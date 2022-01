Christiane Taubira : victoire à la primaire populaire, défaite assurée à la présidentielle ?

TAUBIRA. Christiane Taubira a remporté la primaire populaire dimanche 30 janvier, mais ni Jean-Luc Mélenchon, ni Yannick Jadot ni Anne Hidalgo ne reconnaissent ce résultat. La primaire populaire rajoute donc du chaos au chaos à gauche.

Biographie de Christiane Taubira L'essentiel Christiane Taubira est candidate à l'élection présidentielle 2022. L'ancienne ministre de la Justice a remporté la primaire populaire dimanche 30 janvier (voir les résultats complets de la primaire populaire). Mais Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel refusent de prendre en compte ce résultat, jugeant que cette primaire n'a pas de fondement légitime.

Christiane Taubira est donc une candidate de plus à gauche, il est très improbable - voire impossible - que la primaire populaire change quoi que ce soit à la campagne des autres candidats à gauche, qui comptent rester en course jusqu'au premier tour.

Dans les sondages, Christiane Taubira est loin de rivaliser avec la droite pour accéder au second tour. Selon les résultats des différentes enquêtes, elle n'est en effet donnée qu'autour de 4 à 5% d'intentions de vote au premier tour. Sans rassemblement, Christiane Taubira ne semble pas en mesure de se qualifier au 2e tour de la présidentielle..

20 ans après sa première candidature à la présidentielle, Christiane Taubira voulait réussir l'union de la gauche derrière sa personne. Malgré le constat d'échec, l'ex-garde des Sceaux se maintient dans la course et est accusée dans son camp d'ajouter de la division, elle à qui avait été imputée l'élimination de Lionel Jospin dès le premier tour en 2002.

Christiane Taubira est donc la candidate de "la primaire populaire" Chronique de campagne du 30 janvier 2022, 19h54. Les quelque 392 000 votants à la primaire populaire ont placé en tête Christiane Taubira : elle remporte donc cette consultation lancée par une association de citoyens. Yannick Jadot, arrivé 2e de cette consultation, Jean-Luc Mélenchon, arrivé 3e de cette primaire, et Anne Hidalgo, arrivée 5e, ne reconnaissent pas les résultats de cette consultation. Il est donc très improbable que cette primaire populaire change quelque chose à la campagne présidentielle pour les autres candidats à gauche, d'autant que Christiane Taubira n'est pas du tout en tête des sondages d'intentions de vote au premier tour. Elle est au coude-à coude avec Yannick Jadot, aux alentours de 6-7%, et derrière Jean-Luc Mélenchon (9-13%). Christiane Taubira a déjà fait un discours à l'issue des résultats de la primaire populaire, indiquant que désormais, elle allait agir pour mettre en place une candidature commune, très certainement derrière elle. "Je prendrai l’initiative d’appeler les autres candidats. J'appellerai Jean-Luc, j'appellerai Yannick, j'appellerai Fabien, j'appellerai Anne. Chacun est légitime à sa place. Mais notre sort appelle aujourd’hui l’union et le rassemblement. Je leur dirai que je sais leur réticence, mais aussi leur intelligence", a déclaré Christiane Taubira. Suivez notre soirée électorale en direct depuis le QG#primairepopulaire #avectaubira #taubira https://t.co/9ivgPvjGJl — Christiane Taubira (@ChTaubira) January 30, 2022 Christiane Taubira à 4% dans le dernier sondage Si vous ne voyez pas l'image, cliquez ici Chronique de campagne du 28 janvier. 15h39. Le dernier sondage sur les intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle, réalisé par BVA et publié vendredi 28 janvier 2022, crédite Christiane Taubira de 4% des suffrages. L'ancienne garde des Sceaux arriverait très loin d'Emmanuel Macron et des candidats de droite, ne bousculant pas davantage les équilibres à gauche. Vantée comme celle qui aurait pu permettre à la gauche de s'unir, la candidature de Christiane Taubira à l'élection présidentielle est finalement venue s'ajouter à une toutes celles déjà annoncées. Si l'ambition de l'ancienne ministre de la Justice était de parvenir à organiser un projet commun, elle a fait face au refus catégorique de Yannick Jadot ou encore Jean-Luc Mélenchon. Malgré cet échec, elle ambitionne d'aller au bout après des mois où son immixtion dans la campagne apparaissait comme une Arlésienne. Mais loin de rebattre les cartes à gauche, elle semble simplement faire varier les résultats possibles des autres prétendants, à la marge. Christiane Taubira veut débloquer "un vrai milliard" pour la lutte contre les violences faites aux femmes Chronique de campagne du 28 janvier. 14h57. Christiane Taubira qui a entamé sa tournée de campagne a fait escale à Bordeaux, hier, pour aborder le sujet des violences faites aux femmes. En marge de ses visites dans différentes associations oeuvrant pour les droits des femmes, elle a fait connaître non pas la mesure forte de son programme sur ce volet mais le montant qu'elle souhaite y consacrer : "un vrai milliard". La précision du "vrai" est une attaque directe au gouvernement qui avec le milliard déjà alloué au combat contre les violences faites aux femmes finance "des actions pour l’égalité, [...] des aides au développement. Donc, ça n’est pas satisfaisant". Mais comment l'ancienne Garde des Sceaux souhaite lutter contre les violences et les féminicides ? Parmi les mesures de son programme, la candidate a évoqué la construction "d'au moins 15 000 places d’hébergement supplémentaires" et d'un "centre d'accueil sécurisé pour les mères et les enfants". Le travail à faire pour combattre les violences faites aux femmes est aussi un travail d'éducation, ainsi Christiane Taubira souhaite marquer le changement de génération : "Il faut apprendre aux gamines et aux gamins que la violence c’est pas une forme d’expression, ça n’est pas une voie, ça n’est pas un mode d’expression, ça n’est pas acceptable". Le discours de la candidate à la Primaire populaire a fait écho à la triste annonce du ministère de l'Intérieur qui indiquait le 27 janvier qu'en 2021 les violences sexuelles enregistrées par les services de police et de gendarmerie ont augmenté de 33%. Christiane Taubira n'a d'ailleurs pas manqué de faire référence à ce chiffre : "Ça signe notre échec. L’échec du gouvernement incontestablement mais aussi notre échec collectif". Et d'ajouter : "Nous ne pouvons pas nous contenter de constater que ces violences perdurent, il faut des mesures sérieuses, déterminantes." Favorable à la vaccination obligatoire, Christiane Taubira également prête à débattre avec Eric Zemmour

