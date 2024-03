Léon Deffontaines (PCF) : quel programme et quel résultat dans les sondages pour les Européennes ?

Tête de liste du Parti communiste français aux européennes de 2024, le discret disciple de Fabien Roussel compte bien faire revenir le PCF au Parlement européen.

A 27 ans, Léon Deffontaines est devenu, dans l'ombre de son président Fabien Roussel, l'un des visages de l'avenir du Parti communiste français. Celui qui se présente aux Échos comme un "bébé Roussel" a été désigné le 13 novembre 2023, lors de la Fête de l'Humanité, tête de liste du PCF pour les européennes de juin 2024. Si Léon Deffontaines est inconnu du grand public, il bénéficie de la popularité de son mentor, personnalité de gauche préférée des Français selon les sondages, comme le rappelle Les Echos. Il entend bien "coller aux basques" de Fabien Roussel jusqu'aux élections, comme il le raconte à France Info.

Originaire d'Amiens, Léon Deffontaines tient à préciser à chaque interview que, contrairement à Emmanuel Macron et François Ruffin, eux aussi Amiénois, lui a fréquenté l'école publique, située juste en face du lycée Jésuite La Providence fréquenté par les deux autres. Selon lui, la route qui sépare les deux établissements "est une vraie frontière sociale, de part et d'autre, ce n'est pas le même monde", comme il l'expose aux Echos.

Issu d'un quartier ouvrier, son enfance a été marquée par les manifestations des salariés de l'usine Goodyear luttant contre la fermeture du site. Bien que sa famille ne soit pas "politisée", avec une mère psychologue et un père fleuriste qui étaient eux aussi de gauche, son engagement politique commence tôt. Âgé de 17 ans, il s'engage auprès de la Lutte Ouvrière lors des municipales d'Amiens.

Loin de compter ses heures, Léon Deffontaines suit des études en sciences politiques puis en sciences de l'éducation en parallèle d'un travail lui permettant de financer le tout. Parmi ces "30 heures par semaine" comme il le précise aux Echos, il gravit petit à petit les échelons au sein du Parti communiste. Il est notamment à l'origine du développement du parti qui est passé, selon lui, de 500 à 4000 adhérents et fait ouvrir plusieurs antennes locales. C'est ainsi qu'il devient le porte-parole de Fabien Roussel en 2022 puis du PCF en 2023.

Quel est le programme du PCF pour les européennes 2024 ?

La proximité et la volonté de se démarquer sont au cœur du programme du chef de file du PCF pour les européennes. Fier de représenter son parti, il est déterminé à appuyer sur les différences qui le séparent du reste de la gauche, en particulier de LFI. Au niveau européen, le PCF entend dénoncer "les traités austéritaires" et "l'Europe libérale" tout en s'opposant aussi à l'élargissement de l'UE. Il compte également soutenir des projets "d'intérêt environnemental" et rapprocher les enjeux européens du quotidien des Français. Le candidat à pour mots d'ordre : "pouvoir d'achat, paix, environnement", comme il résume aux Echos.

Pour les élections européennes, le PCF met en avant 3 propositions fortes : "Indexer les salaires sur l'inflation ; Sortir du marché européen de l'énergie pour baisser les factures ; Imposer l'égalité salariale entre femmes et hommes".

Misant sur leur âge et leur parcours similaire, Leon Deffontaine souhaite se dresser comme rival contre le candidat du Rassemblement national, Jordan Bardella. Les deux chefs de file affirment s'adresser à la "France périphérique" et à la "France des territoires", chacun à leur manière. Malgré la différence considérable de notoriété, Léon Deffontaines souhaite "créer le duel" avec la tête de liste du RN, comme il l'annonce auprès de France Info.

Quels sont les résultats des sondages pour Léon Deffontaines ?

Malgré les ambitions de M. Deffontaines de rivaliser avec le RN, qui arrive largement en tête des sondages avec 28,5% des intentions de vote au 28 février, comme l'indique le site Toute l'Europe.eu, le PCF est assez loin derrière. Le Parti communiste français recense autour de 3% des intentions de vote à cette même date. Une baisse de moitié par rapport au mois de mai 2023 où le parti récoltait 5%. C'est en décembre 2023 que les intentions de vote ont chuté aux alentours des 3% et ont ensuite stagné. Le PCF se trouve donc bien après les autres partis politiques de gauche comme LFI, le PS et EELV qui se situent entre 8% et 10% dans les sondages.