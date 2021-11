Black Friday PC Gamer : des réductions de plus de 400 euros ! Le meilleur des offres

BLACK FRIDAY PC GAMING. Le Black Friday 2021 offre de beaux deals sur l'univers du gaming avec des promotions allant jusqu'à 400 euros ! Les meilleures offres.

[Mis à jour le 26 novembre 2021 à 14h54] Le gaming est un univers particulièrement onéreux, mais ce vendredi 26 novembre, le Black Friday permet de se lancer et de s'offrir un PC gamer digne de ce nom ! En effet, vous pouvez retrouver de gros rabais sur l'ensemble du gaming à travers différents sites marchands comme Amazon, Cdiscount ou encore Rue du commerce. Si vous êtes plutôt PC portable, sachez que les marques HP, Lenovo ou encore MSI proposent de belles promotions. Si vous préférez un peu plus de confort et de puissance, il est également possible de trouver des PC fixes à un prix plus abordable que l'accoutumé.

Le Black Friday PC gamer, ce n'est pas seulement les ordinateurs ! Vous pouvez également retrouver juste en-dessous la meilleure sélection des accessoires gaming. Une souris, un casque de gamer, un clavier... L'avantage est que vous n'avez pas besoin d'avoir un PC de gamer pour acheter ces accessoires.

Parmi les deals intéressants, on retrouve sur Rue du Commerce plusieurs offres très alléchantes sur les PC Leopard de la marque avec notamment le Leopard 11UH-047XFR qui est à -100 euros. Cet ordinateur portable est équipé d'un processeur Intel® Core i7 de 11ème génération et d'une carte graphique NVIDIA® GeForce RTX série 30.

Msi GP66 Leopard 11UH-047XFR 2299,99 € 2199,99 € VOIR L'OFFRE sur Rue du Commerce

MEILLEURS produits

Avoir un setup gaming sur son bureau est souvent recherché et privilégié par les gamers. Mais avoir un ordinateur portable de gaming est souvent une bonne solution si vous n'êtes pas souvent chez vous ou que vous aimez tout simplement jouer tranquillement dans votre lit. L'inconvénient en revanche est souvent lié à la carte graphique et au processeur beaucoup plus faibles qui ne permettent pas de jouer à tous les jeux.

Pour le Black Friday 2021 ce vendredi 26 novembre, de nombreux sites marchands ont publié des offres pour profiter de jolis rabais. La rédaction a notamment déniché une offre sur un Acer Nitro équipé de la très bonne carte graphique Nvidia RX3060, d'un processeur Intel Core i5-10300H accompagné de 16 Go de mémoire vive et 5132 Go de stockage en SSD et d'un écran 15"6 Full HD et rafraichissement 144 Hertz. Le tout proposé à moins de 1000 euros, un vrai bon plan à saisir rapidement sur Fnac.com.

PC Portable Gaming Acer Nitro 5 AN515-55-51QY 15,6" Intel Core i5 16 Go RAM 512 Go SSD Noir + 1 mois Xbox Pass 1590,00 € 1199,99 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Toujours chez Acer, nous avons repéré une offre sur un Acer Nitro 17 pouces, une taille imposante qui permet de profiter au mieux des graphismes de vos jeux préférés. Il embarque surtout un processeur AMD Ryzen 9 9500 HX Quadcore et l'excellente carte graphique Nvidia GeForce RTX 3080. Ajoutez-y les 16 Go de mémoire DDR4 extensible à 32 Go et un SSD de 512 Go plus un taux de rafraichissement de 164 Go et vous obtenez une véritable machine de compétition, un PC portable Gamer pour tous les usages, même les plus exigeants. Rue du Commerce le propose exceptionnellement sous la barre des 2000 euros pour ce Black Friday.

Acer Nitro 5 AN517-41-R1CH Rue du Commerce 2299,99 € 1999,99 € Voir

Rakuten 2283,99 € Voir

Victus by HP 16-e0009sf PC Portable Gaming 16,1” FHD IPS Argent mica (AMD Ryzen 7, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Nvidia GeForce RTX 3050, AZERTY, Windows 10) 999,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

HP Pavilion Gaming 17-cd2091nf - Core i5 I5-11300H 8 Go RAM 512 Go SSD Noir AZERTY Cdiscount 1412,56 € 699,99 € Voir

Rakuten 998,14 € Voir

Fnac 1113,00 € Voir

Razer Blade 15 Amazon 2999,99 € 2699,99 € Voir

Cdiscount 3718,67 € 2699,99 € Voir

Rakuten 2831,23 € Voir

Rue du Commerce 2891,38 € Voir

Materiel.net 2999,95 € Voir

LDLC.com 2999,95 € Voir

La Redoute 2999,99 € Voir

Boulanger 2999,99 € Voir

Fnac 3010,71 € Voir

KUU Laitnin G3 - 15.6" AMD Ryzen 5 4600H - 3 Ghz - Ram 8 Go - SSD 512 Go 702,99 € VOIR L'OFFRE sur Rakuten

PC Portable Gamer - LENOVO Legion 5 15ACH6H - 15,6FHD 120Hz - RYZEN 5 5600H - RAM 8Go - 512Go SSD - RTX 3060 6Go - Win10 - AZERTY Cdiscount 1199,00 € 949,99 € Voir

Rakuten 1143,29 € Voir

Fnac 1190,03 € Voir

Si vous voulez acquérir un PC gamer avec une marque de référence, ASUS est probablement fait pour vous. Depuis plusieurs années maintenant, la marque propose de gros rabais sur ses PC gaming durant le Black Friday. En fixe ou en portable, avec une carte graphique imposante ou plus classique, le choix est toujours très large. Sur Amazon, une série de promos sur les PC portables gamers de la gamme Asus ROG est peu à peu apparue. On trouve toute une sélection de PC de la fameuse gamme ASUS ROG destinée au gaming. Ces PC portables affichent jusqu'à 30% de rabais ! C'est le cas du PC Asus ROG Strix G15 avec son écran de 15"6 pouces équipé d'une carte graphique Nvidia RTX 3050 et proposé à moins de 1000 euros. Si vous cherchez un PC portable plus haut de gamme, le ASUS ROG Zephyrus G15 est aussi proposé en promotion, lui qui intègre l'excellente carte graphique Nvidia RTX 3080.

PC Gamer Asus ZEPHYRUS-G15-GA503QS-003T Rakuten 3199,00 € Voir

Boulanger 3199,00 € Voir

Rue du Commerce 3206,05 € Voir

L'Asus ROG STRIX-G15-G513IC passe sous la barre des 1000 euros. Amazon affiche un prix habituel à 1399 euros mais ne vous y trompez pas : cet Asus ROG est proposé très régulièrement à 1100 euros sur le web. Cela reste néanmoins une promotion intéressante pour un PC portable 15.6" Full HD doté d'un processeur AMD Ryzen 7, de 16 Go de mémoire RAM et 512 Go de stockage en SSD et d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050.

On trouve aussi un PC portable Asus équipé de l'excellente carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070, d'une mémoire RAM de 16 Go et d'un processeur AMD Ryzen R7-5800H, le tout à moins de 1500 euros sur le site Rue du Commerce. Il profite également d'un écran de 17,3 pouces Full HD bénéficiant d'un taux de rafraîchissement de 144Hz. Au niveau du stockage, il s'appuie sur 512 Go disponibles en SSD. Cet Asus TUF Gaming A17 est en plus livré avec le jeu Gardiens de la Galaxie offert pour toute commande durant cette opération.

Asus A17-TUF766QR-HX039 - Gris 1499,99 € VOIR L'OFFRE sur Rue du Commerce

ASUS TUF Gaming Dash F15 TUF516PR-HN104T - Core i7 I7-11370H 3.3 GHz 16 Go RAM 512 Go SSD Noir Cdiscount 1899,99 € 1499,99 € Voir

Rakuten 1632,55 € Voir

ASUS R702BA BX002T - A9 A9-9425 3.1 GHz 8 Go RAM 512 Go SSD Gris Cdiscount 549,99 € Voir

Rakuten 549,99 € Voir

Fnac 613,84 € Voir

PC Portable Gamer - ACER Nitro AN515-55-59ME - 15,6- FHD 60Hz - Core i5-10300H - 8 Go - Stockage 256Go SSD - GTX 1650 - W10 - AZERTY 599,99 € VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

Dans l'univers du gaming, les PC MSI sont souvent évoqués et utilisés par les gamers. Le Black Friday est l'occasion de s'offrir un appareil de qualité avec cette marque. Si les réductions sont moins importantes que pour un ordinateur Asus ou encore HP, l'édition 2021 du Black Friday permet de profiter quelques réductions de plusieurs centaines d'euros.

