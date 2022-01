Valérie Pécresse : les arguments de son programme, ses résultats dans les sondages

Avec Valérie Pécresse, Les Républicains espèrent reprendre des couleurs à la faveur d'un congrès qui s'est déroulé sans accroc entre les candidats et tourner la page de cinq ans de déclin depuis la défaite de François Fillon en 2017 pour ne pas manquer le rendez-vous national et être, une nouvelle fois, défait au scrutin élyséen pour la troisième fois de suite, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du parti.

Investie début décembre par le parti de droite, la présidente de la région Île-de-France est la première femme de l'histoire à représenter LR au scrutin national. La "dame de faire", comme elle aime le répéter, veut s'afficher en principale opposante à Emmanuel Macron, en dépit des critiques à son égard sur son positionnement "Macron-compatible" aux yeux de certains. Libérale économiquement, elle se veut ferme sur les questions régaliennes et devra composer tout au long de la campagne avec un Eric Ciotti arrivé deuxième de la primaire, porté par des propositions très droitières sur la sécurité et l'immigration qu'il entend bien faire intégrer dans le programme de la candidate.

Valérie Pécresse veut "supprimer les droits de succession pour 95 % des Français"

Chronique de campagne du 24 janvier. 11h51. Les annonces de la candidate de la droit ont eu un effet coup de poing. Valérie Pécresse s'appuie sur des propositions de taille pendant sa campagne et s'attaque aux droits de succession. "Je fais partie de ceux qui voient la succession comme le fruit du travail d’une vie déjà surtaxée tout au long des âges. Notre pays, qui fait partie des pays dont la fiscalité reste la plus lourde, a besoin d’un choc des transmissions", défend-elle dans un entretien accordé au Figaro. Ce choc tient en deux mesures phares, la première consiste à faciliter la donation entre vivants : "Chaque parent pourra donner 100.000 euros de manière totalement défiscalisée, tous les six ans et non plus tous les quinze ans". La candidate souhaite aussi élargir le champ d'action de la mesure en l'étendant aux petits-enfants pour permettre le "saut générationnel" et dans une moindre mesure aux neveux, nièces et aux fratries. Pour ces liens de parenté, la donation pourra s'élever à 50 000€. La candidate estime que l'argent accumulé pendant toute une vie doit servir à la réalisation des projets des générations futures.

C'est surtout la deuxième annonce qui a secoué la campagne présidentielle. La candidate compte "supprimer les droits de succession pour 95 % des Français" et permettre aux enfants de pouvoir hériter de 200 000€ de manière défiscalisé, soit deux fois plus qu'aujourd'hui. Cette mesure portera uniquement sur les héritages en lignes directes puisque pour les lignes indirectes l'abattement sera réduit à 100 000€. En marge de ces deux propositions, Valérie Pécresse a promis de ne pas toucher au régime fiscal de l’assurance-vie et a fait part de sa volonté de faire naître "une France de propriétaires" notamment en généralisant "le prêt à taux zéro pour les primo-accédants sur tout le territoire français".