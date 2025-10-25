Un mécanisme ingénieux pour construire le plus grand temple d'Égypte, la découverte qui lève un mystère de 4000 ans

L'histoire du temple monumental égyptien de Karnak est très mystérieuse. Une nouvelle étude vient d'en révéler des éléments clés.

Si l'Égypte est symbolisée par ses pyramides, le pays abrite surtout de nombreux temples qui étaient dédiés aux dieux de l'Antiquité. L'un des plus connus est celui de Karnak, situé dans l'actuel Louxor. Ce complexe qui s'étend sur plus de 2 km² était consacré à la triade thébaine : le dieu du Soleil Amon-Rê, la déesse mère Mout et leur fils dieu de la Lune Khonsou. Il est notamment célèbre pour son allée de sphinx. Une équipe internationale de chercheurs a récemment réalisé la plus vaste étude géoarchéologique à Karnak, qui a été publiée dans la revue Antiquity.

Ils se sont penchés sur le paysage dans lequel les Égyptiens ont fondé ce temple il y a environ 4000 ans. Pour cela, l'équipe a examiné des sédiments prélevés à l'intérieur et autour du complexe, à une profondeur moyenne de 6,4 mètres et pouvant aller par endroit jusqu'à 11 mètres. Elle a également analysé des milliers de fragments de céramique.

Alors que le mystère perdurait autour de la date de la première occupation, ils ont estimé que la première activité permanente à Karnak a probablement débuté entre la VIe et le début de la XIe dynastie, les plus anciens vestiges remontant entre 2305 et 1980 avant J-C, soit il y a plus de 4000 ans . Avant cette période, le site était probablement inhabitable car fréquemment inondé par le Nil.

La fondation de Karnak aurait commencé lorsque le déplacement des cours d'eau a creusé des chemins à l'ouest et à l'est, isolant une zone surélevée. Une terrasse fluviale naturelle située 72 mètres au-dessus du niveau de la mer s'est ainsi formée. Au fil des siècles, les canaux ont continué de diverger davantage, offrant de plus en plus d'espace pour mettre en place puis élargir le complexe religieux. La construction de Karnak est donc intrinsèquement liée aux variations du cours du Nil. Les Égyptiens ont toutefois un peu participé au détournement du fleuve en jetant d'importantes quantités de sable du désert dans les canaux. Un mécanisme audacieux qui a permis la construction d'un site spectaculaire.

La décision d'implanter le temple à cet endroit n'a pas été actée au hasard. S'il peut s'agir d'un choix pragmatique au vu de la localisation, une autre interprétation est proposée par l'étude. Cette situation géographique semble représenter un lien avec un mythe de la création de l'Égypte ancienne. Les textes de l'Ancien Empire décrivaient que "le dieu créateur s'est manifesté sous la forme d'une terre émergeant d'un lac". L'île de Karnak était le seul endroit de la région qui faisait écho à cette description.

"Il est tentant de suggérer que les élites thébaines ont choisi l'emplacement de Karnak pour y installer une nouvelle forme du dieu créateur "Amon-Rê", car il correspondait à la scène cosmogonique d'une terre élevée émergeant des eaux environnantes", a déclaré l'auteur principal de l'étude, Ben Pennington. Ainsi, Karnak est passé "d'une petite île à l'une des institutions déterminantes de l'Égypte ancienne". Aujourd'hui, le temple se situe à 500 mètres à l'est du Nil, mais cela n'a donc pas toujours été le cas.