Chronique de campagne du 25 janvier 2022. 17h53. C'est une prise de position désormais franche et claire. Mise en cause pour ses propos tenus il y a plusieurs mois au sujet de la vaccination à laquelle elle n'appelait pas franchement, Christiane Taubira a pris un nouveau virage, lundi 24 janvier 2022, en assurant sur le plateau de C à vous (France 5) qu'il "semble qu'il vaille mieux imposer le vaccin". L'ancienne ministre de la Justice "pense que le vaccin est la seule solution", allant même plus loin : "le pass vaccinal, c'est une obligation vaccinale. Je pense que le président de la République aurait pu prendre la décision d'une obligation vaccinale". Pour autant, l'ex-locataire de la place Vendôme "s'interroge" sur "les restrictions de libertés". "Il y a une décision du Conseil constitutionnel. Lorsqu'on restreint les libertés, il faut régulièrement demander au Parlement d'examiner si les conditions sont réunies pour le maintien de ces restrictions de libertés. Sinon elles s'installent dans le droit commun et on continue avec", a-t-elle prévenu. Prétendante à l'Elysée via la Primaire populaire, Christiane Taubira s'est dite par ailleurs prête à débattre avec Eric Zemmour. "Je le ferai, mais sans joie". "En politique, je ne crains pas, je bataille", a-t-elle lâché, alors qu'à gauche, Anne Hidalgo a refusé de se confronté au polémiste d'extrême-droite. "C'est quand vous voulez, madame Taubira", a lancé le candidat sur Twitter. Christiane Taubira estime avoir "une assise qui doit faire envie à des tas de gens" Chronique de campagne du 24 janvier. 18h32. Les sondages la donnent loin, très loin de la course au second tour. La campagne de Christiane Taubira n'a pas encore véritablement commencé, mais l'ancienne ministre de la Justice grapille des points dans les intentions de vote -doublant Anne Hidalgo-, sans pour autant déchaîner les passions à gauche derrière son projet. L'ex-garde des Sceaux se persuade pourtant d'avoir "une assise qui doit faire envie à des tas de gens", comme elle l'a confié dans une interview à Libération, samedi 22 janvier 2022. Mais son irruption dans la campagne présidentielle n'a, pour l'heure, bousculé en rien l'échiquier politique, si ce n'est morceler davantage la gauche. La prétendante à l'Elysée n'a toujours pas dévoilé de programme détaillé pour conquérir le Palais. Candidate à la Primaire populaire, dont le vote se tiendra du jeudi 27 au dimanche 30 janvier, Christiane Taubira devrait en dire davantage une fois l'issue du scrutin connue, dont elle est favorite, elle qui est "identifiable sur tous les enjeux : de justice, d'égalité des droits et d'écologie" selon ses dires. "C'est aussi dans les mains d'un mouvement citoyen que je remets le destin de ma candidature et de ma légitimité. Aucun parti ne mobilise autant", lance-t-elle. Et s'enthousiasme : "Il y a quand même un mouvement citoyen qui porte ma candidature depuis plus d'un an ["Avec Taubira"] et mobilise des dizaines de milliers de personnes". De là à se concrétiser dans les urnes ?

"Je ne serai pas une candidate de plus". La promesse faite par Christiane Taubira le 17 décembre 2021 dans une vidéo postée sur Twitter, après des rumeurs insistantes sur sa candidature, s'est vite envolée. Alors que l'ancienne garde des Sceaux voulait convaincre les autres prétendants de gauche à la présidentielle de participer à la primaire populaire, tous ont refusé de s'y soumettre. En dépit d'une situation impossible, l'ancienne ministre de la Justice a annoncé, dimanche 9 janvier 2022, soutenir cette initiative citoyenne et maintenir sa participation : "J'accepte le risque de la démocratie. J'accepterai le verdict de la primaire populaire". Elle a donc remporté cette primaire.

Dans les colonnes de Ouest-France lundi 10 janvier, Christian Taubira a détaillé ce qui l'a poussée à se présenter : "Je ne vois pas se profiler des signes de rassemblement, ni à l'échelle des candidats ni à l'échelle des partis. Ce constat d'impasse me conduit à reconnaître la primaire populaire comme espace démocratique en soi. C'est le dernier espace où un rassemblement de la gauche est possible". Si elle dit encore "jette[r] toutes mes forces dans l'union", Christiane Taubira, n'est, pour l'heure, pas parvenue à se placer à accorder les violons à gauche pour un projet commun. Elle semble même la diviser davantage en se lançant elle aussi de son côté, alors que le mouvement avance déjà en ordre dispersé. L'ex-locataire de la place Vendôme veut donc tenter de surfer sur une mobilisation populaire pour "faire remonter le désir d'union", après l'échec des négociations en coulisses. La primaire populaire va-t-elle sortir la gauche du marasme ?

Testée dans les sondages depuis début décembre et plus régulièrement depuis début 2022, Christiane Taubira ne décolle pas selon les résultats des intentions de vote dévoilés par les divers instituts. L'ancienne garde des Sceaux ne recueillerait qu'autour de 4 à 5% des voix, soit un peu plus que le score qu'elle avait réalisé en 2002 (2,32%). Elle apparaît donc loin d'être la candidate capable de sortir la gauche du marasme, se positionnant derrière Jean-Luc Mélenchon et au coude-à-coude avec Yannick Jadot.

Les grandes lignes du projet présidentiel de Christiane Taubira sont dévoilées au fil des semaines, mais celle-ci n'a pas encore publié de programme complet. Parmi les principaux axes de ce programme figureront la jeunesse, la justice sociale, l’écologie et la République :

Pour la jeunesse , Christiane Taubira promet un revenu étudiant de 800 euros pendant cinq ans. Un capital de 20 000 euros permettant à "chaque jeune de lancer une activité quel que soit sont parcours scolaire grâce à un adapté et conditionné à la solidité du projet" fait aussi partie de ses propositions. Plus généralement, Christiane Taubira entend accompagner l'ensemble des jeunes sortis sans qualification du système scolaire afin de leur assurer des conditions de vie dignes et leur permettre de bénéficier d'un appui adapté à leurs besoins.

, Christiane Taubira promet un revenu étudiant de 800 euros pendant cinq ans. Un capital de 20 000 euros permettant à "chaque jeune de lancer une activité quel que soit sont parcours scolaire grâce à un adapté et conditionné à la solidité du projet" fait aussi partie de ses propositions. Plus généralement, Christiane Taubira entend accompagner l’ensemble des jeunes sortis sans qualification du système scolaire afin de leur assurer des conditions de vie dignes et leur permettre de bénéficier d'un appui adapté à leurs besoins. Pour la justice sociale , une revalorisation du SMIC à 1400 euros et une augmentation des taxes sur les patrimoines des grandes fortunes, "c'est-à-dire au dessus de 10 millions d'euros", ont déjà été annoncés par la candidate. Cette dernière permettant de recueillir chaque années 10 milliards de recettes supplémentaires. Christiane Taubira entend aussi recruter 100 000 soignants.

, une revalorisation du SMIC à 1400 euros et une augmentation des taxes sur les patrimoines des grandes fortunes, "c'est-à-dire au dessus de 10 millions d'euros", ont déjà été annoncés par la candidate. Cette dernière permettant de recueillir chaque années 10 milliards de recettes supplémentaires. Christiane Taubira entend aussi recruter 100 000 soignants.

, Christiane Taubira a exprimé son intention de mettre en place une TVA à 0% pour les produits issus de l'agriculture biologique au niveau européen. "Pour que les Français puissent passer au véhicule électrique", elle veut aussi augmenter le bonus écologique sous conditions de ressources.

Dans une tribune publiée dans Le Monde le 29 décembre, Christiane Taubira disait également vouloir "stimuler et accompagner la recherche, dans le temps et dans l’instant", mais aussi "s’atteler pour de bon à rénover les millions de logements thermiquement défaillants", "promouvoir l’économie solidariste et performante, réguler les géants du numérique, protéger activement les données personnelles, contenir la violence ordinaire qui parasite les réseaux sociaux", tout en luttant contre "le choc climatique [qui] est déjà l’affaire de ce siècle et [qui] appelle des choix drastiques".

Biographie de Christiane Taubira

Christiane Taubira est née le 2 février 1952. Originaire de Cayenne et issue d'une famille de six enfants, elle a été élevée par sa mère, aide-soignante. Elle étudie l'économie et l'agro-alimentaire à Paris et Bordeaux avant de devenir professeur de sciences économiques en 1978. Elle cofonde la Confédération caraïbe de la coopération agricole, qu'elle dirige de 1982 à 1985. Elle rejoint également l'Office de coopération et de commerce extérieur de la Guyane.

En 1993, elle fonde Walwari, parti politique guyanais basé sur des idées socialistes et se fait élire députée de la 1ère circonscription de la Guyane. Après avoir soutenu le gouvernement Balladur cette même année, elle rejoint le groupe République et liberté, puis Énergie radicale (qui deviendra le Parti radical de gauche) et est élue députée lors des élections européennes de 1994. Elle gardera son siège jusqu'en 1999.

Apparentée au Parti socialiste de 1997 à 2001, Christiane Taubira est choisie pour représenter le Parti radical de gauche à l'élection présidentielle de 2002. Elle en devient alors la première vice-présidente. En 2004, elle se présente aux élections européennes, en tête de la liste 'Europe fraternelle', mais n'obtiendra que 1,54 % des voix. Lors de l'élection présidentielle de 2007, le PRG ne présentera aucun candidat, préférant une alliance avec le Parti socialiste.

Christiane Taubira soutient donc la candidature de Ségolène Royal en tant que 'déléguée à l'expression républicaine'. Réélue députée de Guyane en 2007, elle participe aux élections régionales en 2010, mais échoue face à Rodolphe Alexandre. La même année, elle choisit de soutenir Arnaud Montebourg, candidat aux primaires socialistes pour l'élection présidentielle de 2012. Christiane Taubira est connue pour ses prises de position pour la reconnaissance par les instances européennes de la traite négrière et de l'esclavage comme crime contre l'humanité, mais aussi pour son opposition au projet de loi relatif au port de signes religieux dans les écoles publiques, préférant une réponse pédagogique plutôt que législative.

En 2012, elle devient ministre de la Justice et Garde des sceaux. Elle est notamment à l'origine de la loi sur le mariage pour tous adoptée en 2013. Début 2016, elle claque la porte de son ministère, lançant sa place à Jean-Jacques Urvoas. Christiane Taubira expliquera sa démission par son désaccord avec le gouvernement au sujet de la déchéance de nationalité.