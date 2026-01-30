Ramadan 2026 : les dates de début et de fin du mois du jeûne en France

À quelles dates se déroulera le ramadan en 2026 en France ? Le début du mois de jeûne se rapproche, et le calendrier apporte une note positive : la durée des journées de privation sera plus courte que lors des années précédentes.

Chaque année, le ramadan s’installe comme un temps à part dans le quotidien de millions de familles musulmanes à travers le monde. En 2026, le ramadan débuter au mois de février. Cette période occupe une place centrale dans l’islam : elle constitue l’un des cinq piliers de la religion et repose sur le jeûne, la prière et le recueillement spirituel. Du lever au coucher du soleil, les fidèles s’abstiennent de manger, de boire et de toute relation intime, dans une démarche de discipline personnelle et de réflexion intérieure. Le ramadan est aussi un temps marqué par la solidarité et l’attention portée aux autres. Le soir venu, les familles se retrouvent pour l’iftar, le repas qui rompt le jeûne, tandis que de nombreuses mosquées proposent des repas collectifs. La générosité est particulièrement valorisée durant ce mois, notamment à travers le versement de la zakat, l’aumône obligatoire destinée aux plus démunis. La période s’achève avec l’Aïd el-Fitr, une fête qui rassemble les croyants autour de prières, de rencontres familiales et de moments de partage. Quelle est la date exacte du début du ramadan 2026 en France ? Le mois du ramadan 2026 doit débuter autour du mercredi 18 février 2026. Cette date est encore prédictive, elle est susceptible d'évoluer. Il a lieu en tous cas en plein milieu de l'hiver. Une bonne nouvelle sur un point : la durée du jeûne, qui dure du lever au coucher du soeil, sera plus courte en France. Ce qui rend le jeûne un peu plus facile à supporter d'autant que les pratiquants n'auront pas à endurer les journées de grandes chaleur qui rendent parfois l'exercice très rude. Quelle est la date de la fin du ramadan 2026 en France ? Le ramadan 2026 doit s'achever aux alentours du jeudi 19 mars 2026. L'Aïd el-Fitr doit donc avoir lieu autour du 20 mars 2026. Pendant tout le ramadan, les musulmans sont guidés par un calendrier des horaires de prière et de rupture de jeûne, reposant sur les heures de levers et de couchers du soleil ainsi que sur la durée totale de l'ensoleillement. Précisions sur les deux méthodes pour fixer les dates du ramadan Le calendrier musulman est fondé sur un calendrier lunaire : cela signifie que l'on change de mois à la nouvelle Lune. L'entrée dans le mois du ramadan comme sa fin et l'entrée dans le mois de chawwal dépendent donc de la nouvelle Lune. Mais il existe un conflit d'opinion entre ceux qui considèrent qu'il faut absolument voir l'astre dans le ciel et ceux qui font confiance à la science astronomique pour s'assurer que nous entrons bien dans un nouveau mois lunaire. Les tenants de la méthode scientifique estiment que les calculs astronomiques sont fiables sur l'apparition de la Lune et que fixer à l'avance les dates de début et de fin du ramadan permet aux croyants d'organiser en amont leur abstinence, mais aussi les festivités de l'Aïd. Cela permettrait également d'unifier les dates du ramadan dans le monde entier. Les tenants de la "tradition" considèrent que l'observation à l'oeil nu de la nouvelle Lune (le tout premier croissant de Lune) dans le ciel est indispensable, quels que soient les calculs scientifiques. Ce n'est que si la Lune est visible que l'on entre dans un nouveau mois lunaire. C'est un point important : pour ceux qui s'en tiennent à la tradition, comme la Grande mosquée de Paris, si la lune n'est pas observable lors de "la nuit du doute", alors le ramadan dure une journée supplémentaire. La Commission théologique de la Grande Mosquée de Paris tente depuis 2022 un compromis et prend à la fois en considération l'observation de la Lune et "les résultats des travaux sur l'adoption du calcul scientifique et des données astronomiques universelles pour la détermination du début et de la fin du mois béni de Ramadan." Et de souligner qu'il s'agit de "deux méthodes complémentaires". Questions / Réponses

Le ramadan commence-t-il à la même date dans le monde entier ? Chaque année, il existe un certain décalage de dates entre plusieurs pays sur la période du ramadan : cela s'explique par le fait que la nouvelle Lune ne peut pas être visible partout au même endroit et que les différentes méthodes de détermination ne sont pas employées avec la même rectitude partout. Il n'est pas incongru d'avoir des dates différentes en Asie du sud-est comme en Indonésie, au Maroc ou au Guatemala. Le jeûne de ramadan commence-t-il vraiment "au lever du soleil" ? C'est un raccourci de langage souvent utilisé. Pourtant, le jeûne que certains observent pendant le mois de ramadan ne commence pas "au lever du soleil". En effet, le début du jeûne commencerait plutôt dès "l'aube", voire "la pointe de l'aube", c'est à dire avec les premières lueurs dans le ciel nocturnes. Généralement, il est convenu qu'il s'agit de la même heure que celle de la première quotidienne des musulmans, le subh, qui intervient parfois deux heures avant l'apparition du soleil dans le ciel. Tous les musulmans font-ils le ramadan ? En France, la majorité des musulmans font le ramadan, selon l'Insee ils sont plus de 80 %. Dans le monde, ce sont plus d'1,5 milliard de personnes qui sont concernées. Le jeûne est considéré comme une obligation dès la puberté, mais des problèmes de santé peuvent épargner certaines personnes, comme les plus âgés, ou les malades. Les femmes enceintes, ou celles qui ont leurs menstruations ne sont pas obligées de le respecter.

