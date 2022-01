"Ecole et Covid : combien d'enfants malades ou cas contact ? Quel protocole sanitaire ?"

ECOLE ET COVID. Le tout dernier protocole sanitaire mis en place à l'école permet aux enfants d'éviter les tests PCR. Le point sur les règles en vigueur et la circulation de l'épidémie.

[Mis à jour le 11 janvier 2022 à 09h38] L'école est devenue en quelques semaines le noeud gordien de la gestion de la crise sanitaire. Le gouvernement se tient à un principe auquel il ne veut pas déroger : il faut tout faire pour ne pas fermer les établissements scolaires, malgré la circulation très active de l'épidémie de coronavirus. Et l'exécutif a pris la mesure du mécontentement des parents, face à un protocole sanitaire exigeant. Jean Castex l'a assoupli lundi 11 janvier, pour la deuxième fois en quelques jours. Il faut donc retenir ces 4 règles :

Lorsque qu'un cas de contamination est identifié dans la classe, les enfants doivent tous se faire tester. Ils doivent effectuer trois autotests, à J-0, J+2 et J+4. Les parents peuvent attendre la fin de la journée de cours pour reprendre leur enfant et effectuer le premier test. Les parents doivent remettre à l'établissement scolaire une attestation sur l'honneur que leur enfant n'est pas positif pour qu'il rentre en classe. Si un cas nouveau cas positif est identifié dans une classe dans un délai inférieur à 7 jours, les élèves n'ont plus à répéter le parcours des 3 tests en 5 jours. L'exécutif s'est en effet rendu compte que la situation allait vite devenir ingérable sinon, au vu du nombre de nouvelles contaminations quotidiennes constaté en ce moment (plus d'informations sur le protocole sanitaire Covid à l'école).

Suite à l'identification d'un premier cas positif dans une classe, si l'un des élèves de la classe à nouveau accueilli en cours sur présentation d'un test négatif... se déclare dans la semaine qui suit lui aussi positif (après avoir réalisé un autotest à J+2 ou J+4) ; alors, les autres élèves de la classe n'ont pas à redémarrer un cycle de dépistage. Détail important : ce cycle de dépistage ne se relancera que si le deuxième cas confirmé de la classe a été en contact avec les autres élèves après un délai de J+7 suivant l'identification du premier cas de la classe.

A l'école, considérée par les scientifiques comme un haut lieu de la transmission du virus, les mesures habituelles du protocole sanitaire restent également de mise : conserver le masque, les distances, continuer à se laver les mains. Du côté des enseignants, les réunions parents-prof doivent désormais se tenir à distance, en ligne. La prise de café debout en salle des profs est également proscrite.

La marche à suivre si l'élève est cas contact au sein de la sphère familiale

Quelle est la marche à suivre si l'élève est cas contact d'un cas confirmé au sein de sa sphère familiale ? D'après les directives gouvernementales envoyées aux directeurs d'école le 6 janvier, c'est une quarantaine de sept jours (à compter du jour de confirmation du cas Covid) qui doit être respectée. Un test PCR ou antigénique doit être pratiqué à l'issue des sept jours, sauf si l'élève a moins de 12 ans ou possède un schéma vaccinal complet. Dans ce cas-là, l'élève réalise immédiatement un test antigénique ou PCR, puis des autotests à J+2 et J+4, et poursuit les apprentissages en présentiel si les résultats sont négatifs.

Un appel à la grève des enseignants pour le jeudi 13 janvier

Parents et enseignants semblent, eux, excédés par ces dispositifs souvent jugés intenables , les syndicats considèrent que les ajustements ne sont pas suffisants. Un ras-le-bol qui se mêle à l'inquiétude sur l'évolution de la circulation du virus dans les prochaines semaines. La grande majorité des syndicats enseignants appellent à la grève nationale jeudi 13 janvier dans les écoles, collèges et lycées. Ils dénoncent "une pagaille indescriptible" dans les établissements à cause de l'épidémie de Covid-19. "Par ses propos et ses actes, Jean-Michel Blanquer a perdu toute légitimité comme ministre de l'Education nationale", estime le syndicat d'enseignants SNUipp-FSU. Le premier syndicat des enseignants des écoles souhaite cette grève du 13 janvier "pour faire cesser le mépris et les mensonges et porter les conditions d'une école sécure sous Omicron". "Comme prévu, la situation épidémique atteint des sommets de contaminations. Le ministre de l'Education, lui, continue de faire le choix de maintenir les écoles ouvertes 'quoi qu'il en coûte' ", dénonce le syndicat, en faisant notamment référence à l'allègement du protocole sanitaire scolaire décidé le 6 janvier.

