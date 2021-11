Débat LR sur France 2 : Jeanne d'Arc, Zemmour, Covid... Tous les temps forts

DEBAT LR. Denier débat entre les candidats LR ce mardi soir, organisé par France 2. Suivez la prestation des prétendants à l'Elysée, avant le vote de militants, qui s'ouvre demain, destiné à les départager.

En direct

Recevoir nos alertes live !

21:55 - Les candidats LR interrogés désormais sur le pouvoir d'achat Les candidats LR s'expriment désormais sur les mesures à prendre pour augmenter le pouvoir d'achat et pour baisser les impôts. "Je fais faire 77 milliards d’euros d’économies car il n’y a pas de pouvoir d’achat sans baisse de la dépense. Il faudra faire toutes les réformes que Les Républicains n’avons pas pu faire en 2017 : la réforme des retraites et la débureaucratisation", commence Valérie Pécresse. Pour Michel Barnier, "Augmenter le pouvoir d'achat dont nous parlons, c'est d'abord mettre en capacité les entreprises et faire un effort sur les charges patronales de 1,5 à à 2,5 Smic et supprimer toutes les charges sur les emplois des jeunes sur trois ans".

21:48 - Les candidats évoquent les contours de réformes institutionnelles Éric Ciotti promet "une réforme profonde qui renforcerait la représentation seulement des électeurs français". "Aujourd'hui, dans la représentation, il y a la population d'origine étrangère donc aujourd'hui dans un département comme la Seine-Saint-Denis, 30% de la population est d''origine étrangère et donc il y a plus de députés", regrette-t-il. Michel Barnier indique lui qu'il reviendrait sur le non-cumul des mandats des parlementaires. Valérie Pécresse considère qu'une réforme pour réduire le nombre d'élus ou de ministres est "démagogique". "Les ministres doivent être professionnels, et je suis prête à en changer tous les ans s'ils ne sont pas professionnels". Philippe Juvin veut "supprimer le conseil économique et social et environnemental, qui est une chambre de rentiers, une bonne économie pour la France". Xavier Bertrand indique vouloir "mettre en place un conseiller territorial qui regroupe à la fois les conseillers départementaux et régionaux. Il y aura donc 2000 conseillers en moins", indique-t-il.

21:36 - Les candidats ne sont pas d'accord sur le nombre de mandats présidentiels Xavier Bertrand est le seul candidat à s'engager à ne faire qu'un seul mandat s'il est élu président de la République. Tous les autres considèrent qu'un président a besoin de temps pour "transformer le pays".

21:34 - Eric Ciotti veut plus de privé dans le système de soin Le député des Alpes-Maritimes considère que la France ne fait pas assez confiance à "la médecine libérale et à l’hôpital privé". Selon lui, celui-ci est "beaucoup mieux géré et a été laissé de côté pendant la crise sanitaire".

21:30 - "Il faut donner davantage de responsabilités aux infirmiers", dit Valérie Pécresse "Il faut donner davantage de responsabilités aux infirmiers, aux sages-femmes aussi pour le soin des femmes mais tout cela doit se faire avec une revalorisation des primes pour le déplacement à domicile. Aujourd'hui c'est 300 km maximum donc ils payent parfois de leur poche", regrette Valérie Pécresse. .@vpecresse sur les mesures à prendre pour l'hôpital public : "On ne fera pas l'économie des états généraux de la santé si nous arrivons au pouvoir." #congresLR #Elysee2022 pic.twitter.com/j8ItQ1NlHu — France Inter (@franceinter) November 30, 2021

21:29 - Xavier Bertrand : "C'est l'ensemble du système de santé qu'il faut améliorer" "Le Ségur de la santé n'a pas apporté les réponses pour l'avenir, poursuit-il. Il faut recruter davantage de soignants. Si vous voulez que l'hôpital aille mieux c'est l'ensemble du système de santé qu'il faut améliorer. L'urgence c'est de donner davantage de temps médical. Les libéraux passent 50% de leur temps pour soigner et 50% c'est de la paperasse. Dès le mois de mai, je lancerai un nouvelle organisation de notre système pour qu'ils puissent se concentrer sur le soin", indique Xavier Bertrand.

