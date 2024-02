Marion Maréchal Le Pen : quel programme pour les européennes ? Quels sont les résultats des sondages ?

Marion Maréchal Le Pen mènera la liste de Reconquête ! aux prochaines élections européennes. Elle s'appuie sur une ligne conservatrice de "défense des valeurs menacées par la submersion migratoire et l'islamisation".

Marion Maréchal Le Pen est la petite fille de Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front national, et la nièce de Marine Le Pen, leader du parti renommé Rassemblement national en 2017, désormais présidé par Jordan Bardella. En mai 2017, Marion Maréchal-Le Pen se retire de la vie politique et participe quelques mois plus tard à la fondation de l'Institut des sciences sociales, économiques et politiques (ISSEP), une école d'enseignement supérieur en sciences politiques. Elle quitte la direction de l'école en 2022 pour revenir en politique, à l'occasion de la candidature d'Eric Zemmour à la présidentielle. Marion Maréchal Le Pen rejoint le parti Reconquête !, dont elle devient la vice-présidente exécutive. En septembre 2023, elle est désignée tête de liste de Reconquête ! pour mener la campagne des européennes jusqu'au scrutin du 9 juin prochain.

Marion Maréchal Le Pen et Giorgia Meloni dans le même groupe au Parlement européen

En septembre 2023, Marion Maréchal Le Pen indiquait que l'élection européenne apparaissait comme une "opportunité historique" car "pour la première fois, nous avons l'occasion de faire basculer l'Union européenne tenue par le centre et la gauche vers une majorité de la vraie droite" au micro de TF1. Pour elle, c'est "la défense de notre vraie identité, de notre culture, de nos valeurs qui sont aujourd'hui menacées par la submersion migratoire et l'islamisation" qui se joue.

Depuis le 6 février 2024, le parti de Marion Maréchal Le Pen, Reconquête !, a rejoint le groupe des Conservateurs et réformistes européens (CRE, ou ECR en anglais), dont le parti dirigé par la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni. "Le groupe et le parti CRE sont déjà très influents au sein des instances européennes et ont vocation, au lendemain des prochaines élections européennes, à devenir le groupe pivot et central de la droite au Parlement de Strasbourg" expliquait la protégée d'Eric Zemmour dans les colonnes du Point, début février. Et c'est le député Nicolas Bay qui représentera le groupe Reconquête. "Nous sommes très contents d'accueillir un eurodéputé, Nicolas Bay, avec qui nous travaillons déjà depuis longtemps indiquait récemment Nicola Procaccini, co-président du groupe CRE, eurodéputé italien de Fratelli di Italia, le parti d'extrême droite de la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni.

Hostile à l'immigration et à la GPA, favorable à un projet de "remigration"

Pour autant, Marion Maréchal Le Pen dispose-t-elle d'une ligne totalement alignée avec ECR ? Absolument pas. La majorité des forces d'ECR est favorable à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne ainsi que de son élargissement jusqu'aux Balkans occidentaux. De son côté, la tête de liste Reconquête ! aux européennes y est farouchement opposée. "Vous ne trouverez jamais un groupe européen, quelle que soit sa tendance politique, qui est unanime sur tout" concédait-elle dans Le Point.

Elle, souhaite une révision profonde de la politique européenne, un respect de la souveraineté des nations. Elle indique aussi être en phase avec le renforcement des frontières extérieures, la lutte contre la "propagande ou subventions pro-LGBT, woke", et la lutte contre la normalisation la gestation pour autrui (GPA). Pour rappel, Marion Maréchal Le Pen avait également pris la défense de l'AfD, parti nationaliste allemand, concernant leur projet de "remigration". Une notion défendue pendant la campagne présidentielle d'Éric Zemmour avec notamment comme idées le "renvoi des étrangers islamistes et des fameux fichés S, le renvoi des étrangers en chômage longue durée qui ne pouvaient pas subvenir à leurs besoins, et le renvoi des criminels étrangers" explique-t-elle, toujours dans Le Point.

Si le CV européen de Marion Maréchal Le Pen n'est pas encore bien garni, cette dernière entend bien bousculer la hiérarchie. Ses piliers restent la lutte contre une Commission européenne qui serait "pro-LGBT" et "wokiste" et la lutte contre l'immigration. Et le ralliement au CRE n'est pas du au hasard. Avec 68 eurodéputés, il est l'un des deux partis populistes et eurosceptiques au Parlement européen. Le PIS polonais et les Espagnols de VOX en font également partie. Cette alliance donne donc davantage de poids au discours de Reconquête ! et de Marion Maréchal Le Pen et sonne pour elle, la fin d'un isolement politique au Parlement européen. "Mon objectif, c'est évidemment de battre Emmanuel Macron et son groupe au Parlement européen. Et, de fait, aujourd'hui, il n'y a que ECR qui est en capacité de pouvoir faire cela" indiquait-elle auprès de France Info le 7 février dernier.

Marion Maréchal Le Pen à la traine avec 7 % des intentions de vote

Selon un sondage réalisé par Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale, la liste du Rassemblement national menée par Jordan Bardella arrive largement en tête des intentions de vote aux prochaines élections européennes. En deuxième position, avec onze points de retard, la liste de la majorité présidentielle est créditée de 19 % des suffrages et sera menée, car c'est désormais officiel, par Valérie Hayer. La troisième marche du podium est occupée par Raphaël Glucksmann pour le Parti socialiste (11 %).

La liste Reconquête !, menée par Marion Maréchal Le Pen reste loin derrière avec 7 % des intentions de vote, elle gagne toutefois un point d'intentions de vote en un mois. Elle talonne de près la liste LR menée par François-Xavier Bellamy et celle de Marie Toussaint pour les écologistes, toutes deux créditées de 8,5 % d'intentions de vote. Force est de constater, pour l'heure, le retard relativement important de la liste menée par Marion Maréchal Le Pen sur les deux ténors annoncés des prochaines européennes, le Rassemblement national et Renaissance, le parti présidentiel.