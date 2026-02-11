Ramadan 2026 : les dates sont fixées par le CFCM, la Grande Mosquée de Paris a son mot à dire
Quand débute le ramadan 2026 en France ? La date a été communiquée par le CFCM, mais la Grande Mosquée de Paris doit la valider ou bien la contredire.
Le mois du ramadan approche, c'est pour bientôt ! La date change chaque année, car le calendrier hégirien (utilisé pour fixer les fêtes religieuses dans l'islam) est strictement lunaire. Un mois correspond à un cycle complet de la lune (d'une nouvelle lune à la suivante), soit environ 29,5 jours. L'année lunaire compte donc environ 354 ou 355 jours. Le prochain mois lunaire est celui du ramadan, il ne reste donc que quelques jours avant son arrivée.
Quand commence précisément le jeûne ? Si la réponse semble mathématique et scientifique pour certains, elle reste une affaire d'observation céleste pour d'autres. L'astronomie moderne donne une date théorique, mais la tradition s'appuie sur l'observation visuelle du premier croissant de lune, et elle est considérée comme très importantes pour des millions de musulmans. Cette observation s'effectuera lors de la nuit du doute, qui approche.
Quelle est la date exacte du début du ramadan 2026 en France ?
On sait déjà quand le ramadan 2026 débutera en France. Soit le mercredi 18 février, soit le jeudi 19 février. Pour une raison simple : la Grande mosquée de Paris organise la nuit du doute le mardi 17 février. C'est à cette date que l'instance tranchera : soit la Lune est visible et le ramadan comment mercredi, soit elle n'est pas visible et il commencera le lendemain.
Mais si le doute subsiste pour certains, d'autres sont déjà fixés. Pour le Conseil français du culte musulman (CFCM), c'est très clair depuis le 2 février. Un communiqué a été mis en ligne ce jour-là par cette instance très écoutée par les musulmans de France, et il est catégorique : le premier jour du ramadan est pour elle le jeudi 19 février. "Conformément aux données scientifiques, la conjonction de la nouvelle lune de Ramadan 1447 H aura lieu mardi 17 février 2026 à 13:01 (heure de Paris). Les conditions pour la visibilité de la nouvelle lune ne seront remplies que le 18 février 2026".
Grosse surprise cette année 2026, il y a une divergence nette entre le Conseil Français du Culte Musulman (CFCM) et le Conseil Théologique Musulman de France (CTMF), qui s'appuient pourtant tous deux sur la méthode astronomique. Le Conseil Théologique a une lecture des calculs astronomiques qui privilégie : la conjonction. Leur raisonnement est le suivant : dès lors que la lune est "née" et qu'elle se couche après le soleil (même de quelques minutes), le nouveau mois commence. Selon le CTMF, l'observation du nouveau croissant serait possible le 18 février à partir de 4h42, heure de Paris : le ramadan débutera donc selon cette instance le mercredi 18 février 2026.
La Grande Mosquée de Paris confirmera l'une de ces dates lors de la nuit du doute, au moment où sera observé collectivement le ciel, dans le respect de la tradition. La Grande mosquée ajoute aussi que "la commission religieuse prendra en compte les observations de la nouvelle lune ainsi que les résultats des calculs astronomiques."
Le ramadan a en tout cas lieu en tous cas en plein milieu de l'hiver. Une bonne nouvelle sur un point : la durée du jeûne, qui dure du lever au coucher du soleil, sera plus courte en France. Ce qui rend le jeûne un peu plus facile à supporter d'autant que les pratiquants n'auront pas à endurer les journées de grandes chaleur qui rendent parfois l'exercice très rude.
Quelle est la date de la fin du ramadan 2026 en France ?
Le ramadan 2026 doit s'achever aux alentours du jeudi 19 mars 2026. L'Aïd el-Fitr doit donc avoir lieu autour du 20 mars 2026. Pendant tout le ramadan, les musulmans sont guidés par un calendrier des horaires de prière et de rupture de jeûne, reposant sur les heures de levers et de couchers du soleil ainsi que sur la durée totale de l'ensoleillement. Le CFCM a déjà tranché et assure que la date de l'Aïd 2026 en France est vendredi 20 mars.
Comment concilier vie professionnelle et horaires du ramadan ?
