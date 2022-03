Valérie Pécresse : résultat des sondages, programme... Une campagne qui ne décolle pas

PECRESSE. Tombée à seulement 10% des intentions de vote, Valérie Pécresse ne parvient pas à faire décoller sa campagne. En cinquième position dans les sondages, difficile de l'imaginer au second tour de la présidentielle.

Dernières actualités

Le silence de Nicolas Sarkozy évite "un coup de massue" pour la candidate Pécresse Chronique de campagne du 24 mars. 14h19. Chaque semaine, les rumeurs vont bon train quant à un possible ralliement de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron. Finalement l’ancien président de la République ne devrait pas apporter son soutien au président sortant, en tout cas pas avant le premier tour de la présidentielle. Un parlementaire Les Républicains se réjouit de cette position : "En fait, on préfère que Nicolas ne dise rien, parce que s'il venait à soutenir Emmanuel Macron, ça serait un coup de massue qui ferait très mal à Valérie Pécresse mais aussi et surtout à notre famille politique qui n'a vraiment pas besoin de ça en ce moment", rapporte Franceinfo. Car, s’il ne soutient pas le chef de l’État, ce ne sera pas pour adouber la candidate des Républicains. En effet, Nicolas Sarkozy semble s’éloigner de son ancienne ministre de l’Enseignement supérieur. Les raisons ? Elles seraient multiples selon plusieurs acteurs de la campagne. En premier lieu, il ne souhaiterait pas être associé à une campagne qui ne décolle pas : "Il est persuadé qu'elle ne sera pas la prochaine présidente de la République, donc il se garde bien de tout commentaire", estime ainsi un élu Les Républicains (LR) auprès de Franceinfo. En outre, l’ancien président de la République ne pardonnerait pas à la présidente de la région Île-de-France d’avoir soutenu François Fillon à la primaire LR de 2017 et souhaiterait donc "faire payer à Valérie Pécresse son manque de loyauté envers celui à qui elle doit toute sa carrière politique, comme d'ailleurs Xavier Bertrand et la plupart des dirigeants LR qui ont tous été ses ministres" affirme un proche de la candidate de la droite. Du côté de la majorité, on se satisfait amplement du silence de Nicolas Sarkozy : "On a beaucoup travaillé pour que Nicolas Sarkozy ne dise rien et le fait qu'il ne dise rien est déjà une victoire pour nous. Et puis vous savez, le président a une relation très directe avec Nicolas Sarkozy", explique ainsi un conseiller ministériel à Franceinfo. Pronostiquez le résultat de la présidentielle ! 100 lots à gagner Quel sera le score de chaque candidat dans votre ville ? Faites votre pronostic et participez à notre grand jeu pour tenter de gagner de nombreux lots ! Dernier sondage : Valérie Pécresse à 10% Si vous ne voyez pas l'image, cliquez ici Chronique de campagne du 23 mars. 16h45. Dans le dernier sondage sur les intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle, réalisé par Harris Interactive et publié mercredi 23 mars, Valérie Pécresse est créditée 10% des voix, soit en cinquième place, derrière Éric Zemmour. Investie début décembre par le parti de droite, la présidente de la région Île-de-France est la première femme de l'histoire à représenter LR au scrutin national. La "dame de faire", comme elle aime le répéter, veut s'afficher en principale opposante à Emmanuel Macron, en dépit des critiques à son égard sur son positionnement "Macron-compatible" aux yeux de certains. Libérale économiquement, elle se veut ferme sur les questions régaliennes et devra composer tout au long de la campagne avec un Éric Ciotti arrivé deuxième de la primaire, porté par des propositions très droitières sur la sécurité et l'immigration qu'il entend bien faire intégrer dans le programme de la candidate. Avec Valérie Pécresse, Les Républicains espèrent reprendre des couleurs à la faveur d'un congrès qui s'est déroulé sans accroc entre les candidats et tourner la page de cinq ans de déclin depuis la défaite de François Fillon en 2017 pour ne pas manquer le rendez-vous national et être, une nouvelle fois, défait au scrutin élyséen pour la troisième fois de