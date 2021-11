"Black Friday 2021 : sélection des meilleures offres en avant-première"

BLACK FRIDAY 2021. Les sites de vente en ligne sont en train de s'échauffer en vue du Black Friday, dont la date a été fixée au 26 novembre 2021. Et la température monte déjà très haut avec des réductions parfois importantes. Sélection des meilleures offres...

10 offres avant le Black Friday 2021

Date du Black Friday 2021 Le Black Friday 2021 est fixé au vendredi 26 novembre prochain, mais les promotions sont déjà nombreuses, bien avant la date, sur les principaux sites de vente en ligne. Le plus grand d'entre eux, Amazon, a même lancé un "Black Friday avant l'heure" cette semaine en France, avec déjà des centaines de prix barrés. Les autres enseignes participant généralement au Black Friday n'évoquent pas encore explicitement l'opération, mais accumulent elles aussi les réductions en vue de Noël. Qu'on se le dise : après une année perturbée par le deuxièmes confinement, le Black Friday édition 2021 sera totalement débridé. Jamais l'opération n'avait débuté aussi tôt depuis qu'elle a été importée des Etats-Unis il y a quelques années. Pour ce Black Friday en avant-première, on trouve déjà de très belles réductions sur l'électroménager et l'équipement de la maison, la tech avec des PC portables et surtout les incontournables smartphones, mais aussi les téléviseurs ou l'univers du jeu vidéo. Découvrez ci-dessous notre sélection des offres les plus alléchantes du moment, mise à jour régulièrement.

Premières promos

Un PC gamer Asus à moins de 500 euros ! Voilà une offre exclusive de CDiscount avant le Black Friday. L'enseigne célèbre le Single Day (journée des célibataires) en proposant quelques belles offres comme sur cet ordinateur portable ASUS avec Windows 10 intégré et de jolis composants pour jouer ! PC Portable ASUS R702BA-BX002T - 17,3- HD+ - AMD A9-9425 - RAM 8Go - Stockage SSD 512Go - Radeon R5 Graphics - Windows 10 - AZERTY 550,49 €VOIR L'OFFREsur Cdiscount Une tondeuse à gazon sans-fil à -26% Votre pelouse a besoin d'une petite coupe ? Amazon a pensé à vous avec ses offres du "Black Friday avant l'heure" et propose une tondeuse à gazon sans-fil de la marque Bosch en promotion. Cette dernière, capable de tondre jusqu'à 300 m², est disponible pour 169,99 euros au lieu de son prix de base de 229,99 euros. Tondeuse à gazon sans fil Bosch - CityMower 18 (18 V, 1 batterie, largeur de coupe : 32 cm, tond jusqu’à 300 m², dans une boîte en carton) 229,99 €VOIR L'OFFREsur Amazon Les 10 offres à ne pas rater avant le Black Friday De nombreuses offres pré-Black Friday sont déjà disponibles chez certains revendeurs spécialisés. On citera notamment Amazon qui dispose avec l'opération" Black Friday avant l'heure" d'une large section réservée à ses promotions. Cette dernière devrait également servir pour les offres finales du Black Friday et du Cyber Monday. La Fnac, Darty, CDiscount, La Redoute ou Boulanger on eux aussi des opérations promotionnelles en cours. Voici une sélection de 10 offres du moment : Jusqu'à -30% sur les PC portables à la Fnac

