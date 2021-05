French Days 2021 : dates, infos, magasins participants, notre guide complet

FRENCH DAYS. Attendus par de nombreux consommateurs, les French Days ont été décalés en raison de la situation sanitaire. Quand se tiendra la prochaine édition, quelles sont les premières informations déjà disponibles, et quels sont les magasins participants ? On fait le point.

La prochaine édition des French Days se déroulera du jeudi 27 mai au mercredi 2 juin. Les French Days disposent de deux éditions : celles du printemps et celles d'automne. La première se tient habituellement vers la fin du mois d'avril-début du mois de mai. Au vu du contexte sanitaire actuel lié à la pandémie de Covid-19, la prochaine édition a été reportée, afin de coïncider avec la réouverture prochaine des commerces, comme l'indique le site officiel de l'opération.

La célèbre enseigne française spécialisée dans les produits culturels et high tech fera bien évidemment partie des participants aux French Days. Cette campagne commerciale devrait permettre de réaliser de belles économies sur plusieurs références. L'an dernier, la Fnac avait notamment proposé de belles réductions de prix sur plusieurs téléviseurs 4K, des smartphones, et des tablettes. Mais la palme du produit le plus recherché en 2020 est finalement revenu à une trottinette électrique Xiaomi. Nous vous tiendrons informés sur les différentes offres proposées sur le sites web officiel de la Fnac.

Grand habitué des opérations de promotion, le site CDiscount fait partie des enseignes à avoir initié le mouvement des French Days. A l'instar des autres participants, le revendeur ne lancera ses French Days que lorsque les commerces non-essentiels rouvriront. Les produits concernés par l'offre promotionnelle devraient être du même acabit que pour la Fnac. Il est à noter également que CDiscount dispose déjà de sa page web dédiée aux prochains French Days.

L'enseigne française spécialisée dans l'électronique et les produits électroménagers sera également concernée par les French Days. En 2020, Boulanger avait affiché plusieurs promotions très intéressantes dans le cadre de cette opération spéciale à la française. On y trouvait notamment plusieurs baisses de prix sur les assistants vocaux d'Amazon et Google ainsi que quelques références de smartphones et objets connectés. Boulanger a déjà annoncé répondre présente pour les French Days 2021, et dispose même déjà d'une page web spécialement dédiée.

Si elle propose aussi des produits high-tech dont des TV, l'enseigne Darty se distingue par rapport à ses concurrents et partenaires sur le petit et gros électroménager. La firme est l'une des leaders dans ce domaine en proposant régulièrement les dernières références disponibles en matière d'équipements électroménagers. Il n'est donc pas très étonnant que Darty nous propose à nouveau ce genre de produits en 2021. On peut déjà s'attendre à y retrouver des réfrigérateurs, des fours, ou d'autres appareils pour la maison.

A l'origine, les French Days sont une réponse purement française aux offres agressives du Black Friday. Ce vendredi noir, attendu chaque année par de nombreuses personnes, est particulièrement visible sur le site d'Amazon. Bien que le géant de l'e-commerce ne fasse pas partie des membres fondateurs des French Days, il a décidé en 2020 d'y participer en lançant plusieurs offres promotionnelles, notamment sur des produits high tech. Difficile de prévoir si Amazon sera à nouveau de la partie pour les French Days 2021. Bien que le site dispose déjà de l'Amazon Prime Day qui se tient en général en octobre, il n'est pas improbable d'y apercevoir plusieurs offres promotionnelles intéressantes en marge des French Days 2021.

Lors de l'édition précédente des French Days, le comparateur de prix Idealo avait dressé une liste d'articles qui étaient beaucoup recherchés par les internautes. On y retrouvait plusieurs références dont notamment la trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter M365 Pro en tête des résultats de recherche. Le reste du classement n'était pas réellement une surprise, puisque globalement constitué de smartphones Apple, Samsung et Huawei. Enfin, on y retrouvait également plusieurs produits high-tech tels que des téléviseurs Panasonic et LG, des AirPods Pro, ainsi que des produits électroménagers.

La première position de la trottinette prouve que ce moyen de locomotion a de plus en plus d'adeptes, en particulier après une année compliquée dans les transports en communs, à cause du coronavirus. D'autres références plus atypiques seront certainement concernées par les offres des French Days. Vous n'aurez qu'à fouiner un peu ou profiter de nos sélections dédiées lorsque la prochaine édition sera lancée pour trouver votre bonheur.

Six enseignes sont à l'origine des French Days : Boulanger, Fnac-Darty, Cdiscount, La Redoute, Rue du commerce et Showroomprivé. L'ensemble de ces enseignes participe naturellement à ces offres promotionnelles, mais elles ne sont généralement pas seules. De nombreux autres commerces et enseignes ont déjà participé aux éditions précédentes des French Days avec notamment Electro Dépôt, Général d'Optique, Lyreco, et bien d'autres marques qui en profitent pour lancer leurs propres opérations spéciales pour surfer sur l'effet French Days.