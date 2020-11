Black Friday vélo électrique : déjà des promos avant le jour-J, notre sélection

BLACK FRIDAY VELO ELECTRIQUE - Le vélo électrique sera l'une des grandes attractions du Black Friday ! En attendant, les promos affluent déjà, voici notre sélection...

Le Black Friday approche et chaque année, l'effervescence est un peu plus haute, alors que l'opération commerciale concerne désormais un pan très large de produits. Parmi eux, les vélo électriques bien sûr, dont l'engouement n'est plus à prouver, qui plus est dans le contexte sanitaire que nous connaissons et qui a encore un peu plus fait du vélo le moyen de déplacement le plus adapté aux grandes villes.

Reste que le prix des vélos électriques ont pu en rebuter certains, mais le Black Friday justement peut être l'occasion de sauter le pas. De nombreuses offres sont d'ores et déjà disponibles sur les sites marchands habituels, à l'image d'Amazon, Darty, CDiscount... où les bonnes affaires pullulent avant le fameux jour-J du Black Friday, pour l'instant fixé au 27 novembre prochain. Pour ne pas se tromper et faire de bonnes affaire, retrouvez ci-dessous les meilleures offres du web dans notre sélection :

Vélo électrique 26' VELOBECANE-7 vitesses-Freins à disque-autonomie 40km-Noir 629,99 € VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

Vélo à assistance électrique Essentielb Urban 400 vert d'eau 699,00 € 599,00 € VOIR L'OFFRE sur Boulanger

Vélo à assistance électrique Essentielb Sand 400 999,00 € 899,00 € VOIR L'OFFRE sur Boulanger