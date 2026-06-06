Votre corps obéit en secret à un "Bluetooth biologique" sans que vous le sachiez

Le fonctionnement du corps humain ne cesse de surprendre. Des scientifiques ont découvert une connexion invisible bien particulière entre deux êtres.

C'est une situation qui est déjà arrivée à tout le monde : bâiller juste après que la personne à côté de soi vienne de le faire. Le bâillement est, en effet, contagieux. Il pourrait servir à augmenter l'afflux sanguin vers le cerveau pour permettre un refroidissement et augmenter la vigilance. Ces mécanismes ont été analysés de plus près dans une récente étude de l'Université de Parme publiée dans Current Biology. Ils ont particulièrement travaillé avec des femmes enceintes qui étaient dans leur troisième trimestre. Elles ont visionné des vidéos de personnes qui bâillaient et de visages neutres. Pendant l'expérience, les visages des mères étaient filmés et les fœtus étaient suivis par échographie.

Les scientifiques ont visionné ces enregistrements et ont fait un constat surprenant. Environ 64% des mères ont bâillé au moins une fois en réponse aux vidéos de bâillements, alors que presque aucune n'a bâillé devant les autres contenus. Ils ont surtout remarqué que dans certains cas, les bâillements entre la mère et l'enfant étaient presque synchrones. Un peu plus de la moitié des fœtus ont bâillé à leur tour, souvent dans les 90 secondes suivant celui de leur mère. Par ailleurs, plus la mère bâillait fréquemment, plus le fœtus en faisait de même.

Les auteurs parlent de "contagion comportementale prénatale". Certains comportements du fœtus pourraient ainsi déjà être modulés par ceux de la mère, avant même les interactions postnatales. Le bâillement du fœtus ne serait donc pas seulement un réflexe interne, il pourrait aussi s'inscrire dans une coordination précoce entre l'enfant et la mère. Si on a le sens de la méthaphore, on pourrait le comparer à une sorte de "Bluetooth biologique", soit une coordination invisible et de courte portée. Sans contact visuel direct, c'est un signal imperceptible qui relie deux organismes proches.

L'étude n'explique toutefois pas encore le mécanisme complet et exact. Les chercheurs émettent quand même quelques hypothèses : la pression mécanique provoquée par le bâillement maternel ou encore des signaux physiologiques ou hormonaux. Des recherches complémentaires sont nécessaires mais s'annoncent passionnantes.