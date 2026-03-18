Nuit du doute 2026 : l'heure choisies par la Grande Mosquée de Paris a changé ce mercredi

La Grande Mosquée de Paris a fixé ce mercredi 18 mars 2026 le rendez-vous de la "Nuit du doute" pour la fin du mois du Ramadan.

La Nuit du doute est de retour. Comme le mois dernier pour le lancement du ramadan, la Grande mosquée de Paris réunit de nouveau sa commission religieuse ce mercredi 18 mars 2026. Mais l'heure choisie a changé par rapport à février puisque l'institution religieuse a fixé le début de l'observation du ciel à 17h30. Une heure qui peut intriguer les non-initiés, l'heure de coucher du soleil étant fixée à 19h ce soir. Le mois dernier, la Nuit du doute avait débuté à 18 heures et l'annonce du début du ramadan était finalement tombée à 18h20.

La Nuit du doute, ou Laylat al-Chak en arabe, est une pratique ancestrale. Elle consiste à scruter l'horizon au coucher du soleil pour y déceler le fin croissant de lune (hilal), synonyme d'entrée dans un nouveau mois du calendrier hégirien. Si le croissant de lune est visible, le nouveau mois commence le lendemain ; sinon, le mois en cours est complété à trente jours. Pour marquer la fin du mois de ramadan et donc celle du jeûne la commission rassemble les grandes fédérations musulmanes françaises (FFAIACA, Foi et Pratique, Musulmans de France et le Rassemblement des Musulmans de France) dans une quête de consensus et d'unité nationale.

La Nuit du doute de ce mercredi est presque plus importante encore que celle du mois dernier, qui indiquait aux musulmans quand commencer à jeûner. Cette fois, il s'agit de fixer la date de l'Aïd el-Fitr, l'une des principales célébrations annuelles de l'Islam. Si la commission conclue que le croissant de lune est visible ce soir, alors l'Aïd aura lieu dès jeudi 19 mars 2026. Si le croissant n'est pas visible, ce qui semble être annoncé par les prévisions astronomiques, alors l'Aïd aura lieu vendredi 20 mars.

La Nuit du doute, un des rendez-vous clés du ramadan chaque année

Le ramadan constitue l'un des cinq piliers de l'Islam, au même titre que l'aumône (Zakat), le pèlerinage (Hajj), la profession de foi (Chahada) et la prière (Salat). Fixer ses dates s'avère donc crucial pour tous les pratiquants. La Nuit du doute suit à ce titre un rituel précis : après la prière du Maghrib, des observateurs scrutent le ciel occidental. Conformément au "hadith" (parole prophétique) — "Jeûnez à sa vue et rompez le jeûne à sa vue" — l'observation se fait prioritairement à l'œil nu, bien que des instruments optiques modernes soient désormais acceptés pour confirmer les résultats.

Au-delà de la date de fin du ramadan, cette nuit est aussi l'occasion pour la communauté de renforcer sa connexion spirituelle et de célébrer ensemble la fin d'un mois d'efforts et d'adoration. En France néanmoins, une autre méthode existe pour fixer le calendrier. Alors que la Grande Mosquée de Paris reste attachée à l'observation visuelle, le Conseil français du culte musulman (CFCM) et le CTMF privilégient en effet les données scientifiques et donc les prévisions astronomiques. Ces instances annoncent souvent les dates de début et de fin du ramadan plusieurs semaines à l'avance, offrant ainsi une visibilité précieuse aux familles et aux entreprises pour organiser la fête de l'Aïd.

Une Nuit du doute qui se veut fédératrice, mais parfois contestée

Pour le recteur la Grande Mosquée de Paris Chems-Eddine Hafiz, la tradition de la Nuit du doute n'est pas qu'un rite technique, elle est un ciment communautaire. Elle permet de rassembler physiquement les représentants des différentes sensibilités de l'Islam en France, créant un moment de communion spirituelle et symbolique fort. Mais pour les instances attachées au calcul astronomique, elle peut être source de contestation.

Lors de la précédente Nuit du doute en février 2026, le CFCM, qui indiquait avoir "toujours cherché l’unité et la concertation", avait d'ailleurs tenu à faire une mise au point par communiqué. Il écrivait qu'"à l’occasion de la réunion de la « nuit du doute », organisée par la grande mosquée de Paris le 17 février 2026, avec la participation de MF ( Musulmans de France), FFAIACA et Foi et pratique débouchant sur le choix du 18 février pour débuter le jeûne", il avait été "surpris comme de nombreux acteurs du culte musulman, de ce choix lourd de conséquences". Il laissait entendre que le choix de la Nuit du doute avait été "considérablement influencé par la décision de l’Arabie saoudite". Dès le 2 février, il avait annoncé que le ramadan débuterait le 19 février. La Grande Mosquée avait opté pour le 18 février.