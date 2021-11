Black Friday PC portable et Macbook : les meilleurs prix ce vendredi, le top des offres

BLACK FRIDAY PC PORTABLE. Plus question de traîner pour profiter des meilleures offres du Black Friday 2021 ! Si vous cherchez un PC portable ou un Macbook, voici notre sélection des bons plans les plus intéressants.

Black Friday 2021 : recevez nos alertes bons plans ! Voir un exemple Félicitations ! Vous êtes désormais abonné à notre newsletter.

Nous vous remercions de votre abonnement, vous recevrez prochainement nos newsletters Linternaute. Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

[Mis à jour le 26 novembre 2021 à 13h14] Le Black Friday, c'est ce vendredi 26 novembre. Depuis minuit ce vendredi, les bons plans sont en ligne et les promotions nombreuses sur les PC portables et autres Macbook d'Apple. Après une semaine de Black Week, le Black Friday, le seul, l'unique, a lieu ce vendredi 26 novembre ! Malgré ces premières opérations de promos, il reste d'ailleurs du stock et les prix barrés sont nombreux sur le web. Attention, il faut un peu de flair pour dénicher les bonnes affaires dans la jungle de produits proposés. Portables, ultraportables, Macbook 2020 ou 2021, il convient avant tout de cerner ses usages pour choisir le bon ordinateur. Pas besoin du tout dernier processeur ou carte graphique si vous ne faites que de la bureautique, du surf internet ou du mail. Un bon écran et de la mémoire RAM suffiront.

Vous êtes un peu perdu ou n'avez pas spécialement envie de passer tout votre vendredi à éplucher les offres ? Pas de problème, vous êtes au bon endroit puisque Linternaute.com vous aide à dénicher les vraies bons plans de ce Black Friday 2021 dans sa sélection dédiée à retrouver ci-dessous. Produits phares, meilleures offres sur des produits sûrs, plus gros rabais... Voici notre top du Black Friday 2021 sur les PC portables et Macbook !

MEILLEURS produits

Quelles sont les meilleures offres du Black Friday 2021 sur les PC Asus ?

Plusieurs offres flash valent le coup d'œil en ce jour de Black Friday. Mention spéciale à celle affichée chez Boulanger et qui concerne un PC portable très spécial, l'Asus UX482EA-HY304T EVO ScreenPad Plus. Il offre en effet deux écrans à son utilisateur en ajoutant à l'écran classique un pad tactile au-dessus du clavier. Pratique pour naviguer et switcher entre les deux écrans... Ajoutez-y une très belle fiche technique avec un écran Full HD de 14 pouces, un processeur de dernière génération Intel Core i7, 16Go de mémoire RAM mais aussi 1 To de stockage en SSD et vous obtenez un PC compact, polyvalent, performant et original ! On le trouve en ce moment chez Boulanger à 1199 euros soit 33% de remise sur le prix barré.

Ordinateur portable UX482EA-HY304T EVO ScreenPad Plus Rakuten 1199,00 € Voir

La Redoute 1199,00 € Voir

Boulanger 1799,50 € 1199,00 € Voir

Chez Asus toujours, on trouve également une belle promo sur le Zenbook 13 pouces OLED UX325JA-3. Cet PC ultra-portable s'affiche à prix réduit et devient très attractif pour une utilisation polyvalente, grâce à son processeur Intel Core i5, ses 8 Go de mémoire RAM et ses 256 Go de stockage en SSD. Pour le Black Friday, il s'affiche à moins de 700 euros contre 800 à 900 euros habituellement.

PC Ultra-Portable Asus ZENBOOK-13-OLED-UX325JA-3 13,3" Intel Core i5 8 Go RAM 256 Go SSD Gris Fnac 849,63 € 699,63 € Voir

Rakuten 876,35 € Voir

Cdiscount 1014,01 € Voir

PC Ultra-Portable Asus X409FA-BV606T Fnac 699,63 € 489,63 € Voir

Rakuten 724,52 € Voir

Cdiscount 835,01 € Voir

Quels sont les meilleurs bons plans pour trouver des PC pas chers durant le Black Friday ?

Vous cherchez des bons plans sur de nombreux PC portables, que ce soient pour de la bureautique, du surf internet, du loisir ou même du jeu avec des offres spéciales Black Friday sur les PC gamer ? Vous êtes au bon endroit.