Le quatrième pilier de l'islam est respecté par de nombreux musulmans pratiquants en France : selon l'Insee, 5 millions de croyants pratiquent le ramadan chaque année dans l'Hexagone. Dans le monde, c'est plus de 1,5 milliard de personnes qui sont concernées. Au-delà de l'abstinence de nourriture et de boisson du lever au coucher du soleil, ce mois est marqué par une multitude de traditions profondément enracinées qui ont pour but, selon l'islam, d'enrichir l'expérience spirituelle des croyants. Pour les musulmans pratiquants, ces traditions revêtent une grande importance, offrant une occasion précieuse de croissance spirituelle, de solidarité et de connexion avec leur foi.

Qu'est-ce qu'une journée typique de Ramadan ? Avant l'Aube : Suhoor - La journée commence bien avant l'aube avec un repas appelé "suhoor". C'est un moment crucial où les croyants consomment des aliments riches en protéines et en fibres pour fournir l'énergie nécessaire pour la journée de jeûne à venir. Il est dit dans les enseignements que le suhoor renforce le jeûneur pour accomplir son acte de dévotion. Ce repas est souvent partagé en famille ou en communauté, ajoutant ainsi une dimension sociale à la pratique du jeûne.

Du Lever du Soleil au Coucher du Soleil : Le Jeûne - Une fois que le soleil commence à se lever, les musulmans entament leur jeûne quotidien. Pendant cette période, qui dure du lever au coucher du soleil, les croyants s'abstiennent non seulement de nourriture et de boisson, mais aussi de tout comportement indésirable, tels que la colère, le mensonge ou la calomnie. Le jeûne est bien plus qu'une simple abstention physique ; il vise à purifier l'âme et à cultiver la patience, la compassion et la gratitude envers Dieu.

La Prière et la Réflexion - Tout au long de la journée, les musulmans croyants s'engagent dans une prière régulière et une lecture du Coran, le livre saint de l'islam. Ces pratiques spirituelles offrent une occasion de se recentrer sur la foi et de rechercher la proximité divine. De plus, le Ramadan est une période de réflexion, où les croyants évaluent leur vie, cherchent le pardon et renouvellent leurs intentions pour l'avenir.

La Pause du Jeûne : Iftar - Le coucher du soleil annonce la fin du jeûne quotidien, marquant le moment de rompre le jeûne avec un repas appelé "iftar". Cette rupture du jeûne est souvent réalisée en famille, en communauté ou même en invitant des voisins et des amis de différentes confessions à partager le repas. L'iftar est un moment de festivités, de gratitude et de générosité, où les croyants partagent leur nourriture avec ceux dans le besoin et renforcent les liens sociaux.

La Prière Tarawih - Après l'iftar, de nombreux musulmans se rendent à la mosquée pour participer à une prière spéciale appelée "Tarawih". Cette prière nocturne est une tradition du Ramadan et consiste en une série de prières supplémentaires effectuées en groupe. La Tarawih est une occasion de renforcer la spiritualité, de se réunir en communauté et de rechercher les bénédictions de Dieu.

L'importance du calendrier du ramadan se ressent dans les rituels quotidiens du mois. Les heures de jeûne commencent à l'aube, au moment précis de la prière du fajr, et se terminent au coucher du soleil, lors de l'iftar. Chaque journée est ponctuée pour les croyants de moments de spiritualité, mais aussi de préparation et d'organisation. Pour de nombreuses familles, anticiper les horaires des prières et du jeûne est une routine essentielle, parfois facilitée par des applications ou des calendriers imprimés indiquant les heures exactes selon la localisation géographique.

Suivre les interdits du ramadan et faire le jeûne en 2026 est tout de même très différent d'il y a 20 ou 30 ans. L'essor des technologies de l'information et des réseaux sociaux a transformé la manière dont le ramadan est vécu. Des applications mobiles permettent de suivre les horaires de prière, de recevoir des notifications pour l'iftar et le suhur, et même de suivre des conférences religieuses en ligne. Les réseaux sociaux sont devenus des plateformes où les musulmans partagent leurs expériences, leurs recettes et leurs réflexions spirituelles. Des initiatives comme les "ramadan challenges" ou les "Iftar Tour" deviennent populaires, permettant aux jeunes de vivre leur foi de manière moderne et connectée.