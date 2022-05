"Mort de Frédéric Leclerc-Imhoff : tué par des éclats d'obus, le parquet national antiterroriste ouvre une enquête"

LECLERC-IMHOFF. Lundi 30 mai, le maire de Severodonetsk, Olexander Stryuk, a indiqué que Frédéric Leclerc-Imhoff a bien été tué par des "éclats d'obus" qui ont transpercé son gilet pare-balle. Le parquet national antiterroriste a annoncé l'ouverture d'une enquête.

En direct

Recevoir nos alertes live !

21:33 - Marc Olivier-Fogiel rend hommage à Frédéric Leclerc-Imhoff Le directeur général de BFM TV, Marc Olivier-Fogiel, a rendu hommage à Frédéric Leclerc-Imhoff, à travers un message envoyé sur son compte Twitter : "Il était très engagé et je suis fière de ses choix » Je me réfugie derrière les mots de la maman de Frédéric. Si ce soir domine l’infinie tristesse, soyons tous fiers de lui. Je pense à sa famille, à ses amis, à Maxime et Oksana et aux journalistes de BFM TV." ⚫️« Il était très engagé et je suis fière de ses choix » Je me réfugie derrière les mots de la maman de Frédéric. Si ce soir domine l’infinie tristesse, soyons tous fiers de lui. Je pense à sa famille, à ses amis, à Maxime et Oksana et aux journalistes de @bfmtv . pic.twitter.com/fHRUQkLHLe — Marc-Olivier FOGIEL (@FogielMarcO) May 30, 2022

21:14 - Une enquête a été ouverte par le parquet national antiterroriste Le parquet national antiterroriste a annoncé l'ouverture d'une enquête. Selon BFM TV, l'enquête a été confiée aux gendarmes de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre. L'objet de l'enquête porterait sur une "atteinte volontaire à la vie d’une personne protégée par le droit international des conflits".

20:55 - La France demande l'ouverture d'une enquête Dans un communiqué, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a tenu à présenter ses condoléances à la famille et aux collègues de Frédéric Leclerc-Imhoff, journaliste de BFM TV tué ce lundi en Ukraine. En outre, Catherine Colonna a précisé que "la France exige qu'une enquête transparente s'engage dans les meilleurs délais pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame".

20:36 - Les hommages d'Emmanuel Macron et Élisabeth Borne Emmanuel Macron a rendu hommage à Frédéric Leclerc-Imhoff, partageant "la peine de la famille, des proches et des confrères de Frédéric Leclerc-Imhoff, à qui j'adresse mes condoléances." Le chef de l'Etat a ajouté : " à celles et ceux qui assurent sur les théâtres d'opérations la difficile mission d'informer, je veux redire le soutien inconditionnel de la France." "Informer ne devrait coûter aucune vie. [...] Nous sommes à vos côtés", a, pour sa part, déclaré Elisabeth Borne en plus d'adresser ses condoléances.

20:20 - Le président ukrainien va faire son possible pour rapatrier le corps de Frédéric Leclerc-Imhoff Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, a dévoilé la teneur de son échange avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, à propos de la mort de Frédéric Leclerc-Imhoff : "Je lui ai demandé de faire tout son possible pour que les autorités ukrainiennes nous aident et permettent le retour [du corps] à sa famille le plus vite possible, une fois que les formalités légales seront accomplies. Il m’a promis qu’il aiderait."

20:10 - "Les éclats d'obus ont transpercé le gilet pare-balle, ce qui a causé le décès" Interrogé par BFM TV, Olexander Stryuk, le maire de Severodonetsk, a détaillé les circonstances de la mort du journaliste français Frédéric Leclerc-Imhoff, tué en Ukraine ce lundi : D'après ce que je sais le transport d'évacuation a essuyé des tirs d'artillerie et les éclats d'obus ont transpercé le gilet pare-balle ce qui a causé le décès."

20:00 - Jean-Luc Mélenchon condamne "la guerre et son cortège d'horreurs" Sur son compte Twitter, Jean-Luc Mélenchon a condamné "la guerre et son cortège d'horreurs" après la mort de Frédéric Leclerc-Imhoff en Ukraine. Le leader de La France insoumise a, par ailleurs, adressé ses "pensées affligées et solidaires pour ses collègues, ses amis, sa famille." Enfin, Jean-Luc Mélenchon a estimé que "ceux qui tuent civils et journalistes devront en répondre".

