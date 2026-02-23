Calendrier du ramadan 2026 : imsak, heures des repas et des prières... Des moments majeurs du mois du jeûne

L'Imsak, la rupture du jeûne, mais aussi l'heure des prières... Les musulmans pratiquants suivent un calendrier strict durant le ramadan : voici toutes les explications.

Heures des prières Mais à quoi sert un calendrier pour le ramadan ? Bien au-delà de la seule pratique religieuse, le mois de ramadan est une période intense de dévotion et de méditation pour les musulmans croyants et pratiquants. Il repose sur une éthique rigoureuse où le jeûne et la prière s'accompagnent d'un respect strict des préceptes moraux. L'objectif est clair : cultiver l'ascèse pour se libérer des plaisirs immédiats, favoriser l'élévation spirituelle et renforcer la discipline intérieure. La gestion du temps devient alors primordiale. Les pratiquants se réfèrent à un calendrier précis qui définit la métronomie de leurs journées, consignant les limites de l’abstinence et les horaires de prière. Deux étapes majeures rythment chaque cycle de 24 heures : l'Imsak (ou Fajr), qui marque le début du jeûne au lever du jour, et l'Iftar, le moment convivial du repas de rupture au coucher du soleil. Cette organisation rigoureuse offre un équilibre parfait entre les nécessités de la vie moderne et la fidélité aux impératifs de la foi. Il est important de se rappeler que les horaires des prières varient à la fois d'un jour à l'autre mais aussi d'une ville à l'autre. Il peut parfois y avoir une heure de décalage entre l'est de la France et l'ouest du pays, où le soleil se couche plus tard. Quel est l'horaire de l'imsak (début du jeûne) et de l'Iftar (rupture du jeûne) au début du ramadan 2026 ?

Le 23 février 2026, à Paris, l'heure de l'Imsak est à 06:00, l'heure de l'Iftar est à 18:27 (heure de Paris)

Le 24 février 2026, à Paris, l'heure de l'Imsak est à 05:58, l'heure de l'Iftar est à 18:29 heure de Paris)

Le 25 février 2026, à Paris, l'heure de l'Imsak est à 05:56, l'heure de l'Iftar est à 18h31 (heure de Paris) Quelle est l'heure de manger durant le ramadan ? Le ramadan est souvent associé au jeûne auquel s'astreignent les musulmans pratiquants, mais les prières sont toutes aussi importantes que la privation de nourriture. Les cinq prières font partie des cinq piliers de l'Islam, au même titre que le jeûne du mois du ramadan ou le pèlerinage à la Mecque. D'ailleurs, les prières correspondent, à quelques minutes près, aux heures de début et de fin du jeûne : l'Imsak et l'Iftar. Cette année 2026, le calendrier du ramadan est assez clément : puisqu'il intervient en hiver, la durée quotidienne du jeûne est plus courte ! Le calendrier du ramadan 2026 avec les horaires des prières à Paris, Marseille, Lyon et ailleurs Consultez les horaires importants du mois du ramadan 2026 à partir de notre calendrier. Il donne par défaut les heures à retenir pour Paris, mais vous pouvez choisir une autre ville dans le menu déroulant en haut à droite. Ramadan 2026 (Officiel GMP) Paris (75) - Source Officielle Lyon (-11 min) Marseille (-18 min) Toulouse (+11 min) Nice (-26 min) Rennes (+18 min) Date Fajr (Aube) Shourouk Dhuhr Asr Maghrib (Iftar) Isha Toutes les prières de la journée de ramadan suivent le mouvement du soleil, puisque le temps du jeûne est déterminé par la levée du jour et la tombée de la nuit. Les musulmans, suivant les injonctions du ramadan, doivent ainsi avoir sous la main un calendrier précis des heures de prière, puisque les horaires changent chaque jour, du fait de l'allongement de la durée du jour jusqu'au solstice d'été.A noter : l'une des nuits les plus sacrées du ramadan est Laylat al-Qadr, la Nuit du Destin. Cette nuit, qui se situe généralement dans les dix derniers jours du ramadan, est considérée comme étant meilleure que mille mois de prières. Les musulmans passent cette nuit en prières, en récitations du Coran et en invocations, cherchant les bénédictions et le pardon d'Allah. Cette année, en 2026, elle doit intervenir autour du 15 mars. Questions / Réponses

Pourquoi le calendrier change-t-il chaque année ? Le Ramadan recule d'environ 11 jours chaque année dans notre calendrier grégorien. Cela s'explique par le fait que l'Islam utilise un calendrier lunaire (l'Hégire), où les mois durent 29 ou 30 jours, totalisant une année d'environ 354 jours. En 2026, le jeûne commence en février, alors qu'il y a quelques années, il se déroulait en plein été. Ce décalage glissant permet aux musulmans du monde entier de vivre le Ramadan à différentes saisons au cours d'un cycle de 33 ans. Pour l'édition 2026, l'avantage est climatique : les températures hivernales en France réduisent considérablement les risques de déshydratation et de fatigue thermique, rendant l'épreuve physique plus supportable que lors des canicules passées, tout en offrant des journées de jeûne plus courtes. Peut-on faire du sport sans risque durant le jeûne ? Le sport n'est pas interdit, mais il demande une stratégie précise. En février et mars 2026, les températures fraîches limitent la perte d'eau par sudation, ce qui est un avantage majeur. Le créneau idéal se situe environ une heure avant la rupture du jeûne (l'Iftar). De cette manière, l'effort se termine juste au moment où l'on peut se réhydrater et reconstituer ses réserves de glycogène. Si vous visez une performance ou une séance de musculation intense, attendez deux à trois heures après le repas du soir pour que le sang ne soit plus mobilisé par la digestion. Évitez absolument les efforts cardio-vasculaires intenses en milieu de journée, car le risque de malaise vagal ou de déshydratation sévère est accru, surtout si vous travaillez en extérieur. Est-ce que se brosser les dents rompt le jeûne ? C’est une question qui revient chaque année dans les bureaux et les écoles. La réponse des autorités religieuses est claire : se brosser les dents n'annule pas le jeûne, à condition de ne pas avaler d'eau ni de dentifrice. Cette pratique est même conseillée pour maintenir une hygiène buccale correcte, car l’haleine peut être altérée par l’absence d’hydratation. Pour ceux qui craignent l'usage du dentifrice, la tradition propose le siwak, un bâtonnet naturel aux propriétés antiseptiques utilisé depuis des siècles. En 2026, avec des journées de travail classiques, maintenir une fraîcheur buccale est un élément de confort social important. L'essentiel reste la vigilance lors du rinçage pour que rien ne dépasse la gorge, préservant ainsi la validité rituelle de la journée de jeûne. Comment gérer la consommation de café et le sevrage ? Pour les habitués du "petit noir" matinal, les premiers jours du Ramadan 2026 (qui débute le 18 février) peuvent être marqués par des maux de tête ou une irritabilité. Ce sont les symptômes classiques du sevrage caféiné. Pour limiter cet impact, les journalistes santé conseillent de réduire sa consommation de caféine progressivement dès le début du mois de février. Pendant le Ramadan, privilégiez une tasse de café lors du Suhoor (repas de l'aube) plutôt que juste après l'Iftar. En effet, consommer de la caféine tard le soir risque de perturber un sommeil déjà fragmenté par les réveils nocturnes. Une transition en douceur permet au cerveau de s'adapter au nouveau rythme sans sacrifier la vigilance nécessaire à vos activités professionnelles ou à la conduite de votre véhicule. Comment est fixée l'heure de la rupture (Iftar) ? L'Iftar, le moment tant attendu de la rupture du jeûne, correspond au coucher du soleil, marqué par la prière du Maghrib. En février et mars 2026, la nuit tombera progressivement plus tard. Si au début du mois on rompt le jeûne vers 18h20, à la fin du mois, avec l'allongement des jours, ce sera vers 19h10 (heure d'hiver). Pour les musulmans croyants et pratiquants, il est important de respecter l'heure locale précise. La tradition suggère de rompre le jeûne immédiatement, sans retard inutile, par une datte et de l'eau. Selon l'islam, cela permet au corps de recevoir un signal de réhydratation et de glucose rapide avant d'entamer un repas plus consistant.

En savoir plus

Les musulmans qui pratiquent le jeûne du ramadan peuvent manger au petit matin mais doivent cesser de boire et de s'alimenter à l'heure de l'Imsak qui marque le début du jeûne quotidien. L'Imsak se décale de quelques minutes chaque jour selon le levé du soleil, mais survient toujours 10 minutes avant l'heure de "Fajr", la première prière du jour.

Le Fajr est la première prière de la journée et marque le début du jeûne. Il est crucial pour les croyants de se réveiller avant l'aube pour prendre le Suhoor, le repas pré-jeûne, qui permet de tenir toute la journée. L'Iftar, quant à lui, est le moment tant attendu de la rupture du jeûne. Il est souvent partagé en famille ou en communauté, renforçant les liens sociaux et la solidarité.

La prière de "Maghreb" est aussi particulièrement scrutée. Elle correspond au moment où le soleil se couche et sonne donc l'heure de l'Iftar, ce moment où les croyants peuvent recommencer à manger chaque soir pendant le mois du ramadan. Le repas doit rester léger, a contrario du repas pris le matin avant d'entamer à nouveau le jeûne. C'est un dîner qui marque la fin d'une journée d'ascèse physique et mentale.

Quelles sont les prières qui rythment les journées de ramadan ?

Les prières ont toutes leur importance pendant le mois de jeûne musulman. Les croyants s'adonnent en effet à des parenthèses d'introspection, de réflexion et de méditation sur leur situation ainsi que les relations avec autrui.

Le fait de prier plusieurs fois dans la journée fait partie des injonctions morales du ramadan. Et ces prières rythment véritablement la journée :

Fajr (ou Fejr) : la prière de l'aube. C'est la première prière obligatoire de la journée. Elle marque le début de l'interdiction de boire et de s'alimenter, qui durera toute la journée. Elle a lieu après l'Imsak, période pendant laquelle le croyant peut encore se restaurer et le suhûr, "repas de l'aube".

Dohr (ou Dhuhr) : la prière du début d'après-midi.

Asser : la prière de la fin d'après-midi.

Maghreb : la prière à pratiquer au moment du coucher du soleil.

Ichaa : la prière qui doit être accomplie avant minuit

Le Chourouk (ou Chourouq) a lieu environ 1h45 après la prière du Fajr. Il s'agit d'un moment important qui ne correspond pas à une prière mais à l'heure à laquelle la prière du Fajr a dû être effectuée. Il s'agit d'une injonction importante pour que le ramadan soit suivi et respecté comme il se doit.

En plus des cinq prières obligatoires, les musulmans effectuent souvent la prière de Tarawih après Ichaa. Cette prière supplémentaire est une occasion de réciter de longs passages du Coran et de renforcer la connexion spirituelle avec Allah. Les mosquées organisent souvent des sessions de Tarawih où les fidèles peuvent prier ensemble, créant ainsi un sentiment de communauté et de solidarité. Le calendrier des prières aide les musulmans à maintenir une discipline rigoureuse durant le Ramadan. En respectant les horaires des prières, les croyants cultivent des habitudes de ponctualité et de dévotion.