Jusqu'à -70% sur une sélection de produits Logitech chez Amazon

Jusqu'à -55% sur une sélection d'aspirateurs robots chez Amazon

Jusqu'à -70% sur les produits du rayon bricolage chez Rakuten

Jusqu'à -40% sur les équipements de cuisine à la Fnac

Jusqu'à -40% sur des appareils Rowenta chez Darty

Jusqu'à - 40% sur le gros électroménager chez Darty

Jusqu'à -46% sur une sélection multimédia chez Boulanger

Opération "Noël s'invite chez vous" chez CDiscount Le jeu Cadence of Hyrule à seulement 20 euros ! Le Black Friday permet également de faire de jolies affaires sur des jeux vidéo. CDiscount met déjà à disposition quelques promotions, comme actuellement sur le jeu de rythme Cadence of Hyrule, disponible à 20 euros avec le code AFFAIRE10 ! Retrouvez les univers de Crypt of the Necrodancer et de Zelda dans ce mix aussi improbable qu'efficace ! Cadence Of Hyrule - Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda - Jeu Nintendo Switch 22,79 €VOIR L'OFFREsur Cdiscount Une manette Xbox sans-fil en promotion Vous avez besoin d'une manette Xbox pour profiter du dernier Forza Horizon ? Cela tombe bien puisqu'avant le Black Friday, Boulanger vous propose ce produit à 48,99 euros au lieu de son prix habituel de 59,99 euros pour une durée limitée ! Vous avez également le choix entre le coloris noir ou blanc selon vos préférences. Manette Microsoft sans-fil V2 blanche 48,99 eurosVOIR L'OFFREsur Boulanger Le Black Friday commencera officiellement le 26 novembre Bien que de nombreuses offres soient déjà disponibles, le Black Friday n'est pas encore officiellement lancé. Ce dernier est toujours fixé dernier vendredi du mois, donc le 26 novembre prochain. Les promotions devraient être disponibles en fonction des sites spécialisés et il faudra certainement se lever tôt pour profiter des meilleures offres ! N'hésitez pas à consulter régulièrement cet article pour retrouver nos différentes sélections des meilleurs prix barrés. Une TV LED 65" Samsung pour 100 euros de moins Vous voulez profiter du Black Friday pour trouver une nouvelle télé ? Pourquoi attendre alors que Boulanger propose déjà quelques belles offres ! On retrouve une TV LED de chez Samsung en promotion à 799 euros au lieu de son prix habituel de 899 euros (et tarif de lancement de 1290 euros). Une belle réduction pour ce produit capable d'afficher de superbes images en qualité 4K UHD. TV LED Samsung UE65AU9005 2021 899,00 €VOIR L'OFFREsur Boulanger Petite baisse de prix sur un calendrier de l'avent Playmobil - Retour vers le futur Vous cherchez toujours votre calendrier de l'avent pour cette année ? Pas besoin d'attendre le Black Friday pour craquer au dernier moment ! Amazon propose déjà une petite promotion sur le calendrier Playmobil spécial Retour vers le futur 3 ! Retrouvez vos personnages préférés de Doc et Marty chaque jour en attendant Noel. Calendrier de l'Avent Back to the Future Part III 30,25 €24,90 €VOIR L'OFFREsur Amazon Une barre de son LG à moins de 200 euros Electro Dépôt frappe fort également avant le lancement du Black Friday. L'enseigne propose actuellement une belle promotion sur la barre de son LG SN4R 4.1 désormais disponible à 199,99 euros au lieu de son tarif de base de 239,90 euros. Une belle réduction pour ce produit qui dispose d'un caisson de basses sans-fil et de connectiques optiques, HDMI et USB. Barre De Son Lg Sn4r 199,99 €VOIR L'OFFREsur Electro Dépôt Quasiment 100 euros de moins sur un rasoir électrique Braun Besoin de se faire une petite coupe avant le Black Friday ? Amazon propose actuellement une promotion sur le rasoir électrique Series 9 de chez Braun. Ce dernier dispose de plusieurs accessoires et d'une jolie autonomie de 60 minutes pour réaliser toutes vos coupes et dégradés ! Un beau produit actuellement disponible pour 289 euros au lieu de son tarif de lancement de 382 euros. Rasoir Électrique Homme Braun Series 9 Pro 289,90 eurosVOIR L'OFFREsur Amazon Le lot de 2 ampoules connectées à -41% Besoin d'illuminer votre intérieur ? Avant le lancement officiel du Black Friday, Amazon vous propose un pack de 2 ampoules connectées de marque Philips Hue avec une blanche et une colorée + un bouton de télécommande inclus ! De quoi équiper votre maison avec un peu de domotique pour pas cher. Lot de 2 ampoules connectées Philips Hue White And Color + bouton de commande 69,99 eurosVOIR L'OFFREsur Amazon Le smartphone Realme GT Master à -27% Plus que quelques jours avant le début du Black Friday. CDiscount propose déjà une offre canon sur un excellent produit : le smartphone Realme GT Master en édition 6 Go/ 128 Go. Vous bénéficierez ainsi d'un excellent téléphone capable de supporter les réseaux 5G, le Full HD+ et un taux de rafraichissement à 120 Hz pour seulement 253 euros au lieu de son tarif habituel de 349 euros ! Une smartTV Samsung en promotion avec ODR Samsung dispose déjà de quelques produits en promotion avant le lancement du Black Friday. On retrouve par exemple la télé connectée The Frame QE43LS03A de 43" en baisse de prix à 885 euros au lieu de 1099 euros. Il est même possible d'obtenir une remise supplémentaire via un ODR à retrouver sur la page du produit. SAMSUNG The Frame QE43LS03A TV QLED UHD 4K 43 pouces (108 cm) Smart TV 885,88 €VOIR L'OFFREsur Amazon Une sublime montre automatique Orient à -30% Besoin d'une nouvelle montre à votre poignet ? Le Black Friday disposera certainement de très jolies offres lors de son lancement officiel fin novembre. En attendant, Amazon propose déjà une montre automatique de la marque Orient pour 146 euros au lieu de son tarif habituel de 210 euros. Montre Orient Horloge FAA02009D9 146 eurosVOIR L'OFFREsur Amazon Un écran PC 27" pour 220 euros de moins Rueducommerce frappe fort avant le lancement du Black Friday en proposant déjà quelques belles offres. C'est notamment le cas sur un écran PC dédié aux gamers avec sa dalle 27" IPS avec branchements HDMI/DisplayPort. Une jolie référence disponible à 253 euros au lieu de son prix de lancement de 474 euros.

C'est quoi le Black Friday ?

Le Black Friday est une gigantesque opération commerciale, née dans les années 1950 aux Etats-Unis, organisée traditionnellement le vendredi suivant la fête de Thanksgiving. Le Black Friday a été importé en Europe et en France dans les années 2010, à l'initiative des grands groupes de vente en ligne. Les enseignes et grandes marques proposent des rabais souvent importants sur une sélection d'articles, avec à l'appui une immense campagne de publicité pour attirer les consommateurs. Alors que durant les soldes, ce sont les vêtements à prix réduits qui sont les plus recherchés, les consommateurs sont en recherche d'un éventail bien plus large de produits lors du Black Friday. Il faut dire que de nombreux Français profitent de cette occasion pour commencer les achats de Noël.

En France, il aura fallu attendre quelques années pour que le Black Friday s'impose petit à petit comme un événement (majoritairement sur internet). En ligne, les produits high tech sont très sollicités. En parallèle, s'est développé un mouvement de contestation, de plus en plus audible au fil des années, pour dénoncer la surconsommation liée au Black Friday. De nombreux consommateurs préfèrent désormais se tourner vers les soldes, souvent plus respectueuses vis à vis notamment des petits commerçants.

La date officielle du Black Friday 2021 est fixée selon les traditions américaines. Elle est liée en réalité à la fête de Thanksgiving, qui se déroule le dernier jeudi du mois de novembre. Le Black Friday a donc généralement lieu le dernier vendredi de novembre. En 2021, la date du Black Friday tombe ainsi le 26 novembre 2021. Un retour à la normale après l'édition précédente. L'année dernière en effet, le confinement avait poussé en France au report du Black Friday au début du mois de décembre.

Quand débutera la Black Friday Week cette année ?

La date du 26 novembre 2021 n'est qu'une indication pour les grandes enseignes participant au Black Friday. Cela fait maintenant plusieurs éditions que des participants à l'évènement proposent des prix cassés avant même la date butoir. Une "Black Friday Week" commence généralement dès le lundi précédent le Black Friday (le lundi 22 novembre cette année) et permet notamment aux consommateurs de bénéficier de premières offres très intéressantes. Il faudra donc vous tenir prêt à réaliser de bonnes affaires dès le milieu du mois de novembre.

Cette année, un "Black Friday avant l'heure" a même été initié par plusieurs enseignes, mais surtout par Amazon dès le lundi 8 novembre. Le géant de l'e-commerce propose en effet plusieurs grosses offres très intéressantes avant le lancement officiel du Black Friday. Ces réduction prendront fin dès le 18 novembre prochain, afin de laisser la place aux véritables promotions tant attendues !

Quelles promotions peut-on attendre pour le Black Friday ?

Vous avez hâte de participer au Black Friday et souhaitez déjà anticiper les différentes offres de promotion susceptibles d'apparaître ? Bien qu'il soit assez compliqué de deviner à l'avance quelles baisses de prix seront proposées pour le Black Friday, plusieurs références peuvent déjà être suivie et ajoutée à vos listes d'envies. De nombreux produits reviennent en effet chaque année au Black Friday. Il est déjà aisé par exemple de dire que de nombreux smartphones et PC portables seront de la partie, comme des tablettes, des jouets, de l'électroménager, et plein d'autres produits sur lesquels vous pouvez réaliser de sérieuses économies ! Consultez nos articles consacrés aux bons plans du Black Friday pour ne rien rater des promotions :

Lire aussi

Quelles enseignes et quels magasins participent au Black Friday ?

Tous les commerçants sont libres d'organiser ou non une opération commerciale pour le Black Friday, que ce soit sur Internet ou en magasin. Les boutiques sont généralement nombreuses à proposer des rabais, avec un affichage promotionnel, comme le veut l'exercice, assez agressif. Les géants du web sont probablement les plus actifs durant l'opération. Voici donc une liste non exhaustive : Amazon, La Fnac / Darty, CDiscount, Rue du commerce, Auchan, Leclerc, H&M, Undiz, Apple, AlloBébé, Auchan, 3 Suisses, Boulanger, Best buy, Carrefour, Comptoir des irlandais, Conforama, Pixmania, La Redoute, Yves Rocher, Sony, Sephora, Sarenza, iDrones, Zalando, Zara...

Quelles sont les sites web à surveiller le plus pour le Black Friday ? Cela dépendra surtout de ce que vous recherchez. Chaque revendeur spécialisé dispose de nombreux produits, mais certains se spécialisent dans un certain type de rayon. Pour les promotions les plus intéressantes, tâchez de rester connectés du côté d'Amazon, CDiscount, Rakuten et la Fnac. Ces derniers sont des acteurs majeurs de l'événement.