Valérie Pécresse : investie ce samedi ? Le résultat de la primaire LR reste incertain

PECRESSE. Deuxième à l'issue du premier tour de la primaire LR, Valérie Pécresse apparaît toutefois comme la favorite pour le second tour face à Eric Ciotti, forte de nombreux soutiens. Pourtant, le scrutin n'est pas joué d'avance. Le résultat sera connu samedi 4 décembre 2021.

Valérie Pécresse, favorite après les ralliements ? Chronique de campagne du 3 décembre. 16h33. Elle dit être en "capacité de rassembler toutes les sensibilités de la droite". Mais ce sont surtout les soutiens de poids qu'elle a rassemblé depuis l'annonce des résultats du premier tour de la primaire LR. Les appels à voter Valérie Pécresse se sont vite accumulés après l'officialisation du match final. Michel Barnier, Xavier Bertrand et Philippe Juvin s'y sont ralliés, tout comme le patron des députés Damien Abad ou encore le président du Sénat Gérard Larcher. Les reports de voix devraient donc logement placer la présidente de la région Île-de-France sur la ligne de départ de la course à l'Elysée. "Je ne vois pas comment elle ne gagnerait pas, les gens vont vouloir voter utile", commente l'un de ses soutiens. La probabilité d'une victoire de Valérie Pécresse est particulièrement élevée. Reste à connaître l'écart qui séparera les deux prétendants à l'investiture : parfois qualifiée de "Macron-compatible", elle pourrait pâtir d'une ligne trop modérée en comparaison avec son adversaire et le tour de vis régalien qu'il souhaite mettre en place avec son programme très droitier.

A l’occasion de plusieurs meetings et réunions avec son parti politique Soyons Libres, Valérie Pécresse laisse entendre son souhait d’occuper la plus haute fonction de l’Elysée. Le 21 juillet 2021, Valérie Pécresse déclare sa volonté de participer aux élections présidentielles de 2022. Selon ses propres paroles, elle veut "remettre le pays en ordre" et "restaurer la fierté française" à travers une réforme du système politique. Valérie Pécresse est notamment soutenue par Manuel Valls et Nicolas Dupont-Aignan.

Valérie Pécresse n’a pas encore dévoilé son programme dans les détails. Toutefois, son poste de présidente du conseil régional d’Île-de-France met en avant de grands axes à exploiter. Cela vaut pour l’investissement massif de fonds publics dans le secteur de la santé, ainsi que dans la formation et l’insertion des jeunes. Elle envisage aussi des réformes sur la justice, une gestion économique responsable, ainsi qu’une transition écologique progressive à la ville comme à la campagne.

Valérie Pécresse participe à la primaire de la droite. La candidate de Soyons Libres est disposée à participer à cet évènement, réalisant par la même occasion une réconciliation avec son ancien parti politique. Ce choix vient contraster avec la décision de Xavier Bertrand de ne pas y prendre part. Tout comme Valérie Pécresse, le président du conseil régional des Hauts-de-France se porte également candidat aux élections présidentielles de 2022.

Lors des derniers sondages réalisés pour la période septembre/octobre 2021, les intentions de vote pour Valérie Pécresse demeurent stables. Selon les différentes sources (IFOP, Elabe, Harris-Interactive), elles oscillent entre 8 et 11 % à l’issue du premier tour des élections présidentielles de 2022. A titre de comparaison, la candidate se situe légèrement en deçà de Xavier Bertrand (environ 13 à 15 %), mais au-dessus des résultats de Michel Barnier (5 à 9 %).

La carrière politique de Valérie Pécresse a connu un tournant le 18 décembre 2015 lorsqu’elle est élue présidente du conseil régional d’Île-de-France. Elle succède ainsi à Jean-Paul Huchon et voit sa notoriété croître. En 2018, elle devient également présidente du Grand Paris Aménagement. Parmi les projets notables qu’elle a soutenus, on peut évoquer l’aménagement francilien du RER vélo en 2020. Le 2 juillet 2021, elle décroche un nouveau mandat pour les mêmes fonctions.

Valérie Pécresse est née le 14 juillet 1967, à Neuilly-sur-Seine. Dès le début de sa carrière, elle enchaîne les postes à responsabilité. Conseillère de Jacques Chirac, maître des requêtes du Conseil d’Etat… Suite à sa victoire aux élections législatives de 2002, elle est également députée. Avant de devenir présidente du conseil régional d’Île-de-France, elle occupe le poste de ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle fonde son propre parti, Soyons Libres, en 2017.