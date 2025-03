Nuit du doute : la date fixée, quand a lieu la fin du ramadan 2025 ?

La Grande mosquée de Paris organise une nuit du doute pour fixer la date du dernier jour du ramadan 2025.

Quand a lieu l'Aïd el-Fitr cette année ? Quand le ramadan prend-il fin en France ? Des millions de musulmans attendent encore pour le savoir. Pourquoi la date n'est-elle pas encore définitivement connue ? Pour le comprendre, il faut savoir que le ramadan est le neuvième mois du calendrier lunaire de l'islam et qu'il ne prend fin que lorsque la nouvelle Lune est observable dans le ciel. Et selon la tradition, les musulmans doivent s'assurer que c'est bel et bien le cas en scrutant le ciel lors de la "nuit du doute". Si le croissant lunaire est observable, cela signifie que le ramadan s'achève le soir même, et le mois de jeûne et de prière se termine. Dans le cas où la lune n'est pas visible, le ramadan dure un jour de plus.

Notons que pour de très nombreux musulmans, la date est déjà connue, puisqu'ils considèrent que la méthode astronomique, basée sur des calculs scientifiques, permet d'établir que la lune sera bien visible dans le ciel le 29 mars. Pour les tenants de cette méthode, la date de fin du ramadan est donc le 29 mars.

Mais pour tous les musulmans qui souhaitent respecter la tradition de l'observation de la lune pour obtenir le jour exact de fin du ramadan 2025 en France, la Grande mosquée de Paris a fixé la date de la nuit du doute 2025 à samedi 29 mars, l'instance l'a officialisé via un communiqué de presse le 24 mars. La mosquée de Paris "demeure attachée à cette tradition de la Nuit du Doute, qui préserve l'unité des musulmans au seuil du mois béni de ramadan, et leur permet de s'y préparer", a-t-elle fait savoir dans un communiqué il y a quelques semaines. La Grande mosquée de Paris ajoute : "L'Aïd aura lieu le dimanche 30 mars 2025 ou le lundi 31 mars 2025".

La Grande Mosquée de Paris organise une "nuit du doute" le samedi 29 mars 2025 pour fixer la date de fin du ramadan

Pour le ramadan, un des piliers de l'islam, les croyants sont invités à s'abstenir de manger, de boire, de fumer et d'avoir des relations sexuelles du lever jusqu'au coucher du soleil. Le jeûne peut aussi s'accompagner de la zakât el-Fitr, une aumône de 7 euros par personne vivant dans un même foyer dont doit s'acquitter chaque famille.

Comment est organisée la Nuit du doute à la Grande Mosquée de Paris" ?

La Nuit du doute organisée à la Grande Mosquée de Paris, se tient au 29e jour du mois lunaire en cours dans le calendrier hégirien, et permet de déterminer le début et la fin d'un mois. Les événements que sont la Nuit du doute de début et la Nuit du doute de fin du ramadan pour les croyants de l'Islam sont en général retransmis via le site officiel de la Grande Mosquée de Paris.

La tradition de la Nuit du doute se réfère au "hadith", une déclaration orale du Prophète dans laquelle il note : "Ne jeûnez que lorsque vous verrez le croissant lunaire et rompez le jeûne lorsque vous le verrez aussi". Dans le calendrier musulman, la "nuit du doute" marque la fin d'un mois lunaire, et le début du mois lunaire suivant. Elle joue par conséquent un rôle à la fois dans l'officialisation de la date de début du jeûne du ramadan, mais aussi dans la confirmation de la date de fin de ce "mois saint".

La pratique de l'observation de la lune pendant la Nuit du Doute est ancrée dans la tradition islamique depuis les premiers temps de l'islam. Les érudits religieux et les autorités compétentes se rassemblent dans les mosquées et les centres communautaires pour surveiller le ciel après le coucher du soleil.

La Nuit du Doute renforce aussi les liens communautaires, car les musulmans se réunissent dans les mosquées et les centres islamiques pour participer à l'observation de la lune ensemble. C'est l'occasion pour la communauté de se rassembler, de prier ensemble et de renforcer leur connexion spirituelle.