Voici les taux d'incidence (nombre de cas pour 100 000) mesurés sur la dernière semaine glissante par niveau scolaire. Les chiffres ci-dessous sont établis par Santé publique France et extraits du site Data.gouv. Si le dépistage automatique désormais en vigueur à l'école augmente évidemment l'ampleur des chiffres, ces derniers établissent toutefois que le virus circule largement dans les écoles, au moins autant qu'en population générale :

La question a largement été débattue durant les fêtes. Elle se pose désormais. Comment l'école va-t-elle pouvoir faire face à l'épidémie de coronavirus qui la touche ? Le ministère de l'Éducation nationale a dévoilé, le 6 janvier, les chiffres qui intéressent les établissements scolaires et les élèves. Depuis la rentrée scolaire, quatre jours avant cette communication du gouvernement, 25 000 élèves ont été testés positifs, ainsi que 4 000 enseignants ou personnels de l'Education nationale, selon les chiffres du ministère. D'après les données communiquées, ce sont 75 000 enfants qui étaient placés à l'isolement le 6 janvier, ainsi que 3 000 adultes. Voilà qui donne le tournis, d'autant que le gouvernement entend tout faire pour maintenir les écoles ouvertes, et conserver les cours pour tous les enfants en présentiel. Le ministère de l'Education nationale a également fait savoir qu'au 6 janvier, 10 800 classes étaient fermées, sur les 530 000 que compte le territoire. Le gouvernement avait pourtant modifié les règles début janvier concernant les fermetures d'établissements. Auparavant, une classe était fermée dès que trois cas de Covid étaient identifiés ; à la rentrée de janvier, le principe général est devenu que les classes ne ferment pas et que les enfants soient testés dès lors qu'un cas de Covid est identifié dans la classe. Mais force est de constater que les classes ferment... Les fermetures interviennent en réalité "en fonction de la situation". "En présence par exemple d'un très grand nombre de cas", ont précisé les services du ministère. A noter que le protocole sanitaire de fermeture des classes a de nouveau été modifié depuis, comme officialisé par le ministère de l'Education le 6 janvier au soir.

En savoir plus

Le 6 décembre dernier, afin de renforcer la lutte contre le Covid-19 en France, le protocole sanitaire de l'école maternelle au CM2 est passé du niveau 2 au niveau 3. Toujours à l'échelle nationale, les collèges et les lycées sont eux restés en niveau 2. Principale nouveauté pour lutter contre le Covid à l'école primaire, depuis le 9 décembre : les élèves et le personnel des écoles primaires doivent porter le masque non seulement en intérieur, mais aussi en extérieur. Il faut également de nouveau limiter les brassages par niveau et par classe pendant la restauration. Pour les activités sportives, seules celles de basse intensité, compatibles avec le port du masque et les règles de distanciation, sont autorisées en intérieur.

Sport, cantine... Voici les règles du protocole sanitaire par niveau scolaire :

Protocole sanitaire contre le Covid dans les écoles (version à jour). © Ministère de l'Education

Quelles précautions prendre avant d'emmener mon enfant à l'école ?

Dans sa page Questions / Réponses, le ministère de l'Education recommande aux parents d'élève de prendre les précautions suivantes avant de conduire leur enfant à l'école :

surveiller l'apparition d'éventuels symptômes chez l'enfant

garder une hygiène stricte des mains : les laver au départ et au retour à la maison

Et si l'enfant / le jeune présente des symptômes ? (fièvre - 38°C ou plus -, asthénie inexpliquée ; myalgies inexpliquées ; céphalées en dehors d'une pathologie migraineuse connue ; anosmie ou hyposmie sans rhinite associée ; agueusie ou dysgueusie ; altération de l'état général ; diarrhée. Les rhinites seules n'étant pas considérées comme des symptômes évocateurs de Covid-19)

Il doit alors rester à la maison, et ce même s'il est totalement vacciné ou qu'il a été infecté par le Covid-19 depuis moins de deux mois. La marche à suivre ? Les parents doivent prendre avis auprès du médecin traitant, qui tranchera sur les mesures à prendre.

Voici les autres cas dans lesquels l'enfant / le jeune doit rester à la maison :

s'il est testé positivement au SARS-Cov2

si un membre de son foyer a été testé positivement (sauf si l'élève bénéficie d'une couverture vaccinale complète ou a contracté la COVID depuis moins de deux mois)

s'il est identifié comme contact à risque par la CPAM (sauf s'ils justifie d'une couverture vaccinale complète ou a contracté la COVID depuis moins de deux mois)

S'ils ne conduisent pas leur enfants à l'école, il est important que les parents informent le directeur d'école ou le chef d'établissement des raisons de son absence. Si l'élève est cas contact (même vacciné ou immunisé par une précédente contamination au virus), il vaut également mieux tenir son établissement scolaire au courant afin d'avoir une chance de rompre au maximum les chaînes de transmission en milieu scolaire.