21:26 - Michel Barnier cible un excès de centralisation dans la gestion de la crise sanitaire "Ils faut faire confiance aux Français", a jugé Michel Barbier, dans un argumentaire fustigeant la manière dont Emmanuel Macron et son gouvernement ont géré cette crise. .@MichelBarnier : “Il faut faire confiance aux communes, aux départements, aux régions : tout au long de cette crise c’est elles qui ont pris les initiatives, plus de masques, plus de centres de vaccination. Il faut faire confiance aux Français.” #congresLR #Élysée2022 pic.twitter.com/83HSa2YalX — France Inter (@franceinter) November 30, 2021

21:22 - Le Covid, premier sujet du débat LR Sur la crise sanitaire, les candidats sont interrogés sur les mesures prises par le gouvernement actuel, tous estiment qu'Emmanuel Macron ne peut se vanter des résultats actuels. Philippe Juvin, médecin, a sans doute sur le sujet le propos le plus étayé. "Je ne vois pas très bien comment on rend une vaccination obligatoire chez les adultes. Mais ce qui est certain, c’est qu’il faut accélérer la 3e dose sur le plan logistique. Depuis mars 2020, le virus est toujours plus rapide que nous", a-t-il déclaré. "Seuls 0.9% des prélèvements sont séquencés contre 10% au Royaume-Uni. Nous sommes comme des somnambules, nous sommes dans l’impréparation la plus totale". Eric Ciotti est plus critique : "Aujourd'hui on n'a pas suffisamment su anticiper. La troisième dose, on savait qu'elle devait arriver. On réagit lorsque le pic est là". Valérie Pécresse ajoute : "Aujourd'hui c'est aux autorités sanitaires de nous dire quelle est la solution et si l'hôpital est capable d'absorber la nouvelle vague. La vraie question c'est la vaccination et dans ma région on me dit que les doses ne sont pas là. Et la logique aujourd'hui c'est aussi “l'aller vers”, dans les villages ruraux, dans les quartiers populaires". "Monsieur Macron a géré cette affaire avec ses ministres successifs de la santé de manière totalement verticale, parfois arrogante, solitaire", a déclaré Michel Barnier. .@philippejuvin : “Je ne vois pas très bien comment on rend une vaccination obligatoire chez les adultes. Mais ce qui est certain, c’est qu’il faut accélérer la 3e dose sur le plan logistique. Depuis mars 2020, le virus est toujours plus rapide que nous.” #congresLR #Élysée2022 pic.twitter.com/11uncCHdWn — France Inter (@franceinter) November 30, 2021

21:13 - Valérie Pécresse se permet un parallèle avec Jeanne d'Arc C'est sans doute Valérie Pécresse qui s'est offert la séquence la plus forte lorsque France 2 a demandé de parler en une image de la "France qu'il veulent défendre". La présidente de l'Ile-de-France a choisi l'image de Jeanne d'Arc. "Jeanne d’Arc représente pour moi l'image de la France debout, celle qui résiste à l’envahisseur", a-t-elle déclaré. Jeanne d’Arc représente pour moi l'image de la France debout, celle qui résiste à l’envahisseur. Je suis une femme de paix mais je saurai être une cheffe de guerre à chaque fois que la France sera menacée. Nous ne sommes condamnés ni au déclin ni au désordre. #Elysee2022 pic.twitter.com/UQoTVmJIz7 — Valérie Pécresse (@vpecresse) November 30, 2021

