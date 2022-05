Ministère de l'Ecologie : qui sera nommé ? Des missions précises

Emmanuel Macron a promis de fonder un nouveau ministère de l'Ecologie, actuellement de la Transition écologique. Au menu : la planification écologique. Les contours ont déjà été dessinés. Mais qui occupera la fonction ?

C'est "le combat du siècle", celui dans lequel la France a été condamnée pour inaction : l'écologie. Qu'importe les charges retenues par le tribunal (en février 2021) à son encontre, Emmanuel Macron veut avancer, lui qui a promis, à Marseille, le 16 avril, de placer le dossier "au cœur des années à venir en France". Pour aller "deux fois plus vite", ainsi qu'il l'avait assuré ce même jour, le président de la République a annoncé revoir le périmètre d'un ministère tantôt consacré à l'Environnement, tantôt à l'Ecologie et au Développement durable, ou, dernièrement, à la Transition écologique, enrôlant, parfois (et actuellement), le ministère des Transports ou encore celui du Logement. Le futur gouvernement ne devrait pas comprendre de ministère de la sorte. Du moins de manière indépendante. Car loin d'Emmanuel Macron l'idée de supprimer une telle administration. Un remodelage est prévu.

Deux ministres chargés de la planification énergétique, écologique et territoriale

Le président de la République prévoit en effet de placer les questions écologiques directement sous la tutelle de la Première ministre Elisabeth Borne. Deux ministres délégués seront chargés de deux périmètres distincts, mais liés, autour de la "planification écologique". Le premier sera en charge de la "planification énergétique", traitant des dossiers de la sobriété énergétique, des énergies renouvelables, de l'hydrogène, ainsi que du nucléaire. L'objectif affiché par Emmanuel Macron : "faire de la France la première nation à sortir du gaz, du pétrole et du charbon."

Quant au second ministre délégué, il aura en charge la "planification écologique et territoriale". Un terme qui englobe les transports, la rénovation thermique, ainsi que la qualité de l'eau, l'air et de l'alimentation. La mission : "organiser avec les élus locaux la transition environnementale dans chaque territoire" selon la fiche de poste décrite par le chef de l'État, qui avait, toujours à Marseille durant l'entre-deux-tours, apporté des précisions : "changer nos moyens de se déplacer au quotidien", "réinvestir sur le fluvial et le fret ferroviaire", "accélérer la rénovation des logements, au moins 700 000 par an sur les cinq ans qui viennent". Un chantier sur le long terme. Mais Emmanuel veut aller "deux fois plus vite" dans la quête de la réduction des gaz à effet de serre. En ligne de mire : atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

Canfin, Tubiana... Qui sera nommé ministre de l'Ecologie ?

Si l'organisation de ce futur ministère, sous tutelle, de la "planification écologique" reste encore très floue, qui pourrait être promu dans ces fonctions. Barbara Pompili, désormais ex-ministre du gouvernement Castex en charge de ce portefeuille, ne semble pas être en passe de prolonger son bail à l'hôtel de Roquelaure. Alors, qui pour lui succéder ? Jusqu'ici, aucun nom ne s'est dégagé. Celui de Pascal Canfin, eurodéputé LREM, est régulièrement évoqué, lui l'ex-EELV, président de la Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire à Bruxelles. Mais l'élu de 47 ans, chargé du Green Deal (pacte vert pour l'Europe), avait rétorqué sur Franceinfo que "l'immense majorité des solutions à la lutte contre le dérèglement climatique passe par l'Europe, je pense que je suis servi aujourd'hui." Une poursuite de mission dans les couloirs de l'UE plutôt qu'à Matignon, mais un relais de poids pour la France ? Le CV de Laurence Tubiana aurait, lui aussi, été glissé. Négociatrice pour la France des Accords de Paris sur le climat en 2015, la présidente de l'Agence française de développement est régulièrement citée lors des remaniements pour des prérogatives écologiques. Positionnée à gauche, elle pourrait être un atout de poids dans le gouvernement d'Elisabeth Borne.