suite, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du parti. Valérie Pécresse muscle sa campagne avec un agenda médiatique chargé Chronique de campagne du 21 mars. 12h58. Avec trois gros meetings prévus avant le premier tour et un passage sur la chaîne CNews ce lundi 21 mars dans une émission dans la soirée, la candidate LR poursuit sa campagne avec détermination, et ce malgré une candidature vacillante dans les sondages, puisqu’elle n’est désormais créditée que d'autour de 13% des intentions de vote, au coude-à-coude avec Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Les places pour le duel du second tour semblent pour le moment réservées à Emmanuel Macron (avec 29 à 30% des intentions de vote) et à Marine Le Pen qui, avec environ 17% des sondages, a largement doublé la candidate LR ce mois-ci. Les jours à venir seront donc décisifs pour la candidate qui compte multiplier les apparitions, notamment lors d’un meeting à Bordeaux ce vendredi 25 mars. Son dernier meeting est prévu le 7 avril à Lyon, aux côtés de Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Quant aux débats, si elle ne pourra pas en faire avec ses plus gros adversaires, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ayant décliné sa proposition, elle en aura un sur C8 dans l’émission de Cyril Hanouna le mercredi 23 mars avec Jordan Bardella, membre du RN, Marion Maréchal, soutien d’Eric Zemmour, et Adrien Quantennens, membre de LFI. Elle participera également à la soirée de l’hebdomadaire "Valeurs actuelles" le 22 mars, avant de se rendre à l’émission "Elysée 2022" sur France 2 ce jeudi 24 mars. Ces énièmes chances de rallier de nouveaux électeurs sont décisives pour la candidate du parti LR dont les membres restent combattifs, à l’instar de la députée LR Annie Genevard qui a confié Le Monde : "Tout le monde fait campagne comme des fous, on s’interdit les états d’âme". Si elle mène une campagne active, les apparitions publiques pourraient ne pas suffire à compenser la baisse de popularité de la candidate LR dont les chances d'accéder au second tour s'amenuisent chaque jour. Valérie Pécresse estime qu'il y a "beaucoup de contrefaçons" dans le programme d'Emmanuel Macron Chronique de campagne du 18 mars. 17h30. "Emmanuel Macron reste dans le déni sur l’autorité, le pouvoir d’achat et la dette. Sur le reste : beaucoup de contrefaçons ! Mais qui peut croire que Macron candidat aura le courage de faire le contraire de Macron Président ? Son bilan, c'est son boulet." C’est dans un tweet que Valérie Pécresse a dénoncé la présentation du programme d’Emmanuel Macron ce jeudi 17 mars. Les soutiens de la candidate des Républicains à la présidentielle estiment que le président sortant a "pillé" le programme de leur championne. Mais qu’en est-il réellement ? Plusieurs exemples viennent attester, sinon d’un plagiat, d’une inspiration. En matière de santé, Valérie Pécresse propose également de créer une quatrième année d’internat pour les futurs médecins généralistes afin de lutter contre la désertification médicale. A ce titre, Florence Portelli, porte-parole de la candidate LR, a tweeté : "Annonces d’E.Macron: envoyer des étudiants en 4e année de médecine en zone rurale pour lutter contre la désertification médicale. Quitte à faire du plagiat de @vpecresse il pourrait le faire correctement ! La désertification médicale touche aussi les zones urbaines! #contrefaçon". Même constat pour ce qui est de la sécurité, tout comme le président de la République, Valérie Pécresse entend "éradiquer les quartiers gangrenés par la délinquance grâce à des brigades 'coup de poing" associant la police, la justice et le fisc pour reconquérir les territoires abandonnés aux réseaux mafieux". Interrogé sur le sujet des accusations de plagiat lors de sa conférence de presse donnée jeudi 17 mars, Emmanuel Macron a semblé les balayer du revers de la main : "Je m'en fiche, royalement, totalement, présidentielle ou non. Ce qui compte, c'est ce qui fonctionne pour le pays, le rend plus fort, ce qui permet aux Françaises et aux Français de vivre mieux. Si à ce point, ils ne savent pas se différencier du projet que je porte, que sont-ils allés faire dans cette galère ?"