21:09 - Les candidats taclent tous Eric Zemmour, sauf Eric Ciotti Interrogés sur la candidature d'Eric Zemmour, tous les candidats ont voulu marqué la différence de leur parti avec le candidat d'extrême droite. "La France que j’aime, c’est celle de Joséphine Baker. C’est une France qui se bat, et où je ne laisserai personne être jugé sur sa couleur de peau ou sa religion. Eric Zemmour ce n’est pas ma droite, et il n’a pas la stature pour rassembler les Français", a indiqué Xavier Bertrand ; "Il ne faut pas seulement avoir le courage de dire, il faut avoir le courage de faire. Il ne faut pas perdre son sang-froid. C'est un homme de provocation, moi je suis une femme de solution et j'ai un projet pour la France", a indiqué Valérie Pécresse ; "Qu'il y ait des problèmes à l'école ou des problèmes d'insécurité, oui, mais quelles sont ses solutions ?", s'est demandé Phlippe Juvin. "Pour moi le plus important aujourd'hui c'était l'accueil de Joséphine Baker au Panthéon, incontestablement. C'est le message d'une France universelle, d'une France résistante. Il n'y a que 6 femmes. Sans doute faudra-t-il y accueillir d'autres femmes", a commenté Michel Barnier. Eric Ciotti, lui, s'est montré plus nuancé : "Je partage le constat de déclin décrit dans ce clip, la France est en train de sombrer et notre devoir est de la redresser. C'est ce que je veux porter en rassemblant tous les électeurs de droite qui nous ont quittés".

20:50 - Xavier Bertrand certain que ce débat sur France 2 est capital La confrontation de ce soir, à quelques heures de l'ouverture du scrutin de la primaire LR, revêt une importance décisive pour les candidats engagés. Son équipe de campagne veut croire qu'en politique, un événement même minime en chasse un autre. Le candidat qui marquera des points ce soir pourrait faire oublier les précédentes bévues. "Le dernier débat est fondamental, c’est le seul dont les gens se souviendront au moment de voter", estime d'ailleurs un conseiller de Xavier Bertrand au Monde. Un proche du président de la région Hauts-de-France ajoute qu'il sera ce soir, lors du débat, plus décontracté et plus naturel que lors des précédentes joutes oratoires : "Les éléments de langage, c’est fini. Il faut lui laisser ses tournures, son caractère, c’est ce que les gens perçoivent, c’est ce qui le rend rassurant", insiste-t-il.

20:40 - Le débat LR est diffusé sur France 2 et sur France Inter Pour suivre ce débat entre les candidats LR, il est possible de rester sur ce fil d'actualité bien sûr ou d'allumer sa télévision. Mais sachez également que la radio du service public France Inter le diffuse dans son intégralité. Il est probable que ce soir, la radio fasse venir à elle des auditeurs qui n'ont pas vraiment l'habitude de l'écouter, France Inter étant considéré par beaucoup comme un média plutôt hostile à la droite.

20:10 - La primaire LR, premier grand moment de la présidentielle ? Pour le moment, l'attention des Français pour la campagne présidentielle est assez limitée, mais les débats LR constituent en soi un événement, puisqu'ils doivent orienter les adhérents LR à voter pour leur candidat. Mais Les Républicains ne peut pas se targuer d'être le parti qui lance cette campagne : les écologistes ont déjà organisé une primaire avec un nombre de votants somme toute assez similaire. Et il faut bien admettre que le fait majeur de ce début de campagne est l'irruption d'Eric Zemmour, qui est venu bousculer le jeu politique. Mais pour le candidat LR désigné, c'est une nouvelle séquence de campagne qui s'ouvre, avec à la clé une potentielle nouvelle dynamique.

19:52 - Un mot attendu sur Josephine Baker ce soir Il est presque assuré que les journalistes qui interrogent les candidats LR ce soir (Léa Salamé et Laurent Guimié) aborderont la panthéonification de Joséphine Baker. Ce fait d'actualité revête une dimension politique majeure : l'ancienne résistante, première femme noire à entrer au Panthéon, a été présentée dans la journée par le chef de l'Etat comme une figure historique d'une France qui accueille tous ceux qui défendent les valeurs de la République. Nul doute que les candidats LR prendront le temps de présenter leur analyse, d'aucune pourraient arguer du fait que c'est le modèle d'assimilation qui s'illustre en la matière. Mais Josephine Baker aurait-elle tant donné à la France si elle n'avait pas été naturalisé du fait de son mariage ? La plupart des candidats LR, qui souhaitent durcir les conditions d'accès à la naturalisation, pourraient être mis en difficulté sur cette séquence.