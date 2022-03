Voter depuis l'étranger : est-ce possible ? Quelles sont les démarches ?

VOTER A L'ETRANGER. Vous êtes Français et vous vous demandez si vous pouvez voter depuis l'étranger ? On vous explique tout.

[Mis à jour le 11 mars à 14h35] L'élection présidentielle approche à grands pas. Dans moins d'un mois, vous serez amené à choisir pour quel candidat vous souhaitez voter. Comme à chaque élection, vous vous posez une multitude de questions, et notamment si vous habitez à l'étranger. Habiter en dehors de la France n'est pas un problème pour voter. Masi pour cela, vous devez être inscrit sur les listes électorales. Que ce soit dans une ambassade, un consulat ou par procuration, plusieurs manières vont sont proposées. Quelles sont les démarches à effectuer ? Est-il trop tard pour s'inscrire ? Vote-t-on le même jour que les Français habitant le territoire national ? L'internaute répond à toutes vos questions sur le vote des Français de l'étranger dans cet article.

Pour voter à l'étranger, il faut remplir plusieurs critères. Tout d'abord, il faut être un Français de plus de 18 ans. Comme les Français résidant en France, ceux qui habitent à l'étranger doivent être inscrits sur les listes électorales. Si ces conditions sont remplies vous pourrez voter les 10 et 24 avril prochains. Attention, selon que vous êtes inscrit sur une liste électorale consulaire ou une liste électorale d'une commune, vous ne voterez pas au même endroit. Pour voter lors de l'élection présidentielle des 10 et 24 avril 2022, vous avez jusqu'au 4 mars 2022 pour vous inscrire sur la liste électorale consulaire. Toutefois, vous avez jusqu'au 31 mars (30 mars si vous résidez aux États-Unis), si vous êtes dans une situation particulière (jeune majeur, déménagement...). Si vous préférez vous inscrire sur une liste communale française vous aurez plusieurs choix :

la commune où est situé votre domicile ;

la commune où vous résidez depuis au moins 6 mois ;

la commune où vous êtes soumis aux impôts locaux (taxe d'habitation ou cotisations foncière des entreprises ou taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties) depuis au moins 2 ans ;

la commune où se situe une société soumise aux impôts locaux depuis au moins 2 ans et dont vous êtes le gérant (dirigeant) ou l'actionnaire (majoritaire ou unique) depuis au moins 2 ans ;

la commune où vous êtes né ;

la commune de votre dernier domicile ;

la commune de votre dernière résidence, à la condition que celle-ci ait été d'au moins 6 mois ;

la commune où un de vos parents (jusqu'au 4e degré): Père-mère, grands-parents, arrière grands-parents, arrière-arrière grands-parents, fils/fille, petits-enfants, arrière petits-enfants en ligne directe, arrière-arrière petits-enfants, frère/sœur, oncle/tante, grand-oncle/grand-tante, neveu/nièce, petit-neveu/petite-nièce, cousin(e) germain(e) en ligne collatérale est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale ;

la commune où votre époux ou l'un de vos parents (jusqu'au 4e degré): Père-mère, grands-parents, arrière grands-parents, arrière-arrière grands-parents, fils/fille, petits-enfants, arrière petits-enfants en ligne directe, arrière-arrière petits-enfants, frère/sœur, oncle/tante, grand-oncle/grand-tante, neveu/nièce, petit-neveu/petite-nièce, cousin(e) germain(e) en ligne collatérale est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale.

Vous l'aurez compris, votre choix au moment de vous inscrire sur les listes électorales détermine l'endroit où vous pourrez voter. Si vous êtes inscrits sur une liste électorale consulaire, vous pouvez voter en vous déplaçant au bureau de vote ouvert au consulat ou à l'ambassade avec le justificatif d'identité nécessaire, ou en donnant procuration à un électeur inscrit sur la même liste électorale consulaire. Si vous êtes inscrit sur une liste communale française, vus pouvez voter en vous déplaçant au bureau de vote avec le justificatif d'identité nécessaire, ou en donnant procuration à un électeur de la commune.

En dehors de l'élection présidentiel, d'autres scrutins sont ouverts aux Français de l'étranger, à savoir :