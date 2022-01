DIRECT. Résultat de la primaire populaire : Taubira 1ere, Hidalgo 5e

PRIMAIRE POPULAIRE. Christiane Taubira est arrivée en tête de la "primaire populaire", ce dimanche 30 janvier. Une candidate de plus à gauche alors que l'ancienne garde des Sceaux appelle à l'"union" dans cette campagne présidentielle.

20:59 - "La 'gauche' libérale s’enlise un peu plus", selon Philippe Poutou [Fin du direct] Philippe Poutou, le candidat du Nouveau parti anticapitaliste (NPA) a dénoncé le résultat de la Primaire populaire et la victoire de Christiane Taubira. "Avec la primaire populaire et l’ajout de la candidature Taubira, la 'gauche' libérale s’enlise un peu plus. Le problème pour nous reste la construction nécessaire d’une 'gauche' militante radicale, anticapitaliste, pour la reconstruction du mouvement social et changer la société", a-t-il indiqué sur Twitter. 20:52 - La victoire de Taubira est un spectacle "assez pathétique", selon le directeur de campagne de Mélenchon Le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon (LFI), Manuel Bompard, s'est exprimé après la victoire de Christiane Taubira à la Primaire populaire qu'il considère être un "spectacle assez pitoyable, assez pathétique", sur BFMTV. "Christiane Taubira gagne une élection à laquelle elle était la seule candidate. Contrairement à ce qu’elle avait dit au mois de décembre, elle sera une candidate de plus à gauche", a-t-il indiqué. 20:46 - Yannick Jadot estime que Christiane Taubira est une candidature "de plus" Invité sur TF1, Yannick Jadot (EELV) a indiqué qu'il ne pensait "rien" du résultat de la Primaire populaire. "C'était une primaire populaire pour Christiane Taubira, elle en sort vainqueur. C'est une candidature de plus", a-t-il ajouté. 20:39 - Le détail du vote qui place Christiane Taubira en tête de la Primaire populaire Christiane Taubira est arrivée en tête de la Primaire populaire, ce dimanche. Voici le détail des mentions qu'elle a obtenu, selon les organisateurs. Insuffisant : 12,99 %, Passable : 7,91 %, Assez bien : 11,68 %, Bien : 18,01 %, Très bien : 49,41 % 20:31 - Pierre Larrouturou félicite Christiane Taubira après sa victoire Arrivé quatrième lors de la primaire populaire, Pierre Larrouturou a félicité Christiane Taubira, ce dimanche, après sa victoire. "Bravo Christiane Taubira pour cette belle victoire. Il nous reste quelques semaines pour rassembler et faire gagner le climat, la justice sociale et la démocratie en 2022", a-t-il indiqué. 20:09 - Sandrine Rousseau estime que "la situation à gauche se complique" Dans un tweet, Sandrine Rousseau, soutien de Yannick Jadot (EELV), a réagi à la victoire de Christiane Taubira lors de la Primaire populaire : "Donc... la situation à gauche se complique" accompagné du hashtag "#Fatigue". 19:59 - Le détail des résultats de la Primaire populaire Christiane Taubira est arrivée en tête de la Primaire populaire, ce dimanche, avec 67 % de mention majoritaire "bien". Yannick Jadot (EELV) et Jean-Luc Mélenchon (LFI) complètent le trio de tête. .@ChTaubira est arrivée en tête du vote d'investiture de la #PrimairePopulaire, qui s'est tenu du 27 janvier à 10h au dimanche 30 à 17h, en obtenant la mention majoritaire "Bien" décernée par 67% des 392 738 votants et votantes, soit 84,1% de participation. pic.twitter.com/HnJuWQ7haP — La Primaire Populaire (@PrimairePop) January 30, 2022 19:51 - Christiane Taubira tend la main aux autres candidats "Je prendrai l'initiative d'appeler les autres candidats", a indiqué Christiane Taubira qui a remporté la Primaire populaire. "Je le ferai en respect. J'appellerai Anne (Hidalgo), Yannick (Jadot), Fabien (Roussel) et Jean-Luc (Mélenchon). Chacune, chacun est légitime à sa place. Notre sort commun appelle l'union et le rassemblement. Je sais leur réticences et leur sens de l'intérêt général", a-t-elle ajouté. 