquoi est-il si important de rompre le jeûne du ramadan avec des proches ? La rupture du jeûne est un acte profondément social. En 2026, le partage de l'Iftar reste un ciment. Que ce soit à la mosquée, où de grandes tablées sont dressées pour accueillir les étudiants et les personnes isolées, ou en famille, l'idée est qu'aucun jeûneur ne doit rester seul. Ce moment de partage efface les barrières sociales : le riche et le pauvre mangent la même nourriture au même moment. Pédagogiquement, cela renforce le sentiment d'appartenance à une humanité commune. Inviter son voisin, qu'il soit musulman ou non, à partager son repas est un acte de noblesse. Cela transforme un besoin biologique en un pont entre les individus. La rupture du jeûne est donc bien plus qu'un dîner : c'est une célébration de la fraternité et de la solidarité retrouvées.

08:22 - Le Ramadan est-il mauvais pour la santé ? Pour une personne en bonne santé, les études médicales montrent que le jeûne du Ramadan, s'il est pratiqué correctement, peut avoir des effets bénéfiques : repos du système digestif, baisse du cholestérol et rééquilibrage de la glycémie. Le corps utilise ses réserves de graisses, ce qui favorise une certaine détoxification. Le danger réside plutôt dans ce qui se passe après le coucher du soleil : si l'Iftar est trop riche en graisses et en sucres (fritures, pâtisseries en excès), on perd les bénéfices du jeûne et on risque une prise de poids ou une fatigue accrue. Les médecins conseillent une rupture douce, une bonne hydratation tout au long de la nuit et d'éviter les repas trop copieux juste avant de dormir. Pour les personnes fragiles, comme expliqué, la dispense de jeûne est la règle médicale et religieuse pour éviter tout risque.

08:19 - Quelle date pour la fin du ramadan 2026 ? Le premier jour de jeûne s'étend de 6h18 ce mercredi 18 février 2026, heure de la prière de l’aube - qui correspond à la première prière nommée "Fajr" - à 18h19, heure de la prière du coucher du soleil, qui correspond à la prière du "Maghreb". Le ramadan s’achèvera par l’Aïd el-Fitr, la "fête de la rupture du jeûne", dont la date devra également être confirmée lors d’une autre "Nuit du doute" organisée entre la mi et fin mars. Il devrait s'agir du 19 ou du 20 mars prochain.

17/02/26 - 23:51 - Jusqu'à quel âge peut-on jeûner pendant le ramadan ? FIN DU DIRECT - Si le jeûne est l'un des cinq piliers de l'islam, il n'est pas recommandé pour les enfants, les femmes enceintes et certains malades durant le mois de ramadan. Mais existe-t-il une contre-indication concernant le grand âge ? "En théorie, une personne âgée en bonne santé n’est pas plus exposée à tomber malade à cause du jeûne pendant le mois du ramadan", explique le Dr Joundy, qui conseille cependant aux personnes âgées de s'assurer, au cas par cas, auprès de leur médecin qu'il n'y a pas de contre-indication les concernant. Par ailleurs, lorsque le Ramadan tombe en été, il invite à une vigilance particulière concernant l'hydratation des personnes d'un certain âge, soulignant qu'une déshydratation peut avoir des conséquences graves, voire fatales pour cette catégorie de la population.

17/02/26 - 23:32 - Peut-on faire du sport pendant le mois de Ramadan ? À moins d'une contre-indication particulière du médecin, la pratique sportive n'est pas interdite pendant le mois de Ramadan. Néanmoins, il est important de l'adapter à la situation. Ainsi, le sport le matin, qui risque de brûler toute l'énergie pour le reste de la journée et d'assoiffer, n'est pas forcément une bonne idée. En revanche, pratiquer un peu avant la rupture du jeûne ou après peut être plus pertinent. Il n'est également pas très bienvenu, quand on ne fait jamais de sport en temps normal, de s'y mettre à cette période-là. Dans tous les cas, il sera important de bien s'hydrater lorsque cela est possible, mais aussi de stocker de l'énergie en adaptant son alimentation (consommer davantage de riz, pâtes et dattes la veille), modérer son intensité habituelle, s'arrêter en cas de signe de fatigue et bien s'échauffer avant tout entraînement.

