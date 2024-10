Black Friday montres connectées : les promos à ne pas rater en 2024, certains modèles à moins de 100 euros

Le Black Friday est l'occasion parfaite pour investir dans une montre connectée. Nous avons compilé toutes les offres qui pourraient vous intéresser.

Les montres connectées sont le produit tech phare du moment. Populaires depuis une quinzaine d'années, elles sont aujourd'hui capables de surveiller votre fréquence cardiaque, votre sommeil, votre cycle menstruel, votre température, votre niveau de stress et bien d'autres aspects. Ces montres nouvelles génération permettent en résumé de faciliter votre vie quotidienne en plus de savoir l'heure. À quelques jours du lancement du Black Friday 2024, il ne fait aucun doute que les montres connectées sont dans la ligne de mire des consommateurs en quête d'investissement.

C'est grâce à plusieurs capteurs placés tout autour de l'écran principal que les montres peuvent surveiller votre santé et suivre vos mouvements en temps réel. Connectées à votre téléphone, elles vous permettent de surveiller un ou plusieurs aspects de votre vie tout en recevant et émettant des messages et des appels. Résistantes à la chaleur, mais aussi à des profondeurs importantes sous l'eau, elles peuvent même de servir de coach sportif. Certaines sont même en mesure d'alerter les urgences automatiquement si vous ne répondez pas à un signal après une chute. Avec leur fonction GPS, elles pourront donner votre localisation précise aux secours. De quoi se sentir parfaitement en sécurité !

Depuis une dizaine d'années, plusieurs marques se sont imposées comme leaders du marché. Avec sa Apple Watch, lancée en avril 2015, la marque à la pomme est la plus identifiable. En septembre, l'entreprise américaine a d'ailleurs commercialisé sa toute nouvelle Apple Watch Series 10. Son concurrent direct, Samsung, propose quant à lui la Galaxy Watch depuis 2018, dont la dernière version est la Galaxy Watch 7. Pour les sportifs, des marques comme Garmin se distinguent avec la nouvelle Fénix 8 et la gamme Forerunner.

Pas besoin de chercher la pépite plus longtemps, nous avons déjà déniché plusieurs offres dans lesquelles vous pouvez investir sans attendre !

À combien est vendue l'Apple Watch Series 10 ?

La toute nouvelle montre connectée du géant Apple a été annoncée en septembre dernier. Équipée d'un écran plus grand et plus fin que tous les autres de la gamme, elle est disponible en titane poli noir, or rose et argent. L'Apple Watch Series 10 est désormais capable de diagnostiquer et de surveiller l'apnée du sommeil et est capable de se charger entièrement beaucoup plus rapidement que ses prédécesseures. Son prix de départ est affiché à 449 euros. S'il risque d'être compliqué d'obtenir de grosses ristournes sur la Series 10, dû à sa nouveauté, il sera cependant possible de trouver la Series 9 à des prix très intéressants.

La Samsung Galaxy Watch 7, en promo avant le Black Friday 2024

Concurrente direct de l'Apple Watch, la gamme Galaxy Watch compte, elle aussi, une nouvelle venue dans ses rangs. Disponible depuis juillet 202, elle est affichée avec un prix de départ de 319 euros sur le site du géant américain.

Les Garmin, elles aussi en promo avant le Black Friday

Largement considérée comme le meilleur modèle de la gamme, la Garmin Forerunner 965 est idéale pour les sportifs cherchant une montre complète avec des options de navigation et de récupération avancées, adaptées pour le triathlon et pour le trail. Sur le site internet de Garmin, on peut la trouver à un prix de départ de 649,99 euros. De son côté, la Fénix 8 est sortie en octobre 2024. Cette sortie permet à sa grande sœur, la Fénix 7 de bénéficier de quelques offres non négligeables. Commercialisée pour 599,99 euros, on peut la trouver autour de 430 euros aujourd'hui.

Quelles sont les montres connectées en promo à moins de 100 euros avant le Black Friday ?

Mais pas besoin de dépenser des centaines d'euros pour se procurer une montre connectée efficace. De nombreuses marques, comme Xiaomi ou CMF by Nothing, en proposent pour moins de 100 euros.

Les prix affichés sont susceptibles d'évoluer. Rendez-vous tout au long du mois de novembre pour des offres encore plus intéressantes qui atteindront leur pic le vendredi 29, date officielle du Black Friday 2024.