MSI 9S7158112090 Ordinateur portable Cdiscount 1799,00 € 1349,99 € Voir

Rakuten 1760,07 € Voir

Fnac 1786,01 € Voir

Amazon 2057,30 € Voir

Msi GP66 Leopard 11UG-048XFR - Noir Rue du Commerce 1899,99 € Voir

Rakuten 1999,00 € Voir

Si l'ordinateur portable gaming a la côte depuis plusieurs années maintenant, le PC gamer fixe est très avantageux et offre un véritable confort et surtout une qualité supérieure. La carte graphique, le processeur, le stockage... Tous les composants offrent un rendement supérieur qu'un pc portable gamer.

Megaport PC Gamer Vector AMD Ryzen 5 3500 6x3.60 GHz • GeForce GTX 1650 • 16Go 3000 RAM • 500Go M.2 SSD • Windows 10 Rue du Commerce 1049,00 € 939,00 € Voir

Cdiscount 1099,00 € 979,00 € Voir

Megaport PC Gamer Platin ? AMD Ryzen 5 3600 6x 3,60GHz ? GeForce GTX1660 Super ? 16Go ? 240Go SSD ? 2To HDD ? Windows 10 ? 34-FR Amazon 1399,00 € 1199,00 € Voir

Rue du Commerce 1449,00 € 1199,00 € Voir

Cdiscount 1369,00 € 1219,00 € Voir

Vous avez déjà un équipement complet mais vous voulez profiter de l'opération Black Friday pour acquérir un écran plus performant ? Les écrans de PC gamer sont régulièrement en promotion durant cette opération commerciale avec des rabais importants.

Samsung S22A330NHU 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Noir Cdiscount 231,22 € 99,99 € Voir

Rakuten 134,72 € Voir

Amazon 136,50 € Voir

Asus 28 LED VG289Q1A Amazon 379,99 € 299,94 € Voir

Materiel.net 399,95 € 299,95 € Voir

Rue du Commerce 379,99 € 299,99 € Voir

Cdiscount 347,44 € Voir

Fnac 361,53 € Voir

Rakuten 365,34 € Voir

LDLC.com 309,95 € 399,95 € Voir

ASUS 27" LED - VG279QM Amazon 399,99 € 328,99 € Voir

Materiel.net 369,95 € 329,96 € Voir

Rue du Commerce 369,99 € 329,99 € Voir

LDLC.com 329,95 € 369,95 € Voir

Cdiscount 385,60 € Voir

Fnac 396,99 € 387,24 € Voir

Rakuten 389,60 € Voir

Boulanger 399,99 € Voir

Accessoire indispensable, la souris de gamer est souvent l'une des stars du Black Friday grâce à ses très grosses promotions. Grâce à son format lui offrant un plus grand confort qu'une souris classique, mais également ses couleurs, de nombreuses personnes possèdent une souris gamer même s'ils n'ont pas un setup complet.

Souris G903 Hero EWR2 Amazon 149,00 € 97,99 € Voir

Rakuten 97,99 € Voir

Fnac 97,69 € 97,90 € Voir

La Redoute 97,99 € Voir

Boulanger 97,99 € Voir

Cdiscount 145,86 € 101,47 € Voir

Rue du Commerce 99,90 € Voir

Materiel.net 139,96 € Voir

LDLC.com 139,96 € Voir

hp hp omen vector mouse Fnac 59,97 € 19,97 € Voir

Amazon 59,99 € 22,76 € Voir

Rakuten 30,98 € Voir

Logitech G G635 Fnac 85,69 € Voir

Amazon 149,00 € 90,99 € Voir

Rakuten 100,30 € Voir

Rue du Commerce 99,90 € Voir

Cdiscount 127,57 € Voir

Materiel.net 149,95 € Voir

LDLC.com 149,95 € Voir

Clavier encodeur HP Omen Marron Amazon 139,99 € 69,99 € Voir

Fnac 159,87 € 69,87 € Voir

Rakuten 96,99 € Voir

Clavier Gaming filaire HP Pavilion 550 Noir Amazon 29,99 € Voir

Fnac 79,87 € 29,87 € Voir

Rakuten 46,35 € Voir

La Redoute 69,99 € Voir

Pour le Black Friday 2021, les accessoires de gaming comme les casques, souris, mais également claviers sont souvent en rabais. De plus en de personnes décident d'acquérir un clavier gamer alors qu'ils ne possèdent pas d'ordinateur portable ou fixe de type gaming mais souhaitent profiter du meilleur confort pour leur ordinateur de travail ou de loisirs.