Ensemble : Macron et LREM bousculés aux législatives ? Premiers résultats, dernier sondage

ENSEMBLE. À quelques jours des élections législatives, Emmanuel Macron et ses proches tremblent : le président de la République pourrait ne pas avoir la majorité absolu à l'Assemblée nationale. La majorité présidentielle est bousculée par l'émergence de la Nupes dans le paysage politique français.

[Mis à jour le 7 juin 2022 à 21h29] Et si Emmanuel Macron n'obtenait pas la majorité à l'Assemblée nationale ? Impensable il y a encore quelques semaines au soir de la réélection du président de la République, l'idée fait son chemin. En outre, les derniers sondages montrent que la coalition Ensemble de la majorité présidentielle (LREM, Horizons, Agir, Modem, Parti radical, En Commun, Territoires de progrès) est dangereusement talonnée par la Nouvelle union populaire écologique et sociale.

C'est le cas du dernier sondage de Harris Interactive-Toluna pour Challenges publié le mardi 7 juin. La coalition Ensemble, pour la majorité présidentielle, est créditée de 26% d'intentions de vote au premier tour des élections législatives, juste devant la Nouvelle union populaire écologique et sociale (24%). Selon ce même sondage, la coalition Ensemble (LREM, MoDem, Agir, Horizons) décrocherait, au 2e tour, entre 285 et 335 sièges, lui octroyant la majorité (289 sièges), sauf cataclysme. De son côté, la Nupes pourrait compter entre 120 et 184 élus au palais Bourbon. De quoi rassurer le président de la république et son entourage.

Pour autant, une autre enquête publiée le même jour met, quant à elle, en lumière une possibilité : celle qu'Emmanuel macron n'obtienne pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ainsi, le nouveau sondage de Ifop-Fiducial pour LCI indique que la Nouvelle union populaire écologique et sociale serait en tête des intentions de vote. Ainsi, 26% des Français seraient prêts à voter pour la Nupes au premier tour. Cela placerait l'union de la gauche devant la majorité présidentielle, créditée de 25% dans ce sondage. Par contre, Ensemble! conserverait une majorité à l'Assemblée nationale à l'issue du second tour. Ainsi, le rassemblement des partis de la majorité parviendrait à conserver 250 à 290 sièges. Ce nombre est faible par rapport à celui attendu par Emmanuel Macron. En effet, pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale, il faut détenir 289 sièges de députés. Le premier parti d'opposition serait la Nupes avec 195 à 230 députés.

Ce coude-à-coude s'observe dans les urnes. Le week-end des samedi 4 et dimanche 5 juin, les Français de l'étranger ont été appelés à exprimer leur voix pour choisir leurs députés. Dans la quasi-totalité des circonscriptions engagées, Ensemble et la Nupes se sont qualifiés au second tour. La Nouvelle union populaire écologique et sociale place ainsi dix candidats sur onze circonscriptions au second tour des législatives.

Comme en 2017, Emmanuel Macron a noué une alliance en vue d'obtenir la majorité aux élections législatives. Cependant, la teneur de la coalition mise en place en 2022 est bien différente de celle d'il y a cinq ans. D'un simple accord avec le MoDem de François Bayrou, le président de la République est passé à une confédération regroupant six formations politiques en plus du parti qu'il a fondé en 2016. Réunis sous la bannière "Ensemble", LREM, le MoDem, Agir (Franck Riester), Horizons (Edouard Philippe), Territoire de progrès (Olivier Dussopt), En Commun (parti de Barbara Pompili présidé par Philippe Hardouin) et le Parti radical (Laurent Hénart) ont scellé un pacte de soutien à Emmanuel Macron, menant des tractations pour la répartition des circonscriptions. Ainsi, selon l'accord conclu, 400 investitures ont été réservées à LREM, entre 101 et 110 au MoDem, ainsi que 58 à Horizons, les autres formations décrochant chacune moins de 10 circonscriptions.

