Ramadan 2026 : la date de début approche, le jeûne sera moins difficile cette année
Le ramadan est un moment très important pour les musulmans du monde entier. En 2026, il commence tôt dans l'année.
Le Ramadan, mois "sacré" pour les musulmans du monde entier, débute cette année aux alentours en février 2026, selon l'observation du croissant lunaire. Ce calendrier lunaire, différent du calendrier grégorien utilisé dans la vie quotidienne, explique pourquoi la date du Ramadan change chaque année, avançant d'environ 10 à 12 jours d'une année à l'autre.
Le mois du ramadan, l'un des piliers de l'islam centré sur le jeûne, la prière et la réflexion spirituelle est très important pour les croyants. Pendant cette période, ils ont dû s'abstenir de manger, de boire et de toute activité sensuelle de l'aube au coucher du soleil. Le ramadan est également un moment de solidarité et de partage.
Les familles se réunissent pour rompre le jeûne ensemble à l'iftar, le repas du soir, et les mosquées organisent des repas communautaires. Les actes de charité sont encouragés, et de nombreux musulmans donnent la zakat, une aumône obligatoire, pour aider les nécessiteux. Lors de la fête de l'Aïd el-Fitr, les pratiquants vont rompre le jeûne et se rassembler.
Quelle est la date exacte du début du ramadan 2026 en France ?
Le mois du ramadan 2026 doit débuter autour du mercredi 18 février 2026. Cette date est encore prédictive, elle est susceptible d'évoluer. Il a lieu en tous cas en plein milieu de l'hiver. Une bonne nouvelle sur un point : la durée du jeûne, qui dure du lever au coucher du soeil, sera plus courte en France. Ce qui rend le jeûne un peu plus facile à supporter d'autant que les pratiquants n'auront pas à endurer les journées de grandes chaleur qui rendent parfois l'exercice très rude.
Quelle est la date de la fin du ramadan 2026 en France ?
Le ramadan 2026 doit s'achever aux alentours du jeudi 19 mars 2026. L'Aïd el-Fitr doit donc avoir lieu autour du 20 mars 2026.
Pendant tout le ramadan, les musulmans ont été guidés par un calendrier des horaires de prière et de rupture de jeûne, reposant sur les heures de levers et de couchers du soleil ainsi que sur la durée totale de l'ensoleillement.
Qu'est-ce que le ramadan ?
Le quatrième pilier de l'islam est respecté par de nombreux musulmans pratiquants en France : selon l'Insee, 5 millions de croyants pratiquent le ramadan chaque année dans l'Hexagone. Dans le monde, c'est plus de 1,5 milliard de personnes qui sont concernées. Au-delà de l'abstinence de nourriture et de boisson du lever au coucher du soleil, ce mois est marqué par une multitude de traditions profondément enracinées qui ont pour but, selon l'islam, d'enrichir l'expérience spirituelle des croyants. Pour les musulmans pratiquants, ces traditions revêtent une grande importance, offrant une occasion précieuse de croissance spirituelle, de solidarité et de connexion avec leur foi.
L'importance du calendrier du ramadan se ressent dans les rituels quotidiens du mois. Les heures de jeûne commencent à l'aube, au moment précis de la prière du fajr, et se terminent au coucher du soleil, lors de l'iftar. Chaque journée est ponctuée pour les croyants de moments de spiritualité, mais aussi de préparation et d'organisation. Pour de nombreuses familles, anticiper les horaires des prières et du jeûne est une routine essentielle, parfois facilitée par des applications ou des calendriers imprimés indiquant les heures exactes selon la localisation géographique.
Suivre les interdits du ramadan et faire le jeûne en 2026 est tout de même très différent d'il y a 20 ou 30 ans. L'essor des technologies de l'information et des réseaux sociaux a transformé la manière dont le ramadan est vécu. Des applications mobiles permettent de suivre les horaires de prière, de recevoir des notifications pour l'iftar et le suhur, et même de suivre des conférences religieuses en ligne. Les réseaux sociaux sont devenus des plateformes où les musulmans partagent leurs expériences, leurs recettes et leurs réflexions spirituelles. Des initiatives comme les "ramadan challenges" ou les "Iftar Tour" deviennent populaires, permettant aux jeunes de vivre leur foi de manière moderne et connectée.