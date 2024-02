Qui est Valérie Hayer, tête de liste de la Macronie aux prochaines élections européennes ?

L'eurodéputée Valérie Hayer, fraîchement nommée à la tête du groupe Renew au Parlement européen se voit confier de nouvelles responsabilités par le président de la République. Elle mènera la liste Renaissance aux prochaines élections européennes.

Valérie Hayer, de l'ombre à la lumière. La discrète eurodéputée a été désignée tête de liste du camp présidentiel pour les prochaines élections européennes (9 juin 2024), d'après les informations de La Tribune Dimanche. La liste présidentielle, sur laquelle figureront des candidats du Modem, d'horizons et de l'UDI lancera sa campagne le 9 mars prochain lors d'un meeting à Lille. Le 25 janvier, elle était nommée à la tête de Renew, troisième groupe du Parlement européen. Depuis, il se murmurait dans les coulisses de la Macronie qu'elle pouvait prendre davantage de responsabilités. C'est désormais chose faite.

L'élue fille d'agriculteur, une "égérie parfaite" pour la majorité

"Je suis fille d'agriculteurs, sœur d'agriculteurs, belle-sœur d'agriculteurs, petite-fille d'agriculteurs" a lancé l'eurodéputée après sa nomination à la tête du groupe Renew Europe. Une manière de rappeler ses origines et de présenter l'avenir de l'agriculture comme une "préoccupation que nous partageons tous" dans un contexte de crise du secteur agricole. Des origines que l'élue revendique aussi par son enracinement politique, elle qui a été conseillère départementale de la Mayenne entre 2015 et 2021, et qui associées à l'expérience politique faisaient de la femme de 37 ans une "égérie parfaite pour la majorité présidentielle" selon le député Renaissance, Sacha Houlié.

Valérie Hayer, très appréciée par le président de la République et le Premier ministre, a d'ailleurs été pressentie pour s'installer au ministère de l'Agriculture, à la place de Marc Fesneau, lors du dernier remaniement à en croire Le Figaro. Initialement inscrite sur la liste du remaniement, elle n'a pas résisté aux pressions exercées par le MoDem de François Bayrou pour maintenir l'actuel ministre en poste.

Une Macroniste de la première heure

Conseillère municipale de Saint-Denis-d'Anjou, conseillère départementale de Mayenne, députée européenne et désormais présidente du groupe Renew Europe, Valérie Hayer grimpe les échelons politiques depuis 2008. D'abord encartée à l'Union des démocrates et des indépendants (UDI) en 2015, elle a rejoint La République en Marche d'Emmanuel Macron dès 2017 et fait partie des macronistes de la première heure. Elle était d'ailleurs la co-chef de file des élus Renaissance au Parlement européen. Ses discours et ses positons semblent convenir à toutes les forces de la majorité, y compris au MoDem et à Horizons. Tout juste nommée présidente du groupe Renew, la trentenaire diplômée en droit public et en finances doit donc relever un nouveau défi, celui des élections européennes en tant que tête de liste pour Renaissance.