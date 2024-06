Sébastien Chenu : quelles chances d'être élu et quel résultat aux législatives ?

Sébastien Chenu, qui était vice-président de l'Assemblée nationale, est candidat du RN aux élections législatives dans le Nord. L'ancien député espère pouvoir retourner dans l'hémicycle grâce à ses résultats lors des scrutins.

Il est devenu l'une des voix du Rassemblement national et l'un des principaux représentants du parti dans le Nord. Sébastien Chenu est candidat à sa réélection en tant que député RN dans la 19ème circonscription du Nord pour les législatives des 30 juin et 7 juillet. Le porte-parole et vice-président du parti lepéniste est élu sur ces terres depuis 2017 et souhaite une nouvelle fois s'imposer face aux autres forces politiques. En plus d'avoir été député et de prétendre une nouvelle fois à ce poste, Sébastien Chenu est conseiller régional des Haust-de-France.

Sébastien Chenu espère, comme ses camarades du RN, assister à une large victoire de l'extrême droite aux législatives et à l'obtention d'une majorité absolue du parti à la flamme dans l'Assemblée nationale qui pourrait propulser le président du RN, Jordan Bardella, à Matignon. Ce scénario est loin d'être garanti, d'abord parce qu'une majorité n'est pas acquise, ensuite parce que même en cas de victoire écrasante c'est à Emmanuel Macron qu'il revient de choisir un Premier ministre avec pour seul contrainte de nommer une personnalité capable de réunir une majorité des voix de l'hémicycle. Les sondages des législatives sont toutefois optimistes quant aux résultats du RN pour les prochains scrutin.

Quels résultats pour Sébastien Chenu aux législatives ?

Elu député en 2017 et en 2022 dans la 19ème circonscription du Nord, Sébastien Chenu entame une nouvelle campagne dans ce territoire qui lui semble favorable. Il peut donc logiquement espérer une victoire aux élections législatives de 2024. Lors du précédent scrutin, le candidat lepéniste avait fait la course en tête dès le premier tour en s'imposant avec 44,35% des suffrages et 20 points de plus par rapport au candidat de la Nupes qui était arrivé en deuxième position. Le duel du second tour avait confirmé l'avance de Sébastien Chenu alors élu à 57,15% des voix contre 42,85% pour l'ancienne coalition de gauche.

Les élections européennes qui ont eu lieu au début du mois de juin ont confirmé la tendance qui donne l'avantage au Rassemblement national dans la circonscription et plus largement dans le département du Nord. Lors du scrutin européen, la liste du RN est arrivée en tête avec 18,28% des suffrages, quand toutes les autres listes ont fait moins de 6%. Mais cette part des voix doit être calculée par rapport au nombre de votants qui représentait à peine plus de la moitié des électeurs inscrits.