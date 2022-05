"Sujet de SVT au bac (spécialité) : exercices, corrigés des sujets 1 et 2"

SUJET BAC SVT. Deux sujets ont été proposés aux candidats au bac 2022 qui ont opté pour les sciences de la vie et de la terre. Découvrez les épreuves en intégralité et les deux corrigés.

Les candidats au bac 2022 ont été les premiers à passer les épreuves de spécialité depuis la grande réforme du baccalauréat. Les élèves de terminale ayant choisi les sciences et vie de la terre (SVT) comme spécialité ont passé leur examen soit le mercredi 11 mai soit le jeudi 12 mai. Et chaque jour, le sujet proposé était différent. Les sujets préparés par les services du ministère de l'Education nationale n'étaient toutefois pas très éloignés, les enseignants ayant préparé les épreuves ayant tenu à ne pas créer de divergences pouvant généré des sentiments d'inégalité de traitement.

Les sujets de SVT au bac 2022 ont été construits autour des thématiques étudiées en cours, sans surprise. Pour simplifier la tâche des candidats au bac, cette année, le ministère a proposé deux "exercices 1" laissant le choix au candidat de traiter celui qu'il préférait.

Désireux de connaître les corrigés de l'épreuve de spécialité SVT qui s'est déroulée les 11 et 12 mai ? Il sont disponibles ci-dessous. Les corrections sont celles d'un professeur agrégé de SVT qui s'est, comme les candidats, penché sur l'épreuve du bac 2022. Les corrigés sont fournis en partenariat avec Studyrama :

Les corrigés de l'épreuve de SVT du mercredi 11 mai :

Les corrigés de l'épreuve de SVT du jeudi 12 mai :

Grâce à notre partenariat avec Studyrama, nous sommes en mesure de vous dévoiler les sujets officiels. le mercredi 11 mai, le sujet du bac de SVT se divisait en deux parties. Dans le premier exercice, évalué sur 7 points, les candidats avaient le choix entre la modulation de la contraction musculaire et la variation climatique au Carbonifère. Pour l'exercice 2, évalué sur 8 points, ils ont été confrontés à un sujet unique : l'allogamie chez les angiospermes. Ils ont pu s'appuyer sur un corpus de 4 documents comprenant un certain nombre de graphismes, de schémas et de tableaux. Pour la deuxième salve d'épreuve de SVT le jeudi 12 mai, les candidats devaient obligatoirement réaliser un exercice sur la régulation de la glycémie lors d'un jeûne mais ils étaient ensuite libre de choisir quel sujet traiter entre un exercice sur la géologie et le climat et un autre sur les fleurs et la diversité génétique des végétaux.

Les sujets de l'épreuve de spécialité SVT du mercredi 11 mai :

Les sujets de l'épreuve de spécialité SVT du jeudi 12 mai :

Les résultats des l'épreuve de spécialité de sciences de la vie et de la terre seront disponibles le 5 juillet, en même temps que les résultats des autres épreuves (français, philosophie et grand oral). Le fait que les enseignements de spécialité soient évalués un mois plus tôt n'influe pas sur la publication des résultats.