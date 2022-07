Bolsonaro : candidat à la présidentielle 2022, peut-il gagner ?

BOLSONARO. Le président du Brésil, Jair Bolsonaro est candidat à sa succession pour l'élection présidentielle d'octobre 2022. Dépassé par son rival, Luiz Inácio Lula da Silva dans les sondages, le politique d'extrême droite n'est pas sûr d'être réélu.

Jair Bolsonaro restera-t-il le président de la République fédérale du Brésil pour quatre de plus ? Il faut attendre l'élection présidentielle des 2 et 30 octobre 2022 pour connaître la réponse mais l'homme politique a officiellement remis sa place en jeu et s'est positionné pour un second mandat le dimanche 24 juillet. Cette année le match s'annonce plus compliqué qu'en 2018 avec le retour en course de l'ancien chef d'Etat Luiz Inácio Lula da Silva, candidat de gauche soutenu par le Parti des Travailleurs (PT), le Parti communiste du Brésil et le Parti vert. En face, Jair Bolsonaro se place toujours à l'extrême droite de l'échiquier politique et doit composer avec un bilan très controversé et critiqué en plus de sa personnalité déjà clivante en 2018. Quatre ans après sa première élection à la tête du pays, Jair Bolsonaro continue d'être décrit comme homophobe, raciste et misogyne et ne se lasse pas d'être mêlé aux controverses. Le jour de l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle, le chef de l'Etat a ainsi renouvelé sa critique du système juridique et de la plus haute instance judiciaire du Brésil : le Tribunal fédéral suprême.

Une bataille présidentielle difficile face à Lula

Ces écarts répétés et assumés pourraient éloigner Jair Bolsonaro d'une deuxième victoire à l'élection présidentielle en octobre 2022. A trois mois du scrutin, les chiffres et les sondages donnent l'avantage au candidat de la gauche, Luiz Inácio Lula da Silva. C'est justement à gauche et auprès des classes populaires que l'actuel chef de l'Etat pèche car sa côte du popularité a chuté depuis son accession au pouvoir et aujourd'hui il ne peut plus compter que sur la frange droite et évangéliste du pays pour voter pour lui. Cet électorat acquis, le politique d'extrême droite compte récupérer les votes manquants à gauche au sein de l'électorat plus volontaire à élire Luiz Inácio Lula da Silva. Et pour cela, la stratégie est simple : décrédibiliser les projets de la gauche et jouer sur les craintes des citoyens les plus précaires. "Nous devons attirer les jeunes de gauche dans notre camp, leur montrer la vérité (...) Là où votre candidat en a soutenu d'autres en Amérique du Sud, regardez la misère dans ces pays, regardez le Venezuela (...), regardez où va notre Argentine, avec 50% de ses habitants proches du seuil de pauvreté", insistait Jair Bolsonaro devant plus de 10 000 militants lors de la convention du Parti libéral (PL) le 24 juillet. Des pays choisis avec soin comme le Venezuela qui connait une crise politique depuis la réélection de Nicolas Maduro à la présidence en 2018, une élection que l'opposition de droite juge illégitime. Reste que la route pour refaire son retard dans les sondages est longue pour Jair Bolsonaro mais en trois mois de campagne un renversement des rapports de force peut encore être observé, à condition de troquer la ligne politique extrémiste pour une image adoucie.

L'équipe de campagne de Jair Bolsonaro a tenté d'initier le basculement vers une politique et une communication moins radicale comme lors du meeting du 24 juillet où le slogan "O Capitao do Povo" (Le Capitaine du peuple) était martelé et accompagné d'un portrait du candidat souriant. Mais le discours du chef de l'Etat ne suit pas le changement. Alors que selon l'AFP et Libération les conseillers invitent Jair Bolsonaro à se concentrer sur son programme économique et sociale, le candidat préfère alimenter les scandales et controverses. Ses attaques et allusions répétées à un scrutin rendu frauduleux par le recours aux urnes électroniques est la dernière en date. Lors de son discours, du 24 juillet, le candidat a promis de "corriger les défauts" du système électoral avant d'étendre sa critique véhémente au système judiciaire et à son principal adversaire, Luiz Inácio Lula da Silva.

Quel est le parti politique de Jair Bolsonaro ?

Jair Bolsonaro a voyagé de parti politique en parti politique mais est toujours resté fidèle à une pensée très ancrée à droite, conservatrice parfois associée à des valeurs chrétiennes. Le président de la République fédérale du Brésil est considéré comme une figure d'extrême droite comparée à un Donald Trump d'Amérique latine ou aux leaders européens d'extrême droite. Un positionnement personnel qui a influencé les partis auxquels il a adhéré, notamment le Parti social-libéral (PSL), un groupe centriste qu'il a rejoint en janvier 2018, en vue d'être candidat à la présidentielle, et qui a rapidement glissé vers la droite puis l'extrême droite. Mais un an plus tard, des querelles internes avec le fondateur du parti ont poussé le chef de l'Etat a claqué la porte de la formation politique pour fonder son propre parti ouvertement d'extrême droite, Alliance pour le Brésil. Seulement l'initiative n'a pas pris et depuis novembre 2021 Jair Bolsonaro est encarté au Parti libéral (PL) sous lequel il se présente à la présidentielle de 2022. Parti conservateur qui défend le nationalisme, le libéralisme et la démocratie chrétienne, le PL montre déjà des caractères radicaux similaires à ceux de Jair Bolsonaro.

