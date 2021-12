Valérie Pécresse : à la primaire LR, un résultat qui bouscule Bertrand ?

Valérie Pécresse, une "cheffe de guerre" bientôt cheffe de file ?

Chronique de campagne du 2 décembre. 10h15. Et si elle devenait la première femme à représenter la droite à une élection présidentielle ? Veste rouge sur les épaules à chaque débat, Valérie Pécresse a cherché à se démarquer de ses concurrents masculins dans la course à l'investiture LR. Affichant une candidature sérieuse et une image de bosseuse, la présidente de la région Île-de-France veut mettre en place un "choc d'autorité" si elle parvient à la fonction suprême, tout en récompensant davantage le travail avec une hausse des salaires de 10% nets et en taillant dans les effectifs des fonctionnaires. Pas le genre à pousser des grands coups de gueule, l'ancienne ministre n'a pas véritablement percé. "C’est la seule qui a un projet abouti. Mais elle a un inconvénient : elle n’aime pas faire le buzz", tance un proche à 20 Minutes.

Une image de première de la classe qui a peut-être freiné son ascension auprès des adhérents. "Ce qui l’a pénalisée, c’est que, pendant longtemps, on n’a pas parlé de fond, mais de tambouilles internes autour de la primaire et de Zemmour. Comme elle a basé sa candidature sur son projet, il était difficile d’émerger. Mais depuis les débats, on sort de l’étau Bertrand-Barnier, les gens se rendent compte qu’elle est la plus compétente", juge Valentin Vella, l’un des responsables des "Jeunes avec Valérie". D'autant qu'en ne recueillant que 10% des intentions de vote au premier tour de la présidentielle, elle réaliserait un score en-deçà de Xavier Bertrand. "Je suis une femme de paix mais je saurais être une cheffe de guerre", a-t-elle lâché. Remportera-t-elle la bataille du 1er tour du congrès ?