17/02/26 - 23:07 - Ces pâtisseries incontournables du mois de Ramadan Pour les non-musulmans, le mois de Ramadan rime pour sûr avec douceurs sucrées venues d'Orient et du Maghreb. Au programme : baklavas (gâteaux croustillants fourrés aux amandes), cornes de gazelle (pâtisseries garnies de pâte d'amande et parfumées à la fleur d'oranger en forme de croissant de lune), makrouts (bouchées de semoule fourrées aux dattes) et zlabias (spirales dorées enrobées de sirop sucré) seront pendant un mois proposés en nombre sur les étals des magasins d'alimentation et dans les boulangeries et pâtisseries spécialisées.

17/02/26 - 22:49 - Qu'est-ce que la prière du Chourouk ? La prière du Chourouk (ou Chourouq) est une prière facultative. Elle est recommandée après l'apparition du soleil, et a lieu environ 1h30 après la prière du Fajr.

17/02/26 - 22:35 - Peut-on utiliser du parfum ou du maquillage en journée pendant le ramadan ? L'usage de parfums, de cosmétiques ou de maquillage n'annule pas le jeûne. Ces produits sont appliqués sur la peau ou sentis par l'odorat, mais ils ne sont pas ingérés. Vous pouvez donc continuer votre routine de soin habituelle sans crainte. La seule nuance concerne les produits qui pourraient être inhalés de manière très profonde et atteindre la gorge sous forme de poudre ou de vapeur dense, mais l'usage classique d'une eau de toilette ne pose aucun problème. Le Ramadan est un mois de pudeur et de discrétion, mais cela ne s'oppose pas à une présentation soignée et propre. Il s'agit de rester en accord avec ses valeurs tout en respectant les règles d'abstinence alimentaire et liquide.

17/02/26 - 22:25 - Peut-on faire le jeûne quand on est enceinte ou que l'on allaite ? Pour les femmes enceintes, mais également pour les mamans qui allaitent, il est vivement conseillé de voir directement avec son médecin afin de savoir si, oui ou non, le jeûne pendant le mois de ramadan peut être envisagé, mais également pour obtenir des conseils adaptés afin de pratiquer le jeûne de manière adaptée lorsqu'il peut être suivi.

17/02/26 - 22:12 - Question peut-être bête : est-il permis d'utiliser du baume à lèvres pendant le ramadan ? Ce n'est pas une question bête, mais assez technique... L'utilisation de baume à lèvres ou de crème hydratante pour le visage est permise. En période hivernale, comme en février 2026, l'air froid peut gercer les lèvres et assécher la peau, rendant ces soins nécessaires. Le principe est le même que pour les cosmétiques : le produit reste en surface et n'est pas ingéré. La seule précaution est de ne pas lécher ses lèvres de manière à avaler le produit. Si l'application est faite normalement pour traiter une sécheresse, il n'y a aucun risque pour la validité de votre jeûne. Le confort physique minimal est autorisé pour permettre au fidèle qui fait le Ramadan de poursuivre sa journée de travail ou ses activités habituelles sans distraction due à une douleur ou une gêne cutanée.

17/02/26 - 22:06 - Quels sont les plats typiques dégustés pendant le mois de Ramadan ? Les plats mangés à la tombée de la nuit par les musulmans durant le mois de Ramadan sont nombreux et varient d'un pays et d'une communautés à l'autres. Toutefois, certains sont incontournables. Les briques pour commencer, sont sans aucun doute l'un des mets qui font l'âme du Ramadan. Au thon, à la viande ou végétariennes, il y en a pour tous les goûts. Sur les tables algériennes, la soupe Chorba qui mêle agneau, pois chiches, vermicelles et mélange d'épices est forcément servie, tandis que la soupe Harira, préparée avec des lentilles, des pois chiches, des tomates et de la viande est emblématique des tables marocaines. En Tunisie, la salade grillée Mechouia, la Mhamsa (couscous roulé à la main accompagné de légumes) ou encore le tajine tunisien ravissent les papilles des convives.