19:44 - Christiane Taubira appelle à l'unité à gauche Arrivée en tête la Primaire populaire, Christiane Taubira a appelé à l'unité de la gauche, ce dimanche. "J'en appelle aux socialistes, ceux du terrain. À celles et ceux qui dirigent ce parti, à leurs élus de terrain qui font vivre les territoires. J'en appelle à celles et ceux qui savent la belle histoire du socialisme. J'en appelle à ces écologistes, qui alertent et signalent depuis des années et qui ont été moqués parfois et qui savent ce que c'est de répondre aux bouleversements du changement climatique, à l'effondrement de la biodiversité et à la justice sociale." 19:34 - Christiane Taubira souhaite une gauche "unie" après sa victoire à la Primaire populaire Christiane Taubira s'est exprimée après les résultats de la Primaire populaire qui l'ont désignée en tête devant Yannick Jadot, ce dimanche. "Vous qui êtes des centaines de milliers qui avez décidé de vous inviter activement dans la campagne. Merci de l'avoir fait si bellement. Vous avez donné l'énergie pour lever l'espoir. Nous continuerons à la faire comme vous le faites. Nous voulons mêler la raison et le coeur. Nous voulons une gauche unie, debout. Parce que nous sommes attachés aux idéaux de gauche. Je mesure la confiance que vous me témoignez. Et je ressens aussi le poids de cette confiance", a-t-elle indiqué devant ses partisans. Merci pour votre confiance ! ☀️ pic.twitter.com/7tPsh6qTAR — Christiane Taubira (@ChTaubira) January 30, 2022 19:31 - "Il est possible de gagner en avril", affirme les organisateurs de la Primaire populaire Après l'annonce des résultats, les organisateurs de la Primaire populaire espèrent apporter un nouveau souffle à la gauche pour l'élection présidentielle. "Il est possible de gagner en avril et il est possible que des citoyens s'intéressent à la politique", a assuré Clément Pairot, responsable de la formation des bénévoles. 19:25 - Comment Christiane Taubira a été désignée en tête de la Primaire populaire Lors du dépouillement, les organisateurs ont noté quelle mention a été attribuée majoritairement (dans plus de 50 % des votes) à chaque candidat. Un classement a été ensuite établi selon la position, dans la hiérarchie, de la mention attribuée. Les électeurs ont classé chaque candidat en fonction des mentions "Très bien", "Bien", "Assez bien", "Passable", "Insuffisant(e)". C'est ainsi qu'a été désignée Christiane Taubira, vainqueure de la Primaire populaire. 19:20 - Les résultats complets de la Primaire populaire Les résultats de la Primaire populaire viennent d'être dévoilés par la présidente de Haute autorité de contrôle du vote de la primaire, Clara Gérard Rodriguez. Christiane Taubira obtient la mention : bien +, Yannick Jadot : assez bien +, Jean-Luc Mélenchon : assez bien -, Pierre Larrouturou : passable +, Anne Hidalgo : passable +, Charlotte Marchandise : passable -, Anna Agueb-Porterie : insuffisant. 19:16 - Christiane Taubira arrive en tête de la Primaire populaire Christiane Taubira arrive en tête de la primaire populaire, a déclaré Clara Gérard-Rodriguez, présidente de la Haute Autorité Contrôle du Vote, lors des résultats de la Primaire populaire. En deuxième position arrive Yannick Jadot suivi de Jean-Luc Mélenchon. 19:09 - Christiane Taubira réunit ses soutiens pour découvrir le résultat de la Primaire populaire L'ex-ministre de la Justice a réuni ses soutiens au Point Éphémère à Paris pour découvrir les résultats de la primaire populaire. Christiane Taubira est annoncée comme la grande favorite du scrutin et espère pouvoir profiter d'une dynamique à gauche. LIRE PLUS

Christiane Taubira a remporté, ce dimanche, la Primaire populaire, une consultation citoyenne destinée à avoir une candidature unique à gauche pour la présidentielle mais dont la plupart des principaux candidats ont refusé de reconnaître la légitimité. En moyenne, Christine Taubira a obtenu la mention "bien plus", devançant l'écologiste Yannick Jadot (assez bien plus), l'insoumis Jean-Luc Mélenchon (assez bien moins), l'eurodéputé Pierre Larrouturou (passable plus) et la socialiste Anne Hidalgo (passable plus).

