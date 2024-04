Européennes 2024 : les nièces Le Pen stars de Tik Tok, une fake news expliquée

Deux comptes d'influenceuses créées par intelligence artificielle avec les visages de Marion Maréchal et Marine Le Pen ont été supprimés de Tik Tok. Ces deepfakes sont accusés d'avoir fait la promotion de l'extrême droite.

Très populaires et même viraux, les comptes des fausses nièces de Marine Le Pen ont fini par disparaître de la plateforme Tik Tok. Depuis des semaines, les comptes nommés @Lena.Marechal.LePen et @amandineeette diffusaient sur les réseaux sociaux moultes vidéos, modifiées à l'aide de l'intelligence artificielle, montrant des jeunes femmes aux visages semblables à ceux de Marion Maréchal et de Marine Le Pen. Ces vidéos ne se contentaient pas seulement de reprendre l'image de la tête de liste du parti Reconquête et de la cheffe de file de Rassemblement national, elles s'accompagnaient de discours d'extrême droite.

La supercherie derrière ces deepfakes - des montages générés à l'aide de l'IA capables de superposer des fichiers vidéos ou audios - avait été révélée depuis plusieurs jours. Les comptes avaient d'ailleurs ajouté depuis la mention "généré par IA" dans leur description.

La création, mais surtout le franc succès, de ces contenus à seulement deux mois des élections européennes ne sont pas passés inaperçus et ont suscité des interrogations. D'autant que dans certaines vidéos, les influenceuses virtuelles incitaient à voter pour Reconquête ou pour le RN le 9 juin prochain. Le ou les auteurs de ces contenus ont été soupçonnés d'être des partisans des deux partis de l'extrême droite.

© Tik Tok - Léna Maréchal Le Pen et Amandine Le Pen

Des comptes qui "n'avaient rien de politique"

Les deepfakes de Léna Marechal et Amandine Le Pen répondaient à tous les codes viraux qui font qu'une vidéo cartonne sur les réseaux sociaux : musiques en vogue, danses et challenges tendance... avec en prime des commentaires rappelant les discours d'extrême droite. Le fait d'y ajouter les visages des figures politiques semblait être une manière évidente de faire la promotion de Reconquête et du Rassemblement national.

Des conclusions que réfute le propriétaire de l'ancien compte @Lena.Marechal.LePen. "Cela n'avait rien de politique. Voyez cela comme une expérience sociale pour démontrer les dangers de la désinformation et des deepfakes", a expliqué à Tech&Co l'auteur des contenus qui a voulu rester anonyme.

A le croire, la manœuvre avait pour but de sensibiliser aux fake news et aux deepfakes qui circulent sur Internet. "C'est seulement en éduquant sur ces sujets qu'on arrivera" à montrer les risques liés à ces contenus a-t-il ajouté. Dans les faits, durant leur existence les comptes n'ont pas semblé alerter les internautes. Les vidéos postées recevaient même de nombreux commentaires exprimant le soutien aux deux partis d'extrême droite.

Mais malgré la sympathie des contenus et des abonnés aux comptes des fausses Léna Maréchal et Amandine Le Pen, les responsables politiques de Reconquête et du Rassemblement national n'ont pas semblé apprécier l'initiative. Le parti zemmouriste porté par la tête de liste Marion Maréchal, dont l'image a été détournée, avait signalé plusieurs de ces contenus. Tandis qu'au sein de la famille Le Pen, contactée par BFMTV, on déclarait "ne pas être très heureux" de cette publicité sur les réseaux sociaux. Le président du RN, Jordan Bardella, a de son côté dénoncé une "utilisation malveillante" de l'IA et a appelé à plus de régulation.