17/02/26 - 21:43 - Que faire en cas d’oubli et de consommation de nourriture pendant le ramadan ? Si une personne mange ou boit par oubli pendant le jeûne, celui-ci reste valide selon la majorité des savants. Elle doit simplement continuer à jeûner dès qu’elle s’en rend compte, sans rattrapage nécessaire pour cette journée.

17/02/26 - 21:32 - Quelles différences entre le Ramadan et le Carême ? En 2026, le Carême et le Ramadan commencent tous les deux le 18 février. Pour les musulmans, le Ramadan est un mois durant lequel une période de jeûne est observée du lever au coucher du soleil. Le jeûne du mois de ramadan fait partie des cinq piliers de l'islam, ce qui témoigne de son importance pour les musulmans. Pour les chrétiens, le Carême est également marquée par le jeûne. Mais durant les quarante jours que dure le Carême, contre une trentaine pour le Ramadan, il n'est pas question d'une privation nette de nourriture comme c'est le cas pour le Ramadan. Les chrétiens sont par ailleurs invités à jeûner surtout le mercredi des Cendres et le vendredi Saint. Une forme de sobriété est alors recherchée : pas de viande rouge, un simple bol de riz par exemple.

17/02/26 - 21:23 - Comment les non-musulmans peuvent-ils aider leurs amis jeûneurs ? Le Ramadan 2026 est une formidable opportunité de dialogue interculturel. Si vous avez des amis ou collègues qui jeûnent, il n'est absolument pas impoli de manger devant eux, même si la discrétion est toujours appréciée. Le geste le plus symbolique reste de souhaiter un bon Ramadan avec la formule Ramadan Mubarak. Beaucoup de musulmans aiment inviter leurs voisins ou amis non-musulmans à partager l'Iftar pour leur faire découvrir les saveurs et les valeurs du mois. C'est un moment d'échange où l'on explique le sens de la démarche. Poser des questions avec curiosité et respect est toujours bien vu. Cette ouverture permet de briser les préjugés et de renforcer les liens de voisinage dans une société où la compréhension mutuelle est la clé de la cohésion sociale.

17/02/26 - 21:08 - Quels sont les pays où la durée du jeûne quotidien est la plus longue pendant le ramadan ? L'hiver étant encore en cours dans l'hémisphère nord, c'est dans l'hémisphère sud que les journées les plus longues sont observées durant ce mois de ramadan 2026. Chili, Afrique du Sud et Australie ont les journées de soleil les plus étendues. À Sydney, le soleil se lèvera à 6h33 et se couchera à 19h45. À Punta Arenas, au sud du Chili, les premiers rayons de soleil apparaîtront vers 6h48 tandis que les derniers disparaîtront vers 21h08 mercredi, soit près de 14 heures de jeûne, contre une dizaine d'heures en France.

17/02/26 - 20:55 - Comment distinguer le "fil blanc du fil noir" pendant le ramadan ? La limite quotidienne du jeûne est définie par un verset poétique : manger et boire jusqu'à ce que l'on puisse distinguer le "fil blanc du fil noir" de l'aube. Techniquement, les astronomes parlent du crépuscule astronomique. C’est le moment où le centre du soleil est à 18 degrés sous l’horizon. À cet instant, les premières lueurs apparaissent à l'est, formant une ligne horizontale. C'est le Fajr. Il ne faut pas le confondre avec le lever du soleil (Chourouq). Entre les deux, il s'écoule environ 1h30. Pour les journalistes météo, c'est un point de vigilance : selon que l'on calcule à 12, 15 ou 18 degrés d'inclinaison solaire, l'heure du premier café peut varier de 15 à 20 minutes, un enjeu de taille pour les fidèles.