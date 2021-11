Black Friday Apple : les AirPods bradés !

APPLE. Le Black Friday 2021 est l'occasion rêvée de se procurer des produits Apple en promotion. Sur le web, les offres pullulent sur les AirPods, les iPhone, les Macbook... Encore faut-il dénicher les vraies bonnes affaires. Voici notre sélection pour faire le bon choix !

[Mis à jour le 24 novembre 2021 à 10h48] Une fois encore, les AirPods figurent parmi les produits phares du Black Friday. Déjà très prisés l'an dernier, les petits écouteurs Bluetooth de la marque à la pomme sont largement mis en avant par les sites marchands à l'approche du Black Friday programmé ce vendredi 26 novembre. On trouve déjà des AirPods à prix cassés, surtout pour les AirPods 2 bradés peu après l'arrivée sur le marché des tout derniers AirPods 3 dévoilés cet automne. On a ainsi pu dénicher un court instant des AirPods 2 neufs à moins de 100 euros sur Ebay ce mercredi mais les précieux petits écouteurs sans fil sont également bradés sur de nombreux sites, les nouveaux prix avoisinant les 120 euros en moyenne.

En cette période de Black Week, prélude au Black Friday 2021 programmé ce vendredi 26 novembre, les offres sont nombreuses sur les produits Apple. Attention, toutes les promotions ne se valent pas, c'est pourquoi Linternaute propose sur cette page, actualisée régulièrement, une sélection de vrais bons plans pour ne pas se faire avoir durant ce Black Friday. Les promotions les plus intéressantes, déjà en ligne, concernent : les AirPods avant tout ; certains MacBook ; des iPad. Il est en très probable que les offres Black Friday sur les iPhone soient plus offensives le 26 novembre (à retrouver sur notre page consacrée au Black Friday iPhone).

Autre information importante : Apple offre des chèques cadeau App store et iTunes : 50 euros pour l'achat d'un iPhone 12, 12 Mini et iPhone SE ; 75 euros pour l'achat d'AirPods ; 50 euros pour l'achat d'une Apple Watch ; 100 euros pour l'achat d'un iPad 11" et iPad Pro 12,9" ; 100 euros ou 200 euros selon le MacBook acheté, 50 euros pour l'achat d'un casque Beats. Tout cela ne vaut qu'à partir de ce vendredi 26 novembre, pour 4 jours. Sur les sites des revendeurs, sachez identifier les prix barrés qui ne correspondent pas aux tarifs du marché - une pratique courante durant le Black Friday. Linternaute vous propose donc une sélection d'AirPods, AirPods 2 et 3, AirPods Pro et Max, mais aussi d'autres produits Apple (MacBook, iPad) avec comparaison sur les autres sites de e-commerce. Sachez également que certains revendeurs proposent des offres spécifiques, limitées dans le temps (comme SFR ou Ali Express).

Les sites de commerce en ligne proposent d'ores et déjà une sélection d'AirPods à prix réduits, avant le Black Friday 2021 officiel. Le Early Black Friday d'Amazon a très clairement fait baisser les prix sur cette gamme d'écouteurs Apple sans fil. On trouve notamment une promotion très intéressante proposée par SFR à tous ses abonnés : les AirPods de 2e génération sont à moins de 100 euros pour les abonnés.

AirPods (2e génération) en promotion pour les abonnés (50 euros remboursés) 99 euros

La 3e génération d'AirPods est proposée au prix contenu de 199 euros, mais on retrouve une offre encore plus intéressante sur les site de commerce en ligne Ali Express, qui propose les écouteurs d'Apple à 20 euros de moins pour le Black Friday 2021.

AirPods 3 179 euros

Les AirPods Max font également partie des écouteurs proposés à prix barrés durant cette grande période du Black Friday 2021. Voici notre sélection sur cette gamme de produits casques audio d'Apple. Le casque est disponible à moins de 450 euros désormais.

Les AirPods Pro sont les produits les plus haut de gamme d'Apple en matière d'écouteurs. Il intègre un mécanisme de réduction active du bruit, un mode "transparence", uniques sur les AirPods. On retrouve aussi sur ces écouteurs sans fil un mode audio spacial avec suivi dynamique des mouvements de tête. Des promotions ont émergé sur les AirPods Pro, voici une sélection pour juger des différences de prix chez les principaux marchands.

Des produits de la marque à la pomme sont l'objet de quelques promotions. Il n'est pas certain qu'elles se prolongent sur la période du Black Friday 2021, mais elles sont assez diversifiée. On trouve notamment des offres promotionnelles sur les MacBook, sur des accessoires également, tout comme sur les montres connectées d'Apple, les AppleWatch. Il faut savoir que des promotions Black Friday sont toujours appliquées aux AppleWatch, mais elles ne sont pas toujours significatives ou ne sont faites que sur une sélection de modèles qui ne sont pas très bien vendus jusque-là. A noter que des iPhone sont aussi proposés en promotion, pour les consulter, rendez-vous sur notre page consacrée au Black Friday iPhone.

Pour rappel, le Black Friday n'est pas vraiment une date clé pour Apple qui ne participe généralement que timidement à l'opération. Il est en revanche un rendez-vous majeur pour les revendeurs comme Amazon, Fnac, CDiscount, Boulanger ou encore Darty. Attention, les prix indiqués sur cette page le sont à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer.