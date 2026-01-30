Ramadan 2026 : les dates de début et de fin du mois du jeûne en France
À quelles dates se déroulera le ramadan en 2026 en France ? Le début du mois de jeûne se rapproche, et le calendrier apporte une note positive : la durée des journées de privation sera plus courte que lors des années précédentes.
Chaque année, le ramadan s’installe comme un temps à part dans le quotidien de millions de familles musulmanes à travers le monde. En 2026, le ramadan débuter au mois de février. Cette période occupe une place centrale dans l’islam : elle constitue l’un des cinq piliers de la religion et repose sur le jeûne, la prière et le recueillement spirituel. Du lever au coucher du soleil, les fidèles s’abstiennent de manger, de boire et de toute relation intime, dans une démarche de discipline personnelle et de réflexion intérieure. Le ramadan est aussi un temps marqué par la solidarité et l’attention portée aux autres.
Le soir venu, les familles se retrouvent pour l’iftar, le repas qui rompt le jeûne, tandis que de nombreuses mosquées proposent des repas collectifs. La générosité est particulièrement valorisée durant ce mois, notamment à travers le versement de la zakat, l’aumône obligatoire destinée aux plus démunis. La période s’achève avec l’Aïd el-Fitr, une fête qui rassemble les croyants autour de prières, de rencontres familiales et de moments de partage.
Quelle est la date exacte du début du ramadan 2026 en France ?
Le mois du ramadan 2026 doit débuter autour du mercredi 18 février 2026. Cette date est encore prédictive, elle est susceptible d'évoluer. Il a lieu en tous cas en plein milieu de l'hiver. Une bonne nouvelle sur un point : la durée du jeûne, qui dure du lever au coucher du soeil, sera plus courte en France. Ce qui rend le jeûne un peu plus facile à supporter d'autant que les pratiquants n'auront pas à endurer les journées de grandes chaleur qui rendent parfois l'exercice très rude.
Quelle est la date de la fin du ramadan 2026 en France ?
Le ramadan 2026 doit s'achever aux alentours du jeudi 19 mars 2026. L'Aïd el-Fitr doit donc avoir lieu autour du 20 mars 2026. Pendant tout le ramadan, les musulmans sont guidés par un calendrier des horaires de prière et de rupture de jeûne, reposant sur les heures de levers et de couchers du soleil ainsi que sur la durée totale de l'ensoleillement.
Le ramadan commence-t-il à la même date dans le monde entier ?
Chaque année, il existe un certain décalage de dates entre plusieurs pays sur la période du ramadan : cela s'explique par le fait que la nouvelle Lune ne peut pas être visible partout au même endroit et que les différentes méthodes de détermination ne sont pas employées avec la même rectitude partout. Il n'est pas incongru d'avoir des dates différentes en Asie du sud-est comme en Indonésie, au Maroc ou au Guatemala.
Le jeûne de ramadan commence-t-il vraiment "au lever du soleil" ?
C'est un raccourci de langage souvent utilisé. Pourtant, le jeûne que certains observent pendant le mois de ramadan ne commence pas "au lever du soleil". En effet, le début du jeûne commencerait plutôt dès "l'aube", voire "la pointe de l'aube", c'est à dire avec les premières lueurs dans le ciel nocturnes. Généralement, il est convenu qu'il s'agit de la même heure que celle de la première quotidienne des musulmans, le subh, qui intervient parfois deux heures avant l'apparition du soleil dans le ciel.
Tous les musulmans font-ils le ramadan ?
En France, la majorité des musulmans font le ramadan, selon l'Insee ils sont plus de 80 %. Dans le monde, ce sont plus d'1,5 milliard de personnes qui sont concernées. Le jeûne est considéré comme une obligation dès la puberté, mais des problèmes de santé peuvent épargner certaines personnes, comme les plus âgés, ou les malades. Les femmes enceintes, ou celles qui ont leurs menstruations ne sont pas obligées de le respecter.
Qu'est-ce que le ramadan ?
Le quatrième pilier de l'islam est respecté par de nombreux musulmans pratiquants en France : selon l'Insee, 5 millions de croyants pratiquent le ramadan chaque année dans l'Hexagone. Dans le monde, c'est plus de 1,5 milliard de personnes qui sont concernées. Au-delà de l'abstinence de nourriture et de boisson du lever au coucher du soleil, ce mois est marqué par une multitude de traditions profondément enracinées qui ont pour but, selon l'islam, d'enrichir l'expérience spirituelle des croyants. Pour les musulmans pratiquants, ces traditions revêtent une grande importance, offrant une occasion précieuse de croissance spirituelle, de solidarité et de connexion avec leur foi.
L'importance du calendrier du ramadan se ressent dans les rituels quotidiens du mois. Les heures de jeûne commencent à l'aube, au moment précis de la prière du fajr, et se terminent au coucher du soleil, lors de l'iftar. Chaque journée est ponctuée pour les croyants de moments de spiritualité, mais aussi de préparation et d'organisation. Pour de nombreuses familles, anticiper les horaires des prières et du jeûne est une routine essentielle, parfois facilitée par des applications ou des calendriers imprimés indiquant les heures exactes selon la localisation géographique.
Suivre les interdits du ramadan et faire le jeûne en 2026 est tout de même très différent d'il y a 20 ou 30 ans. L'essor des technologies de l'information et des réseaux sociaux a transformé la manière dont le ramadan est vécu. Des applications mobiles permettent de suivre les horaires de prière, de recevoir des notifications pour l'iftar et le suhur, et même de suivre des conférences religieuses en ligne. Les réseaux sociaux sont devenus des plateformes où les musulmans partagent leurs expériences, leurs recettes et leurs réflexions spirituelles. Des initiatives comme les "ramadan challenges" ou les "Iftar Tour" deviennent populaires, permettant aux jeunes de vivre leur foi de manière moderne et connectée.