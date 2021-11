Black Friday PC portable et Macbook : notre top des offres avant le Cyber Monday

BLACK FRIDAY PC PORTABLE. Jusqu'à ce lundi, date du Cyber Monday, le Black Friday 2021 joue les prolongations. Du petit Chromebook pour la bureautique au PC ultraportable léger en passant par les polyvalents ou même les Macbook d'Apple, voici notre sélection des meilleures promos.

[Mis à jour le 28 novembre 2021 à 16h43] Plus que 24 heures pour acheter votre nouveau PC portable en profitant des offres du Black Friday 2021. Non, le Black Friday ne s'est pas pas tout à fait terminée vendredi ! La grande opération commerciale joue les prolongation jusqu'à lundi, date des ultimes offres du Cyber Monday. Et cela tombe, car si vous manqué les offres exclusives du fameux "vendredi noir", d'ultimes offres sont en ligne et peuvent valoir le coup.

Bien sûr, il convient d'être prudent sur les tarifs affichés et de comparer en ligne pour trouver LES vraies bonnes affaires de ce Black Friday. Du petit Chromebook idéal pour un étudiant ou pour des usages simples aux machines les plus puissantes, il y a bien des offres pour toutes les utilisations et tous les budgets. Si vous ne savez pas vers quel nouveau PC portable vous tourner, vous êtes au bon endroit. Vous pouvez retrouver ci-dessous un top 5 des PC et ordinateurs les plus prisés. Ce sont à notre sens les produits phares du marché. Puis, vous trouverez notre sélection par budget ou marque juste en-dessous !

MEILLEURS produits

Quelles sont les meilleures offres du Black Friday sur les PC portables ?

Voici notre top 5 des meilleures offres actuelles du Black Friday sur les PC portables :

1) La Fnac a dégainé ce week-end une offre choc sur un PC haut de gamme, l'ASUS ZenBook Pro Duo. Jugez plutôt : il dispose d'un processeur ultra-moderne Intel Core i9 10980, d'une mémoire RAM de 32 Go, d'un Téra-octet de stockage en SSD, le tout avec un écran 15.6" OLED mais aussi une carte graphique d'excellente facture, la GeForce RTX 3070. Tous ces composants valent plusieurs centaines d'euros à eux seuls et sont réunis dans une même machine portable. La Fnac frappe fort en proposant un prix canon : 2999, 99 euros au lieu des 3999, 99 affichés et vérifiés sur le web. Soit 1000 euros d'économie par rapport à son prix standard !

2) Un nouveau Dell à moins de 500 euros, c'est aussi ce qu'on peut trouver sur la Fnac avec une offre sur le Dell Inspiron doté d'un écran 15.6", d'un processeur Intel Core i5, de 8 Go de mémoire RAM et de 256 Go de stockage en SSD. Soit -29% sur le prix affiché habituellement.

3) Vous cherchez un petit Chromebook, ce PC ultraportable pas cher ? Rendez-vous sur Amazon. Vous pouvez profiter de 20 euros de remise supplémentaire sur certains produits comme un Chromebook HP 14".

HP Chromebook x360 14" 369,00 € 279,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

4) Bon plan chez CDiscount avec un pack comprenant un PC portable Acer Swift 14% avec processeur Intel Evo, 8 Go de mémoire RAM et 512 Go en SSD, fourni avec une sacoche et le pack bureautique Microsoft 365 (Excel, Word...) pour moins de 500 euros !

5) Bon plan aussi chez CDiscount et Rakuten avec un PC portable HP doté d'un processeur Ryzen 5 de 8 Go RAM et 512 Go SSD à moins de 500 euros en pack avec souris et sacoche fournies.

Quels sont les meilleurs bons plans pour trouver des PC pas chers durant le Black Friday ?

Commençons par un PC portable Lenovo. Polyvalent, il peut même abriter vos jeux préférés grâce à sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050 d'excellente facture, couplée à un processeur AMD Ryzen 5 5600, 8 Go de mémoire RAM et 512 Go de stockage en SSD et un écran 15"6. Le système d'exploitation installé est Windows 10. Pour ce Black Friday, il est affiché à -30% selon la Fnac soit à 699 euros. C'est un excellent tarif puisqu'on le trouve plutôt habituellement autour des 1000 euros. Attention, comme toujours lors du Black Friday, les stocks sont limités !