Le mois de février offre un avantage majeur : le travail se déroule presque entièrement durant les heures de jeûne. Cela permet de maintenir une productivité stable sans les veillées interminables de l'été. Toutefois, la fatigue peut s'accumuler à cause du réveil précoce pour le Suhoor. Pour les entreprises, la flexibilité est souvent la clé si l'employeur est d'accord : décaler la pause déjeuner (non prise) pour finir la journée 30 minutes plus tôt permet aux salariés d'être chez eux pour la rupture du jeûne, qui interviendra vers 18h15. Le télétravail est également une option plébiscitée pour économiser l'énergie liée aux transports. La communication transparente avec les collègues et la hiérarchie aide à désamorcer les incompréhensions et à organiser les réunions importantes le matin, moment où la concentration est généralement optimale.
Qui sont les personnes dispensées de jeûne du ramadan ?
La pratique du jeûne est encadrée par des règles de bienveillance pour la santé. Sont officiellement dispensés les enfants pré-pubères, les personnes âgées dont la santé pourrait décliner, les femmes enceintes ou allaitantes si le jeûne présente un risque, ainsi que les malades chroniques (diabète insulino-dépendant, pathologies rénales, etc.). En hiver, les personnes souffrant de troubles circulatoires ou de fragilités respiratoires doivent être particulièrement vigilantes, car le froid demande un effort supplémentaire au cœur. Pour ceux dont l'incapacité est permanente, il existe "la Fidya" : une compensation consistant à nourrir une personne dans le besoin pour chaque jour non jeûné. La priorité absolue reste la préservation de l'intégrité physique, et l'avis d'un médecin traitant est toujours recommandé avant de débuter le mois.
Pendant le ramadan, comment adapter son alimentation au froid hivernal de février ?
Contrairement aux années estivales où l'hydratation est le défi majeur, le ramadan 2026 demande une gestion calorique spécifique pour lutter contre le froid. Le repas du matin (Suhoor) devient crucial : il doit être riche en sucres lents (avoine, pain complet) et en bonnes graisses (huile d'olive, oléagineux) pour aider le corps à maintenir sa température interne durant les 12 heures de jeûne. Lors de la rupture vers 18h15, il est conseillé de commencer par boire, puis de prendre une source de chaleur liquide, comme une soupe traditionnelle (Harira ou Chorba), pour réhydrater l'organisme tout en le réchauffant en douceur. L'apport en protéines (viandes, légumineuses) doit être suffisant le soir pour compenser la dépense énergétique liée aux basses températures de fin d'hiver, tout en évitant les excès de sucres rapides qui provoquent des pics d'insuline et une fatigue accrue le lendemain matin.
Quels sont les temps forts à ne pas manquer durant le ramadan ?
Au-delà de l'aspect alimentaire, le ramadan est jalonné de moments d'une grande intensité spirituelle. Le plus important est sans doute Lailat al-Qadr (la Nuit du Destin), qui se situe généralement dans les dix derniers jours du mois. C'est une nuit de prières intenses où, pour les croyants, la ferveur est à son comble. La fin du mois est marquée par la Zakat al-Fitr, une aumône obligatoire versée aux plus démunis avant la prière de l'Aïd, permettant ainsi à toute la communauté de "célébrer dignement". En 2026, cette solidarité prendra une résonance particulière avec le froid hivernal, accentuant les maraudes et les repas solidaires. Le mois se clôture par l'Aïd al-Fitr, une journée de pardon et de réjouissances qui, en 2026, coïncidera presque exactement avec l'équinoxe de printemps, symbolisant un renouveau tant spirituel que naturel.
Pourquoi les horaires de rupture du jeûne varient-ils d'une ville à l'autre pendant le ramadan ?
La France étant étendue, la progression du soleil crée un décalage naturel d'Est en Ouest. Comme le soleil se lève et se couche plus tôt à Nice qu'à Brest, les fidèles ne rompent pas le jeûne au même moment. Par rapport à Paris, on observe des écarts significatifs : à Marseille, l'Iftar a lieu environ 15 minutes plus tôt. À Lyon, le décalage est de 10 minutes d'avance. À l'inverse, si vous habitez à Rennes, il vous faudra patienter environ 18 minutes de plus qu'à Paris pour le Maghrib. Toulouse se situe dans un entre-deux avec un retard de 10 à 11 minutes sur la capitale. Ces variations sont cruciales et imposent l'utilisation de calendriers locaux précis pour respecter scrupuleusement les horaires de chaque ville, le décalage total pouvant atteindre près de 45 minutes entre les deux extrémités du pays.
