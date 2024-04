Des ténors EELV candidats mais pas éligibles, que viennent-ils faire dans la liste ?

D'anciens candidats écologistes aux élections présidentielles et eurodéputés rejoignent la liste EELV pour les Européennes. La manœuvre doit relancer la dynamique de Marie Toussaint, mais y arrivera-t-elle ?

De nouveaux noms intègrent la liste du parti écologiste aux élections européennes et ce ne sont pas n'importe lesquels. S'il est normal qu'Europe-Ecologie-Les Verts complète les 81 noms de sa liste avant la date butoir du 17 mai, ces récents ajouts semblent aussi faire partie d'une stratégie censée donner du souffle à la tête de liste, Marie Toussaint. L'eurodéputée propulsée en meneuse de liste peine à s'imposer dans les résultats de sondage, oscillant entre 5,5% et 8% selon les dernières études. Pour l'heure, aucune étude ne la voit atteindre les 13% obtenus par Yannick Jadot il y a cinq ans.

Mais loin d'EELV l'idée de jeter la faute sur la candidate tête de liste uniquement : "On gagne ensemble, on perd ensemble" a assuré la secrétaire nationale du parti sur Public Sénat ce jeudi 11 avril. La partie se joue en équipe chez les écologistes et c'est donc logiquement que d'ancien poids lourds de la formation politique prêtent main forte à Marie Toussaint en rejoignant sa liste : Yannick Jadot, Eva Joly et Noël Mamère figurent désormais parmi les colistiers. Tous les trois apparaissent toutefois à des places non-éligibles qui ne leur permettront pas de siéger au Parlement européen. Mais alors quel intérêt ? Celui de profiter de la notoriété des trois écologistes et de l'engouement que cela peut entraîner chez les électeurs.

Le soutien de Yannick Jadot qui a été eurodéputé de 2009 et 2023 n'est pas négligeable pour les élections européennes, d'autant que si le politique ne siège plus à Bruxelles c'est parce qu'il a troqué le Parlement européen pour le Sénat. Eva Joly est elle aussi une ancienne députée européenne qui a siégé de 2009 à 2019. L'un comme l'autre, ces militants écologistes ont aussi porté les couleurs de leur parti lors d'élections présidentielles : en 2017 et 2022 pour Yannick Jadot et en 2012 pour Eva Joly.

De son côté, Noël Mamère a été eurodéputé pendant trois ans entre 1994 et 1997, mais lui a préféré l'Assemblée nationale française dans laquelle il a siégé jusqu'en 2017 sous diverses étiquettes, dont celle des écologistes. Si le militant a quitté le parti EELV en 2013, il soutenait cette liste lors des dernières élections européennes et renouvelle manifestement son soutien en 2024.

Reste que cette arrivée en renfort ne garantit pas à Marie Toussaint une remontée dans les sondages. Elle pourrait ne rien changer aux prédictions des instituts voire, même si cela semble peu probable, desservir la candidate en donnant l'impression d'un parti écologiste avec des idées vieilles de plusieurs années. Mais vu les chiffres et à deux mois du scrutin, c'est un coup qui se tente.

Et quand bien même cela ne changerait pas la donne, les trois écologistes volontaires pour rejoindre la liste n'ont rien à perdre, eux. Eva Joly, âgée de 80 ans, ne semble pas nourrir d'ambition politique même si son engagement est toujours d'actualité. Déjà en 2019, elle figurait à l'avant-dernière place de la liste écologiste pour les Européennes. Même chose pour Noël Mamère dont les derniers mandats politiques remontent à 2017 en tant que député et maire de Bègles, en Gironde.

Seul Yannick Jadot est encore actif dans la sphère politique, mais pour lui aussi le score définitif obtenu par la liste de Marie Toussaint n'aura que des effets limités sur sa propre carrière n'étant pas la figure de proue de la campagne. Au contraire, cette candidature non-éligible lui permet de prendre part à la campagne, de retrouver en visibilité et de poursuivre son chemin en vue d'une possible nouvelle et troisième candidature à une présidentielle en 2027 ? Qui sait...