Ramadan 2026 : les dates sont fixées par le CFCM, la Grande Mosquée de Paris a son mot à dire

Quand débute le ramadan 2026 en France ? La date a été communiquée par le CFCM, mais la Grande Mosquée de Paris doit la valider ou bien la contredire.

Le mois du ramadan approche, c'est pour bientôt ! La date change chaque année, car le calendrier hégirien (utilisé pour fixer les fêtes religieuses dans l'islam) est strictement lunaire. Un mois correspond à un cycle complet de la lune (d'une nouvelle lune à la suivante), soit environ 29,5 jours. L'année lunaire compte donc environ 354 ou 355 jours. Le prochain mois lunaire est celui du ramadan, il ne reste donc que quelques jours avant son arrivée.

Quand commence précisément le jeûne ? Si la réponse semble mathématique et scientifique pour certains, elle reste une affaire d'observation céleste pour d'autres. L'astronomie moderne donne une date théorique, mais la tradition s'appuie sur l'observation visuelle du premier croissant de lune, et elle est considérée comme très importantes pour des millions de musulmans. Cette observation s'effectuera lors de la nuit du doute, qui approche.

Quelle est la date exacte du début du ramadan 2026 en France ?

On sait déjà quand le ramadan 2026 débutera en France. Soit le mercredi 18 février, soit le jeudi 19 février. Pour une raison simple : la Grande mosquée de Paris organise la nuit du doute le mardi 17 février. C'est à cette date que l'instance tranchera : soit la Lune est visible et le ramadan comment mercredi, soit elle n'est pas visible et il commencera le lendemain.

Mais si le doute subsiste pour certains, d'autres sont déjà fixés. Pour le Conseil français du culte musulman (CFCM), c'est très clair depuis le 2 février. Un communiqué a été mis en ligne ce jour-là par cette instance très écoutée par les musulmans de France, et il est catégorique : le premier jour du ramadan est pour elle le jeudi 19 février. "Conformément aux données scientifiques, la conjonction de la nouvelle lune de Ramadan 1447 H aura lieu mardi 17 février 2026 à 13:01 (heure de Paris). Les conditions pour la visibilité de la nouvelle lune ne seront remplies que le 18 février 2026".

Grosse surprise cette année 2026, il y a une divergence nette entre le Conseil Français du Culte Musulman (CFCM) et le Conseil Théologique Musulman de France (CTMF), qui s'appuient pourtant tous deux sur la méthode astronomique. Le Conseil Théologique a une lecture des calculs astronomiques qui privilégie : la conjonction. Leur raisonnement est le suivant : dès lors que la lune est "née" et qu'elle se couche après le soleil (même de quelques minutes), le nouveau mois commence. Selon le CTMF, l'observation du nouveau croissant serait possible le 18 février à partir de 4h42, heure de Paris : le ramadan débutera donc selon cette instance le mercredi 18 février 2026.

La Grande Mosquée de Paris confirmera l'une de ces dates lors de la nuit du doute, au moment où sera observé collectivement le ciel, dans le respect de la tradition. La Grande mosquée ajoute aussi que "la commission religieuse prendra en compte les observations de la nouvelle lune ainsi que les résultats des calculs astronomiques."

Le ramadan a en tout cas lieu en tous cas en plein milieu de l'hiver. Une bonne nouvelle sur un point : la durée du jeûne, qui dure du lever au coucher du soleil, sera plus courte en France. Ce qui rend le jeûne un peu plus facile à supporter d'autant que les pratiquants n'auront pas à endurer les journées de grandes chaleur qui rendent parfois l'exercice très rude.

Le ramadan 2026 doit s'achever aux alentours du jeudi 19 mars 2026. L'Aïd el-Fitr doit donc avoir lieu autour du 20 mars 2026. Pendant tout le ramadan, les musulmans sont guidés par un calendrier des horaires de prière et de rupture de jeûne, reposant sur les heures de levers et de couchers du soleil ainsi que sur la durée totale de l'ensoleillement. Le CFCM a déjà tranché et assure que la date de l'Aïd 2026 en France est vendredi 20 mars.

Précisions sur les deux méthodes pour fixer les dates du ramadan Le calendrier musulman est fondé sur un calendrier lunaire : cela signifie que l'on change de mois à la nouvelle Lune. L'entrée dans le mois du ramadan comme sa fin et l'entrée dans le mois de chawwal dépendent donc de la nouvelle Lune. Mais il existe un conflit d'opinion entre ceux qui considèrent qu'il faut absolument voir l'astre dans le ciel et ceux qui font confiance à la science astronomique pour s'assurer que nous entrons bien dans un nouveau mois lunaire. Les tenants de la méthode scientifique estiment que les calculs astronomiques sont fiables sur l'apparition de la Lune et que fixer à l'avance les dates de début et de fin du ramadan permet aux croyants d'organiser en amont leur abstinence, mais aussi les festivités de l'Aïd. Cela permettrait également d'unifier les dates du ramadan dans le monde entier. Les tenants de la "tradition" considèrent que l'observation à l'oeil nu de la nouvelle Lune (le tout premier croissant de Lune) dans le ciel est indispensable, quels que soient les calculs scientifiques. Ce n'est que si la Lune est visible que l'on entre dans un nouveau mois lunaire. C'est un point important : pour ceux qui s'en tiennent à la tradition, comme la Grande mosquée de Paris, si la lune n'est pas observable lors de "la nuit du doute", alors le ramadan dure une journée supplémentaire. La Commission théologique de la Grande Mosquée de Paris tente depuis quelques années un compromis et prend à la fois en considération l'observation de la Lune et "les résultats des travaux sur l'adoption du calcul scientifique et des données astronomiques universelles pour la détermination du début et de la fin du mois béni de Ramadan." Et de souligner qu'il s'agit de "deux méthodes complémentaires".