Pourquoi les Turcs ont-ils toujours une date fixe du début du ramadan ?
La Turquie, via le Diyanet (présidence des affaires religieuses), a adopté depuis des décennies le calcul astronomique pur pour fixer son calendrier des années à l'avance. Ils ne pratiquent pas la Nuit du Doute. Leur critère est simple : si la conjonction se produit et que le croissant est théoriquement visible quelque part sur Terre, le mois commence. Cela permet une organisation millimétrée de la vie civile. C'est le modèle de la "modernité prévisible" qui s'oppose au modèle de la "spiritualité de l'instant" pratiqué par les pays voisins.
Comment font les athlètes de haut niveau durant le ramadan ?
Bonne question ! De Karim Benzema aux joueurs de la NBA, la performance à jeun fascine. Les staffs médicaux des grands clubs ont désormais des protocoles "Ramadan" ultra-précis. L'accent est mis sur la charge glycémique du dernier repas avant l'aube pour stabiliser l'énergie. Pour un sportif, le risque majeur est la déshydratation, qui impacte la contractilité musculaire et augmente le risque de blessure. Certains athlètes décalent leurs entraînements intensifs juste avant l'Iftar pour se réhydrater immédiatement après l'effort. C'est un test mental autant que physique : beaucoup de sportifs témoignent d'une "clarté mentale" accrue et d'une perte de masse grasse, optimisant parfois leur rapport poids/puissance.
Ça existe vraiment le "Ramadan Jetlag" ?
Oui. Le plus grand défi du mois n'est souvent pas la faim, mais la dette de sommeil. Entre le Suhoor (repas avant l'aube) et les prières nocturnes (Tarawih), le cycle circadien est totalement fragmenté. Les spécialistes du sommeil observent une baisse de la vigilance en début d'après-midi, un Ramadan Jetlag. La stratégie journalistique conseillée ? La "Power Nap" (sieste flash) de 20 minutes, devenue l'alliée indispensable des travailleurs. En 2026, avec la généralisation du télétravail hybride, beaucoup adaptent leurs horaires pour décaler leur début de journée. L'enjeu est de limiter l'exposition à la lumière bleue des écrans durant la nuit pour ne pas bloquer la mélatonine, déjà mise à mal par les repas tardifs.
Qu'est-ce que le ramadan ?
Le quatrième pilier de l'islam est respecté par de nombreux musulmans pratiquants en France : selon l'Insee, 5 millions de croyants pratiquent le ramadan chaque année dans l'Hexagone. Dans le monde, c'est plus de 1,5 milliard de personnes qui sont concernées. Au-delà de l'abstinence de nourriture et de boisson du lever au coucher du soleil, ce mois est marqué par une multitude de traditions profondément enracinées qui ont pour but, selon l'islam, d'enrichir l'expérience spirituelle des croyants. Pour les musulmans pratiquants, ces traditions revêtent une grande importance, offrant une occasion précieuse de croissance spirituelle, de solidarité et de connexion avec leur foi.
L'importance du calendrier du ramadan se ressent dans les rituels quotidiens du mois. Les heures de jeûne commencent à l'aube, au moment précis de la prière du fajr, et se terminent au coucher du soleil, lors de l'iftar. Chaque journée est ponctuée pour les croyants de moments de spiritualité, mais aussi de préparation et d'organisation. Pour de nombreuses familles, anticiper les horaires des prières et du jeûne est une routine essentielle, parfois facilitée par des applications ou des calendriers imprimés indiquant les heures exactes selon la localisation géographique.
Suivre les interdits du ramadan et faire le jeûne en 2026 est tout de même très différent d'il y a 20 ou 30 ans. L'essor des technologies de l'information et des réseaux sociaux a transformé la manière dont le ramadan est vécu. Des applications mobiles permettent de suivre les horaires de prière, de recevoir des notifications pour l'iftar et le suhur, et même de suivre des conférences religieuses en ligne. Les réseaux sociaux sont devenus des plateformes où les musulmans partagent leurs expériences, leurs recettes et leurs réflexions spirituelles. Des initiatives comme les "ramadan challenges" ou les "Iftar Tour" deviennent populaires, permettant aux jeunes de vivre leur foi de manière moderne et connectée.