19:50 - Qui était Frédéric Leclerc-Imhoff ? Âgé de 32 ans, Frédéric Leclerc-Imhoff était journaliste depuis un peu moins de dix ans. Après avoir suivi une formation à l'école de journalisme de Bordeaux, il a débuté du côté de France 3 Aquitaine puis de Sud Ouest, avant de se tourner définitivement vers l'audiovisuel en intégrant l'agence CAPA où il collabore dans du travail d'enquête notamment et participe aux tournages. Depuis décembre 2015, il avait intégré la rédaction de BFM TV comme journaliste reporter d'images (caméraman) en tant que pigiste. Il travaillait également avec France Télévisions.

19:40 - C'est une "guerre qui est une bataille pour l'information" estime le président de Reporters sans frontières Au micro de BFM TV, Christope Deloire, président de Reporters sans frontières, a réagi à la mort de Frédéric Leclerc-Imhoff : "Frédéric est le huitième journaliste tué dans l'exercice de ses fonctions tués en Ukraine." Selon lui, "cette guerre est une bataille pour l'information". C'est pourquoi, il préconise qu'il y ait "une pression politique des institutions internationales, il faut faire notre possible pour que le droit ne soit pas piétiné chaque jour".

19:30 - Deux missions en Ukraine Ce n'était pas la première fois que Frédéric Leclerc-Imhoff se rendait en Ukraine pour couvrir le conflit. Mi-avril déjà, il s'était rendu dans le pays en guerre, déjà aux côtés de Maxime Brandstaetter, avec qui il a multiplié les reportages pour BFM TV dans plusieurs villes, telles que Zaporijia, Orikhiv, Mykolaïv ou encore Kherson, à la rencontre des habitants, pour raconter leur quotidien. Le tout, sous le bruit des bombes qui ne cessent de tomber sur le pays.

19:20 - La ministre de la Culture rend hommage à Frédéric Leclerc-Imhoff La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, a rendu hommage à Frédéric Leclerc-Imhoff, journaliste de BFM Tv tué en Ukraine ce lundi : "Frédéric Leclerc-Imhoff a eu le courage d’aller au plus près des combats en Ukraine pour informer sur les atrocités de la guerre. Il y a perdu la vie. Je pense à sa famille, à ses proches et à ses confrères." Et d'ajouter : "Le droit à l’information reste un combat de chaque instant."

19:10 - Catherine Colonna regrette un "double crime qui vise un convoi humanitaire et un journaliste" Sur son compte Twitter, Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, a indiqué qu'elle s'était entretenue avec le gouverneur de Louhansk. Par ailleurs, elle a ajouté qu'elle avait demandé au président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, une enquête sur les circonstances de la mort de Frédéric Leclerc-Imhoff. Selon Catherine Colonna, les autorités ukrainiennes lui ont assurée de leur aide et soutien. "C'est un double crime qui vise un convoi humanitaire et un journaliste", a assuré la ministre en conclusion.

19:00 - Dans quelles circonstances Frédéric Leclerc-Imhoff a-t-il été tué ? Dans l'après-midi, les autorités ukrainiennes ont indiqué que Frédéric Leclerc-Imhoff a trouvé la mort alors qu'il se trouvait près de Sievierodonetsk, dans la région de Louhansk, à l'est de l'Ukraine. Aux côtés de son collègue de BFM TV Maxime Brandstaetter avec qui il travaillait, il devait réaliser un reportage sur l'évacuation de civils via un véhicule blindé. "Des éclats d'obus ont percé le blindage de la voiture, une blessure mortelle au cou a été reçue par un journaliste français accrédité qui faisait des reportages sur l'évacuation", ont annoncé les autorités de la région. "Le journaliste a été tué sur la route entre Lissitchansk et Bakhmout. L'armée russe aurait tiré sur le véhicule d'évacuation où se trouvait le journaliste et le tir a percé le blindage", a ajouté, de son côté, Christophe Deloire, secrétaire général de l'organisation Reporters sans frontières. Maxime Brandstaetter a été légèrement blessé. Quant à la fixeuse du duo (un intermédiaire ou guide dans le pays), Oksana Leuta, elle s'en est sortie indemne.

18:53 - "La France exige une enquête transparente" indique Catherine Colonna Dans un communiqué, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a tenu à présenter ses condoléances à la famille et aux collègues de Frédéric Leclerc-Imhoff, journaliste de BFM TV tué ce lundi en Ukraine. En outre, Catherine Colonna a précisé que "la France exige qu'une enquête transparente s'engage dans les meilleurs délais pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame".