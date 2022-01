Valérie Pécresse : programme, sondages... Où en est sa campagne ?

La "troisième voix" alliant France et Union européenne de Valérie Pécresse

Chronique de campagne du 20 janvier. 9h51. Les campagnes présidentielles vivent une semaine européenne. Ce jeudi 20 janvier, au lendemain du discours d'Emmanuel Macron devant le Parlement européen, c'est au tour de Valérie Pécresse de présenter sa vision de l'Union européenne. Au micro de France Inter la candidate a d'abord pris le temps de scruter le discours du président de la République pour mieux l'attaquer, l'accusant de ne pas "être à la hauteur des enjeux". "Il n'y avait rien sur la politique énergétique européenne ni le contrôle des frontières. [...] Emmanuel Macron fait en Europe la même chose que ce qu'il fait en France, des déclarations tonitruantes qui crispent, qui divisent et qui fait que cela bloque l'avancée d'une défense européenne", critique-t-elle. Sur les quatre objectifs énoncés par le président de l'Union européenne, à savoir la régulation des GAFAM, la taxe carbone, le contrôle des frontières et la réforme de Schengen, Valérie Pécresse regrette l'annonce de "pétitions de principe" et l'absence de concret : "L'Europe attend des actes".

La politique européenne d'Emmanuel Macron n'est pas donc pas satisfaisante aux yeux de Valérie Pécresse mais qu'elle est la vision de la candidate de la droite sur l'Union européenne ? Léa Salamé a pointé un point commun entre le projet de Valérie Pécresse et celui de Marine Le Pen : la défense de la souveraineté juridique de la France. Une affirmation dont la candidate se défend avant de repréciser ses ambitions. En utilisant la polémique et la métaphore des drapeaux, Valérie Pécresse décrit Emmanuel Macron comme fédéraliste derrière le drapeau européen et Marine Le Pen comme nationaliste défendant le seul drapeau français quand elle veut adopter une "troisième voix" unissant France et Union européenne. "Dans cette troisième voix il y a une hiérarchie des normes. Je considère qu'il y a la jurisprudence européenne et l'Etat de droit mais il y a aussi l'identité constitutionnelle des peuples. Dans l'Etat de droit, l'identité constitutionnelle des peuples est importante et elle peut être opposée à une jurisprudence européenne", estime la candidate LR. Mise face à la situation de la Pologne sanctionnée par la Commission européenne pour le non-respect du droit européen, Valérie Pécresse trouve encore à répondre : "Il y a la question juridique "est-ce qu'on peut opposer son identité constitutionnelle à la jurisprudence européenne ?" et il y a la question politique "est-ce que l'identité constitutionnelle des Etats membres est contraire ou non aux valeurs de l'Europe ?" Je crois la Pologne contrevient au principe fondamentaux de l'UE, je considère que la France n'y contrevient pas.