Une coalition qui n'est toutefois pas sans risque, s'inquiète-t-on en Macronie. Notamment vis-à-vis d'Edouard Philippe. Si l'ancien Premier ministre a toujours affiché sa loyauté envers le chef de l'État, son poids politique, mais aussi sa côte de sympathique (personnalité politique préférée des Français), lui octroient autant le statut d'allié que de dissident de poids en cas de désaccord. Car si Emmanuel Macron n'obtient pas la majorité (289 sièges) avec les seuls candidats LREM et que ce sont les députés estampillés Horizons qui le lui permettent, la force politique de son ex-locataire de Matignon n'en sera que décuplée, lui qui pourra alors brandir la menace de ne pas voter en faveur d'un texte émanant du gouvernement ou de la majorité parlementaire. En 2017, LREM avait décroché 314 sièges, finissant toutefois avec 268 députés après plusieurs scissions et, donc, sans majorité absolue à elle seule.

Pour les élections législatives, bien moins de sondages que lors de l'élection présidentielle sont menés par les divers instituts. Pour autant, des enquêtes sur les intentions de vote sont menées et permettent d'obtenir une photographie, à l'instant T, de ce à quoi pourrait ressembler la prochaine Assemblée nationale. Selon les résultats des études menées, "Ensemble" décrocherait entre 24 et 26 % des suffrages exprimés au premier tour. Un score qui serait sensiblement proche de celui de la NUPES, une marge d'erreur d'environ 2 points étant à prendre en compte. En revanche, selon les projections, ce sont LREM et ses alliés qui obtiendraient la majorité des sièges au palais Bourbon. Mais comme vu plus haut, la majorité absolue est loin d'être assurée, puisqu'il faut 289 sièges pour être majoritaire. Selon les derniers chiffres, Ensemble en décrocherait entre 250 et 290 places dans l'hémicycle. Actuellement, la majorité présidentielle représente 350 sièges.

Si les sondages ne présagent en rien du choix des électeurs et du résultat finale des élections législatives, la tendance donne la coalition "Ensemble" majoritaire à l'Assemblée nationale, bien que les députés d'Emmanuel Macron seraient moins nombreux qu'en 2017. Lors de l'élection présidentielle, le président de la République est arrivé en tête au premier tour dans 266 circonscriptions, avant d'être placé en tête dans 418 d'entre elles au second. Cependant, le 24 avril, ni Jean-Luc Mélenchon, ni aucun représentant de la NUPES n'étaient présent compte-tenu du mode de scrutin.

La République en Marche est-elle vraiment devenue "Renaissance" ?

Ces derniers jours, la nouvelle du changement d'identité de La République en Marche a beaucoup circulé. Après avoir été dénommé En Marche lors de sa fondation il y a six ans, puis LREM une fois Emmanuel Macron au pouvoir, la formation politique devait changer de nom pour s'appeler "Renaissance". L'annonce avait été faite par Stanislas Guerini, jeudi 5 mai 2022, lors d'une conférence de presse au siège du parti. "C'est bien un changement de nature et de nom que nous initions. Il s'agit d'une refondation de LREM pour bâtir un parti présidentiel qui s'appellera Renaissance", avait-il expliqué. Exit LREM, place à Renaissance ? Pas tout à fait.

Cette modification n'est en effet pas définitive. Surtout, l'annonce pourrait être prématurée. C'est ce qu'explique Playbook, qui cite une source interne au parti. La majorité serait visiblement "surprise" d'avoir appris cette annonce de changement de nom du principal parti de la coalition au pouvoir. Ce même terme de "Renaissance", déjà utilisé comme nom pour la liste LREM aux élections européennes de 2019, devrait en réalité servir à un "processus de refondation" pour fondre LREM dans un plus vaste ensemble. Cette union qui "absorbera les petits partis", d'après la source de Playbook, devrait également comprendre "Agir" et "Territoires de progrès", des petites formations sur la même lignée politique que LREM. Une hypothèse qu'a semblé confirmer Stanislas Guérini, lors de son passage sur RTL le 6 mai dernier : "Nous avons décidé de lancer la création d'un nouveau parti politique, qui s'appellera Renaissance, c'est pas encore fait, mais qui rassemblera (…) des partis politiques, c'est la proposition que nous allons faire à nos partenaires, je pense à Agir, à Territoires de progrès (…)". Le tout dans le but de "créer un parti politique élargi", expliquait-il. Le passage de LREM à Renaissance n'est donc pas pour de suite.