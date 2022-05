Mort de Frédéric Leclerc-Imhoff : le journaliste de BFM tué par l'armée russe en Ukraine ?

LECLERC-IMHOFF. Frédéric Leclerc-Imhoff aurait bien été tué par l'armée russe en Ukraine, ce lundi 30 mai. Le journaliste de BFM n'était pas considéré comme tel par les hommes de Vladimir Poutine.

Sommaire Frédéric Leclerc-Imhoff tué en Ukraine

Frédéric Leclerc-Imhoff journaliste BFMTV L'essentiel Ce lundi 30 mai 2022, Frédéric Leclerc-Imhoff, journaliste pour BFM TV, a été tué en Ukraine alors qu'il réalisait un reportage pour la chaîne d'information. Il était âgé de 32 ans.

La France a demandé l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur ce drame, alors que le journaliste accompagnait des civils qui allait fuir une zone de combat dans l'est du pays.

De son côté, un officier de la République populaire de Lougansk (territoire ukrainien pro-russe) juge que Frédéric Leclerc-Imhoff n'était pas qu'un simple journaliste. "nous n'excluons pas qu'il ait livré des armes et des munitions aux positions des unités armées ukrainiennes. C'est pourquoi il était voué à une si triste fin", a déclaré Andrey Marochko, un officier de la milice populaire LPR.

En direct

Recevoir nos alertes live !

18:25 - Comment a été tué Frédéric Leclerc-Imhoff ? Dans un communiqué, BFM TV a indiqué que Frédéric Leclerc-Imhoff avait perdu la vie avoir été victime "d'un éclat d'obus, alors qu'il suivait une opération humanitaire dans un véhicule blindé." En effet, le caméraman accompagnait une évacuation de civil des zones de combat. 18:21 - Un journaliste français tué en Ukraine Frédéric Leclerc-Imhoff, journaliste pour BFM TV, a été tué en Ukraine lundi 30 mai 2022 a annoncé la chaîne, alors qu'il réalisait un reportage dans l'est du pays.

Mort de Frédéric Leclerc-Imhoff : que s'est-il passé ?

Selon les autorités ukrainiennes, Frédéric Leclerc-Imhoff est mort alors qu'il se trouvait près de Sievierodonetsk, dans la région de Louhansk, à l'est de l'Ukraine. Aux côtés de son collègue Maxime Brandstaetter avec qui il travaillait, il devait réaliser un reportage sur l'évacuation de civils via un véhicule blindé. "Des éclats d'obus ont percé le blindage de la voiture, une blessure mortelle au cou a été reçue par un journaliste français accrédité qui faisait des reportages sur l'évacuation", ont annoncé les autorités de la région. "Le journaliste a été tué sur la route entre Lissitchansk et Bakhmout. L'armée russe aurait tiré sur le véhicule d'évacuation où se trouvait le journaliste et le tir a percé le blindage", a ajouté, de son côté, Christophe Deloire, secrétaire général de l'organisation Reporters sans frontières. Maxime Brandstaetter a été légèrement blessé. Quant à la fixeuse du duo (un intermédiaire ou guide dans le pays), Oksana Leuta, elle s'en est sortie indemne.

BFMTV a l'immense douleur d'annoncer la disparition de Frédéric Leclerc-Imhoff, journaliste reporter dimages, tué en Ukraine https://t.co/7aTxYtYCVV pic.twitter.com/6Yj3yom2C8 — BFMTV (@BFMTV) May 30, 2022

Deux missions en Ukraine pour Frédéric Leclerc-Imhoff

Ce n'était donc pas la première fois que Frédéric Leclerc-Imhoff se rendait en Ukraine pour couvrir le conflit. Mi-avril déjà, il s'était rendu dans le pays en guerre, déjà aux côtés de Maxime Brandstaetter, avec qui il a multiplié les reportages pour BFM TV dans plusieurs villes, telles que Zaporijia, Orikhiv, Mykolaïv ou encore Kherson, à la rencontre des habitants, pour raconter leur quotidien. Le tout, sous le bruit des bombes qui ne cessent de tomber sur le pays. "C'était la deuxième fois que Frédéric partait en Ukraine, à sa demande", a expliqué Marc-Olivier Fogiel, directeur général de BFM TV, ajoutant que "la rédaction est en deuil ce soir."

Plusieurs grosses explosions à l'instant à Mykolaïv. Les autorités évoquent des bombes à sous munitions. Par sécurité, on continue le montage dans le couloir. #UkraineWar @fred_leci @BFMTV pic.twitter.com/YgS53hY3MV — Maxime Brandstaetter (@BranchtMaxime) May 21, 2022

De son côté, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, s'est dite "profondément attristée et choquée par la mort de notre compatriote." "La France exige qu'une enquête transparente s'engage dans les meilleurs délais pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame", a ajouté la nouvelle locataire du Quai d'Orsay, qui a indiqué s'être "entretenue avec le gouverneur de Louhansk et [avoir] demandé une enquête au Président Zelensky, qui m'ont assurée de leur aide et soutien." Emmanuel Macron avait confirmé son décès quelques instants avant la chaîne, partageant "la peine de la famille, des proches et des confrères de Frédéric Leclerc-Imhoff, à qui j'adresse mes condoléances." Le chef de l'Etat a ajouté : " à celles et ceux qui assurent sur les théâtres d'opérations la difficile mission d'informer, je veux redire le soutien inconditionnel de la France." "Informer ne devrait coûter aucune vie. [...] Nous sommes à vos côtés", a, pour sa part, déclaré Elisabeth Borne en plus d'adresser ses condoléances.

Qui était Frédéric Leclerc-Imhoff, journaliste à BFM TV ?

Âgé de 32 ans, Frédéric Leclerc-Imhoff était journaliste depuis un peu moins de dix ans. Après avoir suivi une formation à l'école de journalisme de Bordeaux, il a débuté du côté de France 3 Aquitaine puis de Sud Ouest, avant de se tourner définitivement vers l'audiovisuel en intégrant l'agence CAPA où il collabore dans du travail d'enquête notamment et participe aux tournages. Depuis décembre 2015, il avait intégré la rédaction de BFM TV comme journaliste reporter d'images (caméraman) en tant que pigiste. Il travaillait également avec France Télévisions.