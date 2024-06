Une élection présidentielle en septembre 2024 ? Après les législatives, l'hypothèse sur la table

Il existe bien un scénario pouvant donner lieu à une élection présidentielle en France dans quelques mois.

La dissolution de l'Assemblée nationale prononcée par Emmanuel Macron a appelé l'organisation d'élections législatives, mais ces dernières peuvent avoir raison de la majorité présidentielle. Alors que le président de la République dispose d'une majorité, même relative, dans l'hémicycle, il risque voir le poids de son camp diminuer considérablement dans la chambre basse du Parlement à l'issue des scrutins des 30 juin et 7 juillet. C'est en tout cas ce que suggèrent les résultats des sondages sur les législatives qui donnent la majorité présidentielle nettement derrière le Rassemblement national et l'union du Nouveau Front populaire.

En cas de défaite aux législatives, c'est à dire en cas perte de majorité relative, le camp présidentiel ne sera plus en mesure de gouverner la France. Tous les ministres seront démis de leurs fonctions si une autre force politique l'emporte. Un nouveau Premier ministre issu de la nouvelle majorité à l'Assemblée, qu'elle soit de droite, de gauche, ou de coalition, devra alors être nommé et composer un gouvernement. Mais les élections législatives peuvent-elles conduire à l'organisation d'une élection présidentielle en 2024 ?

L'élection présidentielle avancée à une condition

La prochaine élection présidentielle est prévue en 2027, cinq ans après le dernier scrutin qui a acté la réélection d'Emmanuel Macron. La tenue d'élections législatives anticipées en 2024, au lieu de 2027, ne modifie pas les dates de l'agenda électoral présidentiel et ne justifie pas l'organisation d'une élection présidentielle dans la foulée. Seuls un "empêchement" ou un "cas de vacance" du président de la République jugés "définitifs" par le Conseil constitutionnel appellent à la tenue d'un scrutin présidentiel selon l'article 7 alinéa 4 de la Constitution. Le texte précise alors que l'élection doit être organisée "vingt jours au moins et cinquante jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement". Mais aucun empêchement ne s'oppose à la poursuite du mandat d'Emmanuel Macron en cas de défaite électorale de sa majorité.

Macron empêché par un blocage institutionnel ?

La composition de l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives peut toutefois devenir un élément de blocage pour le gouvernement et le chef de l'Etat. S'il n'obtient pas de majorité, absolue ou relative, Emmanuel Macron ne pourra pas mener sa politique puisqu'un autre parti sera à l'œuvre au gouvernement. Mais si aucun parti ne dispose de majorité - que les 577 sièges de l'Assemblée sont répartis de sorte à ce qu'aucun parti n'ait de majorité franche par rapport aux autres - c'est toute la politique nationale qui risque d'être à l'arrêt faute de pouvoir faire passer des lois et de constituer un gouvernement soutenu par une majorité. Rappelons qu'une simple motion de censure votée par une majorité de députés fait tomber instantanément un gouvernement. Face à cet immobilisme, Emmanuel Macron pourrait concevoir sa démission comme la seule solution pour faire avancer le gouvernement dans un sens ou dans l'autre.

Une démission d'Emmanuel Macron aurait pourtant des conséquences institutionnelles limitées : le président du Sénat serait chargé de l'intérim en attendant l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle dans un délai compris entre 20 et 50 jours. Une élection présidentielle permettrait de changer de chef d'Etat, mais pas de revoir la composition de l'Assemblée nationale et ne résoudrait pas le blocage institutionnel.

Mais si Emmanuel Macron peut décider de démissionner, rien ne l'y oblige pas même un blocage institutionnel dû à l'absence de majorité à l'Assemblée nationale. Et le chef de l'Etat s'est montré très clair quant à une éventuelle démission de sa part et a assuré que cela n'arrivera pas même après une défaite aux législatives et une perte de majorité à l'Assemblée. Le chef de l'Etat s'estime légitime pour assurer la présidence jusqu'à la fin de son mandat en 2027.