"Merci pour votre confiance", a déclaré Christiane Taubira, devant ses militants, après sa victoire à la Primaire populaire. "Nous voulons une gauche unie, nous voulons une gauche debout nous avons une belle route devant nous, je suis fière, je mesure le poids de cette confiance, nous n'avons pas le droit d'abandonner", a-t-elle ajouté. L'ancienne Garde des Sceaux a annoncé vouloir appeler les autres candidats de gauche pour faire "l'union". "Je prendrai l'initiative d'appeler les autres candidats", citant les leaders socialiste, écologiste, insoumis et communiste. "Je sais leurs réticences mais je sais aussi leur intelligence et leur sens de l'intérêt général. Cette union, nous la construisons ensemble", a-t-elle ajouté.

Pour pouvoir participer au vote lors de la Primaire populaire, il était nécessaire de remplir trois conditions : avoir au moins 16 ans, être Français et "se reconnaître dans l'esprit du socle commun " bâti par l'organisation du vote. Il était possible de s'inscrire jusqu'au dimanche 23 janvier. Le listing des participants étant désormais clôturé, 467 000 personnes ont eu la possibilité de participer au scrutin selon les chiffres communiqués par les organisateurs. A la clôture du vote de la Primaire populaire, à 17 heures, 392 738 inscrits ont participé, soit un taux de 84,1 %, selon les organisateurs.

La paternité d'une primaire pour un candidat unique à gauche ne revient pas à Anne Hidalgo et sa proposition mort-née de "primaire de la gauche" formulée début décembre. En février 2021, la Primaire populaire a été lancée avec l'objectif de définir un "socle commun de dix mesures de rupture avec 13 partis politiques et inspirées des revendications des mouvements sociaux de ces dernières années". Les mesures sont alors réparties dans trois thématiques : une république écologique, une république sociale et une république démocratique.

Elles avaient ensuite jusqu'à fin novembre pour dire si elles souhaitaient participer ou non à la primaire. "Elles n'ont pas été assez nombreuses à s'engager dans le processus. Nous avons donc, avec validation de nos signataires par une consultation massive, choisi de continuer le projet sous la forme d'une investiture citoyenne, avec ou sans l'accord des candidats et candidates", précise l'organisation. Le 15 janvier 2022, la liste définitive des noms retenus a été annoncée.

Le système de parrainages de la Primaire populaire a donc permis de définir, au final, sept personnalités en mesure, selon les votants, de porter le socle commun défini à l'élection présidentielle. Plusieurs politiques de premier plan ont été nommés, quand d'autres acteurs moins connus ont également été intégrés à la liste des personnalités pour lesquelles voter (sans qu'ils en soient nécessairement candidats). Il s'agit d' Anna-Agueb Poterie, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Pierre Larrouturou, Charlotte Marchandise, Jean-Luc Mélenchon, Christiane Taubira.

"Nous demandons que son nom soit retiré de tous les supports physiques et numériques". Le communiqué de Manuel Bompard du mercredi 19 janvier 2022 est limpide : Jean-Luc Mélenchon ne veut pas être associé à la Primaire populaire. Le directeur de campagne du candidat LFI à la présidentielle juge que "ce vote s'apparente à une sorte de sondage sans qu'aucune des règles de base permettant d'en garantir la sincérité ne soit respectée". Depuis le lancement de l'initiative, et bien que son nom ait été proposé, Jean-Luc Mélenchon ne veut pas entendre parler de ce scrutin. Le député des Bouches-du-Rhône s'y est toujours montré opposé, jugeant que des divergences trop importantes existaient entre les prétendants de gauche à l'Elysée, rendant impossible toute union, qu'elle soit via la primaire populaire ou pas. Malgré sa fin de non-recevoir, le nom de l'Insoumis a été proposé au vote et est arrivé troisième.