Commençons par un PC portable Lenovo. Polyvalent, il peut même abriter vos jeux préférés grâce à sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050 d'excellente facture, couplée à un processeur AMD Ryzen 5 5600, 8 Go de mémoire RAM et 512 Go de stockage en SSD et un écran 15"6. Le système d'exploitation installé est Windows 10. Pour ce Black Friday, il est affiché à -30% selon la Fnac soit à 699 euros. C'est un excellent tarif puisqu'on le trouve plutôt habituellement autour des 1000 euros. Attention, comme toujours lors du Black Friday, les stocks sont limités !

Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 82K2 - Ryzen 5 5600H 3.3 GHz 8 Go RAM 512 Go SSD Noir AZERTY Fnac 979,99 € Voir

Rakuten 999,99 € Voir

Cdiscount 1000,28 € Voir

Les Chromebook, ces petits PC portables dotés de système d'exploitation Google peu gourmands, sont une piste intéressante pour se procurer des ordinateurs de bureautique à petit prix. On en trouve à prix cassé durant ce Black Friday.

HP Chromebook x360 369,00 € 249,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Plusieurs offres ont également attiré notre attention dont celle de la Fnac sur un Surface Pro 7 proposé en pack avec son clavier associé. Si vous cherchez un mix entre tablette et PC, c'est le produit idéal. Compatible avec Windows 11, il dispose d'un écran 12"3 pouces, d'un processeur Intel Core i5 1135G7, ses 8 Go de mémoire RAM et 128 Go de mémoire RAM. Si cela peut être un peu juste, le Surface Pro offre la possibilité de raccorder une carte mémoire. Bien évidemment, le Surface Pro 7 propose des connexions Wifi et Bluetooth. Pour ce Black Friday 2021, la Fnac l'affiche à 899 euros au lieu de 1199 euros habituellement !

Pack Surface Pro 7 + clavier 899 € VOIR L'OFFRE sur Fnac.com

Si vous cherchez un PC portable polyvalent à petit prix, Boulanger propose également un PC attractif, le Dell G15 avec Windows 10 (et mise à jour gratuite vers Windows 11). Il profite d'un bon ensemble processeur (Intel Core i5 10500 H)-carte graphique (la très bonne Nvidia GeForce GTX 1650), d'un écran 15"6 Full HD et de 256 Giga de stockage en SSD. Le tout pour moins de 700 euros, un tarif également proposé chez Amazon. Mieux, on trouve aussi sur le web une promo sur la version supérieure du Dell G15 avec un processeur Intel Core i7 10870 H et l'excellente carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060, proposé à 1099 euros soit 26% d'économie sur le prix habituellement pratiqué.

Portable G15-5510-027 La Redoute 699,99 € Voir

Amazon 849,00 € 749,99 € Voir

Boulanger 849,00 € 749,99 € Voir

Autre belle remise, celle d'Amazon sur un Lenovo Ideapad qui passe sous la barre des 600 euros. Il dispose d'un processeur Core i5 I5, de 8 Go de mémoire RAM et de 512 Go de stockage en SSD.

Lenovo IdeaPad 3 17ITL6 82H9 - Core i5 I5-1135G7 2.4 GHz 8 Go RAM 512 Go SSD Gris AZERTY Rakuten 740,95 € Voir

Amazon 785,94 € Voir

Rue du Commerce 892,85 € Voir

Si vous êtes en quête de petits prix pour vous équiper à moindre frais, citons aussi l'offre sur le HP Pavillon 15 pouces eh0000sf qui passe sous les 600 euros chez Amazon.

ASUS R515JABQ127TBIS Ordinateur portable Cdiscount 735,34 € 569,99 € Voir

Fnac 624,66 € Voir

Rakuten 642,57 € Voir

Quelles sont les meilleures promos sur les PC portables Huawei ?

La rédaction a également déniché pour vous un deal sur le Huawei Matebook X Pro en version avec écran 13"9. Avec son processeur Intel Core I7, ses 16 Go de mémoire et ses 1 To de stockage en SSD, il s'agit d'un des derniers modèles phares du marché. La Fnac le propose exceptionnellement en promotion durant ce Black Friday 2021 avec une remise pouvant atteindre -33% pour le faire passer sous la barre des 1200 euros.