Valérie Pécresse a annoncé sa candidature en juillet 2021 dans un entretien accordé au Figaro. "Je suis candidate à la présidence de la République pour restaurer la fierté française", a-t-elle expliqué en précisant se présenter aux élections en candidate et en "femme libre". Un clin d'oeil au parti Soyons Libres qu'elle a fondé en 2017 après avoir tourné la page des Républicains. Pourtant la première étape de sa campagne a été la primaire de la droite organisée par Les Républicains et dont elle est sortie victorieuse.

Valérie Pécresse est sortie victorieuse de la primaire de la droite après avoir disputé le second tour contre le député des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti. En acceptant de participer à cet évènement la candidate de Soyons Libres a permis une réconciliation avec son ancien parti politique.

Valérie Pécresse veut, selon ses propres propos, "remettre le pays en ordre" et "restaurer la fierté française" à travers une réforme du système politique. La candidate a rendu public son projet présidentiel sur son site de campagne et elle défend ses propositions fortes auprès des Français lors de ses déplacements. Son poste de présidente du conseil régional d’Île-de-France met en avant de grands axes à exploiter, cela vaut pour l’investissement massif de fonds publics dans le secteur de la santé, ainsi que dans la formation et l’insertion des jeunes.

La promesse d' augmenter les salaires les plus modestes de 10% est une mesure forte de Valérie Pécresse, mais elle a suscité une vive réactions des patronats. Résultats, la candidate, sans faire demi-tour, propose une nouvelle version de la mesure. Désormais, elle envisage de baisser de 2,4% les cotisations salariales vieillesses pour augmenter les salaires d'autant, l'objectif des 10% serait donc atteint en cinq ans. La mesure serait financée à 100% par l'Etat, de quoi satisfaire les entreprises.

est une mesure forte de Valérie Pécresse, mais elle a suscité une vive réactions des patronats. Résultats, la candidate, sans faire demi-tour, propose une nouvelle version de la mesure. Désormais, elle envisage de baisser de 2,4% les cotisations salariales vieillesses pour augmenter les salaires d'autant, l'objectif des 10% serait donc atteint en cinq ans. La mesure serait financée à 100% par l'Etat, de quoi satisfaire les entreprises. Sur l' immigration , un thème fort de la campagne de la candidate de droite, elle affirme vouloir dire "stop" et réguler fortement les flux migratoires grâce à un projet de loi constitutionnelle déjà rédigé. Ce projet compte la mise en place de "quotas d'accueil par métier et par pays" votés chaque année ou encore la "suspension de la délivrance de nouveaux visas d'entrée aux ressortissants de pays [...] qui refusent le retour de leurs ressortissants clandestins". En même temps la candidate assure "renforcer l'intégration". Claire sur sa vision de l'immigration, Valérie Pécresse a fait naître le flou en indiquant lors de son meeting du 13 février au Zénith de Paris qu'"il n'y a pas de fatalité, ni au grand remplacement, ni au grand déclassement", reprenant les théories complotistes portées par Eric Zemmour. La candidate a essayé de repréciser son propos lundi 14 février sur RTL et a expliqué "ne pas se résigner" à ces théories soutenant "qu'une autre voie est possible".

Pour le pouvoir d'achat , la candidate a indiqué qu'elle "défiscaliserait complètement toutes les heures supplémentaires sans restriction ni plafond et permettrait également de convertir les RTT en salaire, sans limite ni charges patronales." De manière générale sur les sujets économiques et le travail, Valérie Pécresse prône une économie libérale et surtout libérée de la bureaucratie.

Quant à la transition écologique , la candidate souhaite atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et mise sur les énergies non-carbonées dont le nucléaire avec le relancement des centrales existantes et le lancement de 6 EPR. Les énergies renouvelables sont aussi inclues dans le projet notamment l'hydrogène vert.

, la candidate souhaite atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et mise sur les énergies non-carbonées dont le nucléaire avec le relancement des centrales existantes et le lancement de 6 EPR. Les énergies renouvelables sont aussi inclues dans le projet notamment l'hydrogène vert. En matière de santé , elle met l'accent sur la lutte contre la désertification médicale et la volonté de "donner un nouveau souffle à l'hôpital" avec le recrutement de 25 000 soignants en 5 ans dans l'hôpital public ou encore la revalorisation des carrières du monde médical.

, elle met l'accent sur la lutte contre la désertification médicale et la volonté de "donner un nouveau souffle à l'hôpital" avec le recrutement de 25 000 soignants en 5 ans dans l'hôpital public ou encore la revalorisation des carrières du monde médical. La candidate a affirmé que la lutte contre les violences faites aux femmes était un combat personnel qu'elle plaçait au premier plan. "La lois du silence, c'est fini", avait-elle même lancé le 18 janvier en introduction de l'émission La France dans les yeux face à Jean-Jacques Bourdin.

Il s'agissait du premier grand meeting de la candidate. Valérie Pécresse s'est exprimée le 13 février devant plus de 7500 personnes au Zénith de Paris. Elle y a exposé les grandes lignes de programme sans présenter de nouvelles mesures elle a réaffirmé ses positions sur le pouvoir d'achat, le travail, les retraites, la politique européenne et internationale, la sécurité et l'immigration, entre autres, pour créer "une nouvelle France que nous devons reconstruire ensemble". La candidate a une nouvelle fois défendu le "travailler plus pour gagner plus" promettant aux salariés qui touchent 1400€ mensuels qu'il gagneront 500€ de salaire en plus par an et reprécisant sa mesure sur le rachat des RTT. Pour les retraites, elle a assuré mener la réforme pour une "retraite digne" grâce à laquelle "plus aucun travailleur qui a travaillé toute sa vie ne touchera une retraite inférieure au Smic". Sur l'immigration, elle a rappelé la mesure des "quotas" d'immigrés et le renvoi des clandestins mais a ajouté : "S’il faut bâtir des murs comme le font certains États, je les soutiendrais". Toujours sur l'immigration, Valérie Pécresse a évoqué des zones de non-France et a dit "revendiquer l'assimilation face à une France qui se fissure". Ces propos font écho à la théorie complotiste du grand remplacement aussi mentionnée dans le discours de la candidate. Selon elle "il n'y a pas de fatalité, ni au grand remplacement, ni au grand déclassement", cette phrase a valu à la candidate LR de nombreuses critiques des politiques de gauche mais aussi de son propre camp.

Outre cette phrase malheureuse, le meeting de Valérie Pécresse n'a pas reçu le succès escompté à cause du manque d'expérience de la candidate. Les Républicains se sont montrés sévères avec la discours de leur prétendante à l'Elysée dénonçant un cadre trop scolaire, un discours qui n'a pas agité les foules et une candidate pas assez préparée à l'exercice de l'oral devant des milliers des personnes. Face aux critiques, la réponse de la candidate a été de reconnaître ses faiblesses d'oratrices mais d'insister sur un autre atout : "Si vous voulez des orateurs, il y en a plein dans la campagne. Moi je suis une faiseuse, et c'est vrai que je suis plus à l'aise dans le dialogue direct avec les Français."

Valérie Pécresse se dispute la seconde place avec la candidate du Rassemblement nationale, Marine Le Pen. Les deux prétendantes à l'Elysée sont données à égalité ou à quelques petits points d'écart par tous les sondages. L'hypothèse d'un duel de la candidate des Républicains face à Emmanuel Macron n'est donc ni exclue, ni garantie.

Des fuites et des révélations du Canard enchaîné notamment sur le patrimoine de Valérie Pécresse ont plusieurs fois remué la campagne présidentielle. Issue d'un milieu plutôt aisé et mariée à l'ancien numéro deux d'Alstom et désormais de General Electric, Jérôme Pécresse, la candidate s'est bâti un patrimoine conséquent mais ne s'en est jamais vanté publiquement. Avec la publication de sa déclaration de situation patrimoniale remise au Conseil constitutionnel pour valider sa candidature à l'élection présidentielle, Valérie Pécresse ne peut plus cacher sa fortune qui s'élève à 9,7 millions d'euros selon les informations renseignées et fait d'elle la prétendante à l'Elysée la plus riche. Le couple Pécresse possède trois maisons dont une dans les Yvelines à quelques pas du Château de Versailles et deux à La Baule en Loire-Atlantique pour une valeur cumulée de 4,1 millions d'euros. Non seulement des maisons, Valérie Pécresse est propriétaire de terres agricoles d'une valeur de 50 000€ en Corrèze. Il faut aussi compter 6,5 millions d'euros que le couple a placé en assurance-vie, en plan d'épargne retraite, en stock options et actions et produits d'épargne divers.

Les rémunérations que perçoit Valérie Pécresse sont aussi confortables, depuis 2017 elle touche un peu plus de 54 000 euros net par an pour son poste de présidente du Conseil régional d'Ile-de-France, en plus de quoi elle déclare 15 028 euros payés par les éditions Robert Laffont pour son travail d'auteur sur le livre "Et c'est cela qui changea tout" paru en 2019. Autrement la candidate ne précise aucune autre source de revenu pour ses activités professionnelles et autres intérêts. Si elle dispose d'un patrimoine conséquent, la candidate doit aussi rembourser des prêts dont un contracté par l'achat d'une de ses demeures, 811 049€ restent encore à rembourser.

Valérie Pécresse est née le 14 juillet 1967, à Neuilly-sur-Seine. Dès le début de sa carrière, elle enchaîne les postes à responsabilité. Conseillère de Jacques Chirac, maître des requêtes du Conseil d’Etat… Suite à sa victoire aux élections législatives de 2002, elle est également députée. La carrière politique de Valérie Pécresse a connu un tournant le 18 décembre 2015 lorsqu’elle est élue présidente du conseil régional d’Île-de-France. Elle succède ainsi à Jean-Paul Huchon et voit sa notoriété croître. En 2018, elle devient également présidente du Grand Paris Aménagement. Parmi les projets notables qu’elle a soutenus, on peut évoquer l’aménagement francilien du RER vélo en 2020. Le 2 juillet 2021, elle décroche un nouveau mandat pour les mêmes fonctions. Avant de devenir présidente du conseil régional d’Île-de-France, elle occupe le poste de ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle fonde son propre parti, Soyons Libres, en 2017.