Les Chromebook, ces petits PC portables dotés de système d'exploitation Google peu gourmands, sont une piste intéressante pour se procurer des ordinateurs de bureautique à petit prix. On en trouve à prix cassé durant ce Black Friday.

Si vous cherchez un PC portable polyvalent à petit prix, Boulanger propose également un PC attractif, le Dell G15 avec Windows 10 (et mise à jour gratuite vers Windows 11). Il profite d'un bon ensemble processeur (Intel Core i5 10500 H)-carte graphique (la très bonne Nvidia GeForce GTX 1650), d'un écran 15"6 Full HD et de 256 Giga de stockage en SSD. Le tout pour moins de 700 euros, un tarif également proposé chez Amazon.

Quelles sont les meilleures offres du Black Friday 2021 sur les PC Asus ?

Plusieurs offres flash valent le coup d'œil en ce jour de Black Friday. Mention spéciale à celle affichée chez Boulanger et qui concerne un PC portable très spécial, l'Asus UX482EA-HY304T EVO ScreenPad Plus. Il offre en effet deux écrans à son utilisateur en ajoutant à l'écran classique un pad tactile au-dessus du clavier. Pratique pour naviguer et switcher entre les deux écrans... Ajoutez-y une très belle fiche technique avec un écran Full HD de 14 pouces, un processeur de dernière génération Intel Core i7, 16Go de mémoire RAM mais aussi 1 To de stockage en SSD et vous obtenez un PC compact, polyvalent, performant et original ! On le trouve en ce moment chez Boulanger à 1199 euros soit 33% de remise sur le prix barré.

Chez Asus toujours, on trouve également une belle promo sur le Zenbook 13 pouces OLED UX325JA-3. Cet PC ultra-portable s'affiche à prix réduit et devient très attractif pour une utilisation polyvalente, grâce à son processeur Intel Core i5, ses 8 Go de mémoire RAM et ses 256 Go de stockage en SSD. Pour le Black Friday, il s'affiche à moins de 700 euros contre 800 à 900 euros habituellement.

Quelles sont les meilleures promos sur les PC portables Huawei ?

La rédaction a également déniché pour vous un deal sur le Huawei Matebook X Pro en version avec écran 13"9. Avec son processeur Intel Core I7, ses 16 Go de mémoire et ses 1 To de stockage en SSD, il s'agit d'un des derniers modèles phares du marché. La Fnac le propose exceptionnellement en promotion durant ce Black Friday 2021 avec une remise pouvant atteindre -33% pour le faire passer sous la barre des 1200 euros.

PC Ultra-Portable Huawei MateBook X Pro 13.9" Ecran tactile Intel Core i7 16 Go RAM 1 To SSD Gris 2021 1799,58 € 1199,58 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Quels sont les meilleurs bons plans du Black Friday sur les Macbook ?

Quelques offres sont également formulées pour les Macbook Air et Pro, avec des remises qui méritent le coup d'oeil en cette période de Black Friday. C'est le cas d'un Macbook Pro 13'' avec 256 Go en SSD proposé à la Fnac. Un condensé de technologie qui offre une excellente autonomie, même pour effectuer des tâches gourmandes en énergie. L'investissement est important mais sera rentabilisé au vu des performances de l'appareil.

A noter une belle offre sur un MacBook Pro 2020 avec puce M1 Chip (13 Pouces, 8 Go RAM, 256 Go SSD) proposé chez Amazon à 1249 euros. Si vous êtes un fervent adepte d'Apple mais vous cherchez un Macbook à petit prix, c'est également le moment de craquer avec un MacBook Air 13'' 256 Go et puce M1 proposé à moins de 1000 euros.

Attention, il convient d'être vigilant sur les offres trop alléchantes : des marchands n'hésitent pas à gonfler leurs rabais artificiellement. Il est donc d'usage de comparer les prix sur différents sites.