Quel score pour Jair Bolsonaro dans les sondages à la présidentielle 2022 au Brésil ?

En 2022, Jair Bolsonaro ne part pas favori pour l'élection présidentielle brésilienne. Luiz Inácio Lula da Silva joue les trouble-fête et s'inscrit en tête des intentions de vote à trois mois du scrutin. Selon la dernière enquête menée par l'institut Datafolha au mois de juin, Jair Bolsonaro n'obtiendrait que 28% des voix au premier tour de la présidentielle contre 47% pour le candidat de gauche. Ces scores donneraient lieu à un second tour où la victoire du politique d'extrême droite ne serait pas garantie. Il faut toutefois garder à l'esprit que jusqu'au premier tour de la présidentielle, le 2 octobre, les tendances peuvent encore changer.

Qui est Jair Bolsonaro ? Biographie expresse

Militaire de profession, avec un grade de capitaine d'artillerie de l'armée de Terre au plus haut de sa carrière, Jair Bolsonaro a mis les mains dans la politique brésilienne en 1988, lorsqu'il est renvoyé de l'armée, en devenant conseiller municipal de Rio de Janeiro sous l'étiquette du Parti démocrate chrétien. L'homme politique a gravi les échelons jusqu'à être élu à la plus haute fonction de l'Etat en octobre 2018 et devenir président de la République fédéral du Brésil le 1er janvier 2019 cette fois avec le soutien du Parti social-libéral. En 2022, il est candidat à un second mandat soutenu par le Parti libéral. Le chef d'Etat brésilien est une figure très controversée et classée à l'extrême droite de l'échiquier politique pour ses propos jugés homophobes, racistes et sexistes. Son élection à la présidence du Brésil a eu l'effet d'un séisme et ses quatre années de mandat ont été marquées par des décisions semblables à des coups de tonnerre. La mauvaise gestion de la pandémie de Covid-19 au Brésil est symptomatique de la politique de Jair Bolsonaro qui a parfois été accusé de complotisme. Jair Bolsonaro s'est montré sceptique quand à la gravité du virus et a remis en cause les restrictions sanitaires imposées par les gouverneur dans son pays allant jusqu'à inviter les Brésiliens à braver le confinement assurant que "le Brésil ne peut pas s'arrêter".

Longtemps isolé sur la scène politique brésilienne, Jair Bolsonaro a été de 1990 à 2019 un député fédéral de Rio de Janeiro, discret et sans influence sur la politiques parlementaire. Si bien que lors de l'élection présidentielle de 2018, le politique a eu pour lui l'attrait de la nouveauté auprès des Brésiliens. Depuis son élection, l'homme est une figure politique et trois de ses cinq enfants ont suivi la voie. Ses trois fils issus de son premiers mariage avec Rogéria Nantes Nunes Braga sont des hommes d'Etat : Flávio Bolsonaro est sénateur à Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro est conseiller municipal dans la même ville et Eduardo Bolsonaro est député fédéral pour l'État de São Paulo. Jair Bolsonaro s'est remarié deux fois avec deux évangéliques dont sa femme actuelle, Michelle Reinaldo, avec qui il a eu sa seule fille, Laura.

Bolsonaro, victime d'une tentative d'assassinat

La campagne présidentielle de 2018 a été marquée par la tentative d'assassinat ayant visé Jair Bolsonaro. Alors qu'il donnait un meeting le 6 septembre 2018 à Juiz de Fora, le candidat avait été poignardé et immédiatement conduit à l'hôpital dans un état critique. L'attaque avait perforé l'intestin grêle du candidat et trois opération chirurgicales avaient été nécessaires pour soigner Jair Bolsonaro. Le candidat avait pu quitter l'hôpital plus de trois semaines après l'attaque, le 29 septembre, et poursuivre la campagne présidentielle depuis son domicile. L'agresseur, Adélio Bispo de Oliveira, avait été interpellé et décrit comme un ancien militant du Parti socialisme et liberté et avait expliqué avoir agi "sur l'ordre de Dieu" pour "pour " des motifs politiques, religieux, et également en raison des préjugés que montre Bolsonaro à chaque fois qu'il parle de race, de religion et des femmes", indiquait 20Minutes à l'époque. L'homme jugé irresponsable avait été interné dans une prison fédérale avec une prise en charge psychiatrique, moins d'un an plus tard, le 14 juin 2019.

Bolsonaro, mauvais défenseur de l'Amazonie

Jair Bolsonaro a également été très critiqué sur ses actions contre l'environnement comme l'autorisation et la réintroduction de plusieurs pesticides ou le développement de l'orpaillage en partie responsable de la pollution des eaux. Son soutien inconditionnel à l'industrie agroalimentaire malgré l'impact négatif et surdimensionné de ces activités sur la déforestation de l'Amazonie est lui aussi pointé du doigt.