Black Friday TV : déjà 700 euros de moins sur une TV Samsung

BLACK FRIDAY TV. Plusieurs jours avant le lancement officiel du Black Friday, des promotions sur certaines TV s'affichent déjà. La QLED Samsung QE65Q95T perd notamment 700 euros sur son tarif initial !

Plus que quelques jours avant le lancement officiel du Black Friday 2022. Parmi les produits souvent recherchés, on retrouve beaucoup de télévisions de toutes marques. Que vous soyez à la recherche du nec plus ultra, ou d'une petite référence peu chère, vous trouverez certainement votre bonheur lors du Black Friday sur les TV !

Le Black Friday 2022 n'est pas encore officiellement lancé que plusieurs promotions apparaissent déjà en ligne. Plusieurs marchands proposent notamment 700 euros de remise immédiate sur une TV QLED QE65Q95T de chez Samsung. Ce grand écran de 65 pouces dispose notamment de plusieurs ports HDMI et USB pour profiter de vos périphériques externes comme des boitiers TV ou consoles de jeu. Une jolie référence actuellement proposée à -35% avant le lancement du Black Friday !

TV QLED QE65Q95T Neuf à partir de 1290,00 € Occasion à partir de 1800,00 € Rakuten 1290,00 € Voir

La Redoute 1990,00 € 1290,00 € Voir

Boulanger 1990,00 € 1290,00 € Voir

Galeries Lafayette 1990,00 € 1290,00 € Voir Rakuten 1290,00 € 1800,00 € Voir

Meilleures TV HD du Black Friday à moins de 1000 euros

Le Black Friday permet souvent de réaliser des économies sérieuses sur des télés vendues à plus de 1000 euros et proposés à des prix plus attractifs. Sur le marché des TV HD à moins de 500 euros, les promotions sont également assez intéressantes, avec des rabais pouvant atteindre -30%.

Sony KD65X81J Téléviseur UHD 4K de 165 cm Neuf à partir de 649,00 € Fnac 649,00 € Voir

Darty 668,99 € Voir

Rakuten 739,99 € Voir

Cdiscount 771,99 € Voir

Amazon 1147,42 € Voir

TV LED UHD PHILIPS 55PUS7556 - 4K 55" Neuf à partir de 579,98 € Occasion à partir de 640,15 € Rakuten 579,98 € Voir

Fnac 605,33 € Voir

Rue du Commerce 629,00 € Voir

Darty 685,27 € Voir Amazon 0,00 € 640,15 € Voir

Meilleures TV pas chères durant le Black Friday

Le Black Friday a permis de faire baisser les prix des télévisions peu chères, les tarifs sont rarement aussi contenus sur les TV à moins de 400 euros, voire à moins de 200 euros.

TV QLED Samsung The Frame 32" - QE32LS03T 2021 Neuf à partir de 359,99 € Rakuten 359,99 € Voir

Amazon 499,00 € 377,00 € Voir

Fnac 399,00 € Voir

Darty 438,00 € Voir

Cdiscount 533,99 € Voir

TV Xiaomi Mi P1 32" HD Smart Neuf à partir de 169,99 € Occasion à partir de 157,21 € Rakuten 169,99 € Voir

Cdiscount 179,00 € Voir

Amazon 299,00 € 187,00 € Voir

Fnac 200,00 € Voir Amazon 299,00 € 157,21 € Voir

Rakuten 169,99 € 213,43 € Voir

TV Xiaomi MI TV P1 43" 4K UHD Smart TV Neuf à partir de 289,00 € Occasion à partir de 80,00 € Cdiscount 289,00 € Voir

Rakuten 289,00 € Voir

Amazon 305,91 € Voir

Fnac 365,00 € Voir Rakuten 289,00 € 80,00 € Voir

Amazon 305,91 € 241,67 € Voir

Promotions du Black Friday sur les télés 4KHD à moins de 2000 euros

Les télévisions dont les prix sont compris entre 1000 et 1500 euros sont toujours au coeur d'une petite guerre des prix, que la concurrence active encore plus fortement durant le Black Friday. On retrouvait lors de la dernière édition des promotions d'ampleur et des rabais significatifs sur cette cible : les TV pour lesquelles il faut préparer un budget important, mais sans entrer dans le très haut de gamme.

Samsung QLED QE65Q80B Neuf à partir de 1244,00 € Fnac 1244,00 € Voir

Darty 1244,00 € Voir

Ubaldi 1269,00 € Voir

Cdiscount 1283,96 € Voir

Materiel.net 1299,00 € Voir

LDLC.com 1299,00 € Voir

Amazon 1999,00 € 1308,00 € Voir

Rakuten 1308,00 € Voir

La Redoute 1363,48 € Voir

Leclerc 1485,00 € Voir

LG OLED65C1 65" 4K UHD Smart TV Neuf à partir de 2297,12 € Occasion à partir de 1312,37 € Amazon 2297,12 € Voir

Fnac 2368,00 € Voir

Rakuten 2392,20 € Voir

Darty 2440,00 € Voir Rakuten 2392,20 € 1312,37 € Voir

TV Xiaomi Mi TV Q1 75" QLED 4K UHD Android TV Noir Neuf à partir de 1069,00 € Rakuten 1069,00 € Voir

Fnac 1184,00 € 1138,80 € Voir

Amazon 1199,00 € Voir

Darty 1199,00 € Voir

Panasonic TX-55JZ1000E - TV OLED 4K UHD HDR - 140 cm Neuf à partir de 989,99 € Darty 989,99 € Voir

Fnac 1250,20 € Voir

Rakuten 1365,89 € Voir

Rue du Commerce 1561,36 € 1379,98 € Voir

Ubaldi 1389,00 € Voir

Amazon 1478,83 € Voir

La Redoute 2135,24 € Voir

Meilleures TV haut de gamme du Black Friday

Les télévisions les plus chères sont souvent les meilleures, il n'y a pas de secret. Elles intègrent des technologies de pointe, qui rendent l'image et le son d'une toute autre qualité que les TV vendues sur le marché à moins de 2000 euros. Mais même sur ce marché du haut de gamme, toutes les offres ne se valent pas : il faut donc comparer les produits en promotion lors du Black Friday.

LG 86NANO91 86" 4K UHD Smart TV Neuf à partir de 2999,00 € Amazon 2999,00 € Voir

Fnac 3334,50 € Voir

TV Sony OLED XR65A90J 65" 4K UHD Bravia XR Neuf à partir de 2433,41 € Fnac 2433,41 € Voir

Rakuten 2712,62 € Voir

Ubaldi 2790,00 € Voir

Boulanger 2790,00 € Voir

Cdiscount 2795,92 € Voir

Amazon 3599,00 € 3011,08 € Voir

Télévisions Samsung durant le Black Friday

Les télévisions de la marque Samsung sont très recherchées durant le Black Friday. Et pour le dernier Black Friday, Samsung avait pris les devants et proposait des offres intéressantes sur ses TV haut de gamme. Il est probable que de nouvelles offres apparaissent cette année pour le Black Friday 2022 sur les téléviseurs Samsung.

TV Samsung Neo QLED 55" QE55QN85A 4K UHD Neuf à partir de 1109,38 € Occasion à partir de 300,00 € Amazon 1109,38 € Voir Rakuten 0 € 300,00 € Voir

TV LED SAMSUNG SMART TV 2021 Neuf à partir de 441,99 € Occasion à partir de 300,00 € Fnac 444,42 € 441,99 € Voir

Rakuten 448,00 € Voir

Amazon 499,00 € 450,00 € Voir

Cdiscount 451,98 € Voir

Darty 449,99 € Voir

Boulanger 449,00 € Voir

Galeries Lafayette 449,00 € Voir

La Redoute 458,00 € Voir Rakuten 448,00 € 300,00 € Voir

TV LED SAMSUNG QE43LS05TC THE SERO Neuf à partir de 1409,99 € Darty 1409,99 € Voir

Rakuten 1499,99 € Voir

Fnac 1831,00 € Voir

Amazon 2012,39 € Voir

Les télévisions sont très vendues durant le Black Friday. Soyez vigilants et comparez bien les différentes offres avant l'acte d'achat. Il est très utile de comparer les prix sur les différentes plateformes de vente en ligne ; parfois certains revendeurs gonflent l'ampleur des rabais.