La mort du pape François, sa succession... Deux événements anticipés avec un protocole pointilleux

Le Pape François est hospitalisé depuis le 14 février pour une pneumonie des deux poumons. Le Vatican a donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé, mais des précautions sont prises pour sa succession.

Comment va se dérouler la succession du Pape François ? Comme le veut la tradition, un Pape exerce ses fonctions jusqu'à sa mort, exceptions faites de Célestin V (1294) et Benoît XVI (2013), puis les cardinaux se réunissent lors d'un conclave pour choisir lequel d'entre eux sera le successeur. En ce début d'année 2025, l'état de santé du Pape François inquiète suffisamment le Vatican pour que la question soit posée. Bien que des nouvelles rassurantes aient été données par le biais d'un communiqué du Saint-Siège, le pontife souffre d'une pneumonie qui touche ses deux poumons. Le Pape François a déjà écrit sa lettre de démission, depuis le jour de son élection en 2013, mais il ne compterait pas la remettre et exercer ses fonctions jusqu'à la fin de sa vie.

Un successeur qui a les mêmes ambitions ?

Les différents cardinaux devront, peut-être, bientôt choisir un successeur au pontife de 88 ans. Il le sait et œuvre déjà pour que son successeur ait les mêmes ambitions pour l'Église. En effet, malgré certaines critiques, le Pape François est vu comme progressiste, notamment avec des réformes qui poussent vers plus d'inclusivité féminine aux postes clés, à renforcer la transparence financière au sein de l'Église, combattre les abus sexuels… Des réformes dont il ne souhaite pas qu'elles soient démantelées après son départ.

Il s'est alors organisé pour préserver son héritage, selon le média belge La Libre. Il a notamment prolongé le mandat du cardinal Giovanni Battista Re en tant que doyen du Collège des cardinaux, qui est une place centrale au sein du Conclave, qui permettra de désigner qui sera le prochain Pape. Cela ne veut pas dire que ce cardinal sera choisi, mais que sa position lui permettra une plus grande influence.

Quels sont les candidats les plus probables ?

Trois noms reviennent particulièrement sur la table quand il est question de la succession du Pape François : Pietro Parolin, Matteo Maria Zuppi et Pierbattista Pizzaballa. Le premier est un cardinal italien, secrétaire d'État et numéro 2 du Vatican, mais jugé trop "effacé" pour prendre la tête du Saint-Siège. Le second est archevêque de Bologne, mais jugé trop proche du mouvement Sant'Egidio, une association de fidèles catholiques. Enfin, le troisième est le patriarche latin de Jérusalem, et est jugé trop jeune pour exercer ces fonctions, du haut de ses 58 ans.

Pour le moment, il faudra donc se contenter de rumeurs, de bruits de couloir et de suppositions. Le Pape François continue d'exercer ses fonctions de l'hôpital et ne compte pas s'arrêter là, bien que son emploi du temps ait largement été allégé pour les semaines à venir.