PC Ultra-Portable Huawei MateBook X Pro 13.9" Ecran tactile Intel Core i7 16 Go RAM 1 To SSD Gris 2021 1799,58 € 1199,58 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Il est affiché habituellement à près de 1300 euros ! Sorti en septembre 2020, l'ordinateur portable Huawei MateBook D14 est mis en vente par Amazon avec une ristourne de 400 euros. Un bon plan d'autant que les qualités d'autonomie du PC sont vantées par les spécialistes, le tout avec une touche de tactile sur l'écran.

HUAWEI MateBook 14 2020 Amazon 899,99 € 849,99 € Voir

Rakuten 984,99 € Voir

La Redoute 994,99 € Voir

Cdiscount 1699,99 € 1089,00 € Voir

Fnac 1265,00 € Voir

Quels sont les meilleurs bons plans du Black Friday sur les Macbook ?

Quelques offres sont également formulées pour les Macbook Air et Pro, avec des remises qui méritent le coup d'oeil en cette période de Black Friday. C'est le cas d'un Macbook Pro 13'' avec 256 Go en SSD proposé à la Fnac. Un condensé de technologie qui offre une excellente autonomie, même pour effectuer des tâches gourmandes en énergie. L'investissement est important mais sera rentabilisé au vu des performances de l'appareil.

Apple MacBook Pro M1 MYD82FN/A - Gris Amazon 1449,00 € 1249,00 € Voir

Fnac 1449,49 € 1249,49 € Voir

La Redoute 1249,99 € Voir

Rakuten 1299,00 € Voir

Cdiscount 1449,00 € 1349,90 € Voir

Rue du Commerce 1369,99 € Voir

Materiel.net 1449,95 € Voir

LDLC.com 1449,95 € Voir

A noter une belle offre sur un MacBook Pro 2020 avec puce M1 Chip (13 Pouces, 8 Go RAM, 256 Go SSD) proposé chez Amazon à 1249 euros. Si vous êtes un fervent adepte d'Apple mais vous cherchez un Macbook à petit prix, c'est également le moment de craquer avec un MacBook Air 13'' 256 Go et puce M1 proposé à moins de 1000 euros.

Apple MacBook Air M1 MGND3FN/A - Or Amazon 1129,00 € 999,00 € Voir

Cdiscount 1129,00 € 999,00 € Voir

Rakuten 999,00 € Voir

Fnac 1129,49 € 999,49 € Voir

La Redoute 999,99 € Voir

Boulanger 1129,00 € 999,00 € Voir

Materiel.net 1129,94 € Voir

LDLC.com 1129,94 € Voir

Rue du Commerce 1129,00 € Voir

Apple MacBook Pro M1 MYD82FN/A - Gris Amazon 1449,00 € 1249,00 € Voir

Fnac 1449,49 € 1249,49 € Voir

La Redoute 1249,99 € Voir

Rakuten 1299,00 € Voir

Cdiscount 1449,00 € 1349,90 € Voir

Rue du Commerce 1369,99 € Voir

Materiel.net 1449,95 € Voir

LDLC.com 1449,95 € Voir

MacBook Air 13 pouces Rakuten 979,00 € Voir

Amazon 1129,00 € 999,00 € Voir

Cdiscount 1129,00 € 999,00 € Voir

Fnac 1129,49 € 999,49 € Voir

La Redoute 999,00 € Voir

Boulanger 1129,00 € 999,00 € Voir

Rue du Commerce 1051,99 € Voir

Materiel.net 1129,94 € Voir

LDLC.com 1129,94 € Voir

Apple MacBook Pro 13 Pouces Amazon 2129,00 € 1799,00 € Voir

Cdiscount 2056,14 € 1799,00 € Voir

La Redoute 1799,00 € Voir

Boulanger 1929,00 € 1799,36 € Voir

Rakuten 1843,29 € Voir

Fnac 2076,99 € Voir

Attention, il convient d'être vigilant sur les offres trop alléchantes : des marchands n'hésitent pas à gonfler leurs rabais artificiellement. Il est donc d'usage de comparer les prix sur différents sites.