Sébastien Chenu : quel résultat aux législatives et quelles chances d'être élu ?

Le vice-président du Rassemblement national, Sébastien Chenu est candidat à sa réélection dans la 19ème circonscription du Nord pour les législatives 2024. Son résultat lui permettra-t-il d'être réélu ?

Trouvez votre ville pour consulter les résultats des législatives

Sébastien Chenu retrouvera-t-il son siège à l'Assemblée nationale ? Il l'espère, mais pour cela il doit remporter les élections législatives dans la 19ème circonscription du Nord où il est candidat à sa réélection sous l'étiquette du Rassemblement national (RN). Alors que le premier tour du scrutin se tient ce dimanche, les résultats du porte-parole et vice-président du parti lepéniste attendus à partir de 20 heures seront très importants. Ils qualifieront deux à trois candidats et donneront une tendance sur les préférences de l'électorat en vue d'un deuxième tour, à moins qu'un candidat, dont Sébastien Chenu, remporte l'élection dès le premier tour en obtenant plus de 50% des voix et les votes d'au moins 25% des inscrits sur les listes électorales.

Le vice-président du Rassemblement national dispose toutefois du statu de favori par rapport aux autres candidats. Et pour cause, il a déjà été élu député à deux reprises et est un des poids lourds du RN dans le Nord et plus largement dans les Hauts-de-France puisqu'il est aussi conseiller régional. Cette implantation locale peut lui donner un avantage, mais sera-t-elle suffisante pour être élu ?

Quels résultats pour Sébastien Chenu aux législatives ?

Elu député en 2017 et en 2022 dans la 19ème circonscription du Nord, Sébastien Chenu entame une nouvelle campagne dans ce territoire qui lui semble favorable. Lors du précédent scrutin, le candidat lepéniste avait fait la course en tête dès le premier tour en s'imposant avec 44,35% des suffrages et 20 points de plus par rapport au candidat de la Nupes qui était arrivé en deuxième position. Le duel du second tour avait confirmé l'avance de Sébastien Chenu alors élu à 57,15% des voix contre 42,85% pour l'ancienne coalition de gauche. Le scénario avait été le même en 2017 : en tête dès le premier tour et sacré vainqueur lors du second avec plus de 55% des voix.

Les élections européennes qui ont eu lieu au début du mois de juin ont confirmé la tendance qui donne l'avantage au Rassemblement national dans le département du Nord, mais plus précisément dans la circonscription de Sébastien Chenu. Le parti est largement arrivé en tête du scrutin avec avec 53,13% des suffrages. Aucun parti n'avait pu rivaliser, la force arrivée deuxième était La France insoumise avec 8,7% des voix.

Que disaient les sondages sur les législatives ?

Les résultats des sondages sur les élections législatives qui pouvaient être publiés jusqu'au vendredi 28 juin à minuit annonçaient une victoire du Rassemblement national et de ses alliés, notamment des élus Républicains pro-Ciotti, au niveau national. L'extrême droite était créditée de plus d'un tiers des intentions de vote et grimpait entre 35 et 37% en comptant les alliés. Le bloc de gauche avec le Nouveau Front populaire était affiché en deuxième position autour de la barre des 30% et avec seulement quelques points de retard sur le RN. C'est la majorité présidentielle qui complétait le trio de tête mais avec plus de retard et entre 19 et 22% des intentions de vote.

Ces sondages traduisent des tendances observées à un moment précis, mais ne peuvent pas être considérées que des prédictions exactes des résultats des législatives. D'autant plus que les sondages sont réalisés au niveau national alors que les législatives s'apparentent davantage à 577 élections locales.

Tous les sondages cités et commentés dans cet article ont été publiés avant la période de réserve qui a débuté le vendredi 28 juin à minuit. Pour rappel l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certaines sondages d'opinion interdit la publication d'un